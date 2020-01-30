Политика
РИА НовостиПутин призвал строже наказывать чиновников за хамство
КРАСНОГОРСК, 30 янв – РИА Новости. Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
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Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.РИА Новости10:53
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Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
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Политика
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Материал носит громкий заголовок о том, что Реджеп Эрдоган поставил ультиматум Владимиру Путину.
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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о том, почему использование мессенджера WhatsApp опасно, в своем Telegram-канале.
Шоу-бизнес
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Шоу-бизнес
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Общество
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Сегодня, 30 января, вступили в силу поправки к закону "Об оружии", согласно которым россиянам теперь разрешается охотиться с луком и арбалетом.
Политика
Путин помиловал израильтянку Иссахар
Энергетика
Россия и Белоруссия завершили переговоры по тарифам на транзит нефти
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Происшествия
В ФСБ заявили о контроле за угрожавшей взорвать самолет S7 пассажиркой
Пассажирку рейса Симферополь — Москва авиакомпании S7, которая будучи в неадекватном состоянии угрожала взорвать самолет, в ходе полета контролировали оказавшиеся на борту двое сотрудников ФСБ.
Происшествия
В Махачкале горит здание Минпромэнерго Дагестана
Здание Министерства промышленности и энергетики Дагестана горит на площади 400 кв. м. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Баскетбол
ЦСКА победил «Химки» в Евролиге
Баскетболисты московского ЦСКА нанесли поражение подмосковным "Химкам" в матче 22-го тура Евролиги.