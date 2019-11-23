Политика
Lenta.ruПутин призвал «терзать и трясти» российских чиновников
Президент России Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников в регионах, чтобы добиться от них принятия важных решений. С таким предложением он обратился к членам партии «Единая Россия» в субботу, 23 ноября, передает РИА Новости.
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Происшествия
В центре Калининграда пассажирский автобус въехал в торговый павильон
Наука
Фронтир нейронаук. Зрачок покажет болезнь Паркинсона
Происшествия
Подано заявление о пропаже исполнителя теракта в метро Петербурга
Генпрокуратура называет этого человека автором взрыва в вагоне поезда в петербургском метро 3 апреля 2017 года.
Общество
Директор Ротару назвал заказной травлю певицы в России
Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что критика в ее адрес и призывы лишить певицу звания Народной артистки СССР являются заказной информацией.
Футбол
Дзюба обратился к болельщикам после победы над «Рубином»
Форвард "Зенита" Артем Дзюба в инстаграме поблагодарил болельщиков за поддержку в матче против "Рубина" (2:1).
Политика
Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией
НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Шоу-бизнес
Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга
Фотографии на фоне Исаакиевского собора, которые Бузова тут же выставила в Instagram, получились отлично.
Здоровье
К чему может привести употребление варёных яиц, поведали эксперты
Эксперты рассказали, к чему может привести употребление варёных яиц.
Общество
Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
Футбол
Бразилец нелепо исполнил решающий пенальти и лишил команду кубка
Защитник бразильского клуба «Куяба» Каик Оливейра не забил пенальти в послематчевой серии против «Пайсанду».
Происшествия
Пожар в жилом доме в Королеве локализовали
Пожар в многоквартирном жилом доме в подмосковном Королеве локализован.
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Ванкуверу»
Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин нанес 7 бросков по воротам соперник, но забить не смог, как и отдать голевую передачу.
Футбол
«Луч» на выезде обыграл московское «Торпедо» в матче первенства ФНЛ
Футболисты "Луча" (Владивосток) на выезде обыграли московское "Торпедо" в матче 25-го тура первенства ФНЛ.
Происшествия
Абхазских воров в законе расстреляли на глазах у ребенка
Астик и Хасик являются ближайшими сторонниками 53-летнего вора в законе Рауля Барцбы (Пыза) и находятся в конфликте сразу с несколькими криминальными авторитетами, что и могло стать причиной их убийства.
Политика
Зеленский заявил, что украинцы никогда не забудут голодомор
Президент страны Владимир Зеленский разместил у себя в Facebook обращение к украинцам в связи с датой, которую в стране отмечают с 1998 года.
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП
Следственный комитет опубликовал видео с места ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна Юрия Кариха.
Авто
Опубликованы самые опасные ошибки при смене колес на авто
Эксперты журнала «За рулем» назвали самые опасные ошибки, совершаемые автовладельцами при сезонной смене колес.
Общество
В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию
При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Здоровье
Названы снижающие тестостерон продукты
Эксперты назвали пять продуктов, которых мужчинам лучше избегать.
Авто
Компания Haval адаптирует свои автомобили под климат РФ
На втором этапе инвестиции составят порядка 22,4 млрд рублей и уже буде создан центр исследования и разработки R&D. Это подразделение и будет заниматься адаптацией собираемых кроссоверов под климат нашей страны.
Происшествия
Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери
Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Происшествия
23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи
Армия и оружие
Военные США потеряли связь с беспилотником в Ливии
Шоу-бизнес
Лазарев заснял, как Басков с Крутым валялись на полу в аэропорту
В аэропорту Крутой и Басков устроили шуточную потасовку, в ходе которой повалились прямо на пол.
Фигурное катание
Четыре россиянки вышли в финал Гран-при по фигурному катанию
Четыре российские фигуристки отобрались в финал Гран-при, который состоится в Турине с 5 по 8 декабря.
Футбол
Полузащитника «Уфы» назвали русским Бускетсом
Агент Александр Маньяков сравнил своего клиента, полузащитника «Уфы» Даниила Фомина с футболистом «Барселоны» Серхио Бускетсом.
Наука
Американцы заявили об открытии нового штамма ВИЧ
Эксперты из США сообщили, что новый штамм ВИЧ считается официально открытым. В последние 19 лет подобных открытий в США не было.