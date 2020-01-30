Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин призвал строже наказывать чиновников за хамство

КРАСНОГОРСК, 30 янв – РИА Новости. Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
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с чего всё началось

Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство

Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
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Член ОП РФ: «Хамство и чванство чиновников — это очень больная тема»

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Коммерсантъ12:05

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На борту круизного лайнера Costa Crociere в порту Чивитавеккья, недалеко от Рима, оказались заблокированы около шести тысяч туристов, из которых 67 россиян, и порядка тысячи человек обслуживающего персонала - на судне проходит проверка на наличие коронавируса 2019-nCoV.
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В итальянском Таранто (область Апулия) объявили о распродаже домов по 1 евро.
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