Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин призвал строже наказывать чиновников за хамство

КРАСНОГОРСК, 30 янв – РИА Новости. Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
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Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство

Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости10:53

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Российская газета16:43

Путин потребовал строже наказывать чиновников за хамство

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Член ОП РФ: «Хамство и чванство чиновников — это очень больная тема»

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Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство

Коммерсантъ12:05

Путин предложил «выметать» чиновников за хамство

РБК11:48

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Lenta.ru11:25

Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство

РИА Новости10:53
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Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 15:43
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"Все вузы Приморья приняли решение продлить каникулы для студентов из КНР до 1 марта 2020 года", - говорится в сообщении правительства в Instagram.
РИА Новости вчера в 23:06
Армия и оружие

Самолет с военными инспекторами из США полетал над Россией

Военные инспекторы из Соединенных штатов и Канады в рамках Договора по открытому небу совершили многочасовой наблюдательный полет над российскими городами, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 06:54
Общество

Возмущенную Ксению Собчак высадили из самолета во Внукове

Вести.Ru 11:32
Общество

В Москве не подтвердили сообщения о первом заболевшем коронавирусом

В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой не подтвердили данные о первом заболевшем коронавирусом в Москве.
РИА Новости 16:06
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru 17:19
Общество

Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
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В Россию пришел смартфон Samsung Galaxy S10 Lite

Как известно, в начале года был презентован аппарат Samsung Galaxy S10 Lite — доступный флагман южнокорейской корпорации.
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Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с «Титаником»

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В Индии злоумышленник захватил 20 детей в заложники

В индийском штате Уттар-Прадеш мужчина захватил и удерживает в заложниках порядка 20 детей, сообщает 30 января газета Hindustan Times.
REGNUM 13:47
Общество

В России не умеют танцевать гопак — посольство Украины в США

Посольство Украины в США отреагировало на комментарий американской телеведущей Эллен Дедженерес по поводу происхождения танца гопак.
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Происшествия

Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины

Сотрудники правоохранительных органов не нашли взрывное устройство в сумке 35-летней пассажирки, угрожавшей взорвать самолет в Домодедово.
Газета.Ru 08:15
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В «Смекте» нашли свинец, средство может навредить детям и беременным

Французский производитель препарата "Смекта" предупредил врачей, что в связи с новым данными не советует его применение в практике педиатров.В составе может содержаться глина.
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Шпионские фотографии распространили в социальной сети, а судя по ним новый кроссовер Kia Sorento будет иметь дизайнерские решения от Optimа, причем не только во внешности, но и в салоне.
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Помилованная Путиным Наама Иссахар вернулась в Израиль

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Нацбанк Украины резко понизил учетную ставку — до 11%

Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 11% годовых с 31 января.
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Путин поспорил с нижегородским чиновником о цитате Остапа Бендера

Президент Владимир Путин и глава администрации Сарова Алексей Голубев поспорили о цитате Остапа Бендера, героя романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова.
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Минздрав назвал препараты для лечения коронавируса

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