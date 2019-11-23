Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин призвал «терзать и трясти» российских чиновников

Президент России Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников в регионах, чтобы добиться от них принятия важных решений. С таким предложением он обратился к членам партии «Единая Россия» в субботу, 23 ноября, передает РИА Новости.
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