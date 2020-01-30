Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин призвал строже наказывать чиновников за хамство

КРАСНОГОРСК, 30 янв – РИА Новости. Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
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с чего всё началось

Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство

Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости10:53

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Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство

Коммерсантъ12:05

Путин предложил «выметать» чиновников за хамство

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РИА Новости10:53

Путин призвал «выметать» хамов с госслужбы

Российская газета10:47
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Путин поручил усилить ответственность за оскорбления

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Мишустин раскритиковал работу правительства

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