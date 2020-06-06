Политика
Вести ФМПутин призвал учесть культуру в плане восстановления экономики
Вопросы деятельности учреждений культуры должны быть учтены в национальном плане восстановления экономики. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с деятелями культуры, приуроченной ко Дню русского языка.
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Сейчас мы постепенно возвращаемся к привычной, нормальной жизни. Идет доработка национального плана восстановления экономики и социальной сферы.
с чего всё началось
В разрабатываемом едином плане восстановления экономики необходимо учесть вопросы деятельности учреждений культуры, заявил президент России Владимир Путин.Коммерсантъ08:22
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Путин призвал учесть вопросы деятельности культуры в плане восстановления экономики
Комсомольская правда08:02
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