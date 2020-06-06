с чего всё началось

Сейчас мы постепенно возвращаемся к привычной, нормальной жизни. Идет доработка национального плана восстановления экономики и социальной сферы.

Вопросы деятельности учреждений культуры должны быть учтены в национальном плане восстановления экономики. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с деятелями культуры, приуроченной ко Дню русского языка.

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Политика «Россия» готовится признать Донбасс Идея предложить „России“ работать в Донецке властям республики пришла после того, как банк признал доверенность режиссера Александра Коробко, снимающего кино на Донбассе во время пандемии.

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Футбол Макеев: «Думаю, у Карпина с Дзюбой была обоюдная неприязнь» На теориях тоже всегда проходил красной линией.С Дзюбой у Карпина были сложные отношения. Думаю, у них была обоюдная неприязнь.