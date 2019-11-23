Президент России Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников в регионах, чтобы добиться от них принятия важных решений. С таким предложением он обратился к членам партии «Единая Россия» в субботу, 23 ноября, передает РИА Новости.

Общество Директор Ротару назвал заказной травлю певицы в России Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что критика в ее адрес и призывы лишить певицу звания Народной артистки СССР являются заказной информацией.

Хоккей «Вашингтон» проиграл «Ванкуверу» Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин нанес 7 бросков по воротам соперник, но забить не смог, как и отдать голевую передачу.

Происшествия Абхазских воров в законе расстреляли на глазах у ребенка Астик и Хасик являются ближайшими сторонниками 53-летнего вора в законе Рауля Барцбы (Пыза) и находятся в конфликте сразу с несколькими криминальными авторитетами, что и могло стать причиной их убийства.

Политика Зеленский заявил, что украинцы никогда не забудут голодомор Президент страны Владимир Зеленский разместил у себя в Facebook обращение к украинцам в связи с датой, которую в стране отмечают с 1998 года.

Общество В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.

Авто Компания Haval адаптирует свои автомобили под климат РФ На втором этапе инвестиции составят порядка 22,4 млрд рублей и уже буде создан центр исследования и разработки R&D. Это подразделение и будет заниматься адаптацией собираемых кроссоверов под климат нашей страны.

Футбол Полузащитника «Уфы» назвали русским Бускетсом Агент Александр Маньяков сравнил своего клиента, полузащитника «Уфы» Даниила Фомина с футболистом «Барселоны» Серхио Бускетсом.