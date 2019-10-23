Политика
ТВ ЦентрПутин призвал удвоить товарооборот с Африкой
В настоящее время Путин принимает участие в пленарном заседании форума. Он призвал в ближайшие четыре-пять лет удвоить товарооборот с африканскими странами. На полях саммита уже идут переговоры по крупным инфраструктурным и бизнес-проектам.
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Политика
Путин заявил о списании Россией долгов Африки на сумму $20 млрд
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия списала задолженности стран Африки на сумму свыше $20 млрд.
Газета.Ru 07:28
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Происшествия
Чиновница пострадала в крупном ДТП в Петербурге
В Санкт-Петербурге в результате ДТП с двумя автомобилями и пешеходами получила травмы сотрудница комитета по образованию администрации Ломоносовского района Ленинградской области Надежда Ильина.
Газета.Ru 10:35
Технологии
В Роскачестве рассказали, что делать в случае кражи смартфона
На сайте Роскачества опубликованы рекомендации, которые нужно предпринять, чтобы защитить персональные данные в случае кражи смартфона.
Инфорос 21 октября в 04:07
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%
К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей.
Интерфакс 09:49
Армия и оружие
WikiLeaks подверг сомнениям выводы ОЗХО по химатаке в Сирии
Портал WikiLeaks опубликовал доклад, который ставит под сомнение расследование Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) инцидента с возможным применением химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года.
Аргументы и Факты 09:24
Общество
США объяснили задержание экс-руководителя «Курортов Северного Кавказа»
Бывшего председателя совета директоров российской госкомпании «Курорты Северного Кавказа» и вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова задержали в США из-за нарушения правил пребывания в стране, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя американской иммиграционной и таможенной службы.
Ведомости 10:32
Политика
Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в ряде городов
Ряд городов Украины может столкнуться с проблемами с отоплением в случае неподписания нового контракта на транзит газа из РФ в Евросоюз, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук.
РИА Новости 09:24
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Спорт
Чемпионка Паралимпиады Верворт ушла из жизни с помощью эвтаназии
Чемпионка Паралимиады-2012 Марике Верворт в возрасте 40 лет использовала эвтаназию, чтобы уйти из жизни.
Pravda.Ru 05:22
Финансы
Сбербанк спрогнозировал два резких снижения ключевой ставки
Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 б.п. — до 6,5% годовых, а на следующем заседании, в декабре, может снизить еще на 50 б.п. — до 6%, спрогнозировали главный экономист Сбербанка Антон Струченевский и стратег по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко.
РБК вчера в 14:01
Происшествия
Террористы в 2017 году планировали взорвать корабль во Владивостоке
Террористы, устроившие взрыв в петербургском метро в 2017 году, планировали также взорвать военный корабль во Владивостоке, следует из свидетельских показаний, которые прокурор в среду зачитал в Московском окружном военным суде.
РИА Новости 11:06
Политика
Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса
Мэр Киева Виталий Кличко попытался выбить телефон у журналиста во время встречи с жителями Соломенского района.
РИА Новости 09:09
Футбол
РФС дисквалифицировал Божовича на пять матчей РПЛ
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера самарских "Крыльев Советов" Миодрага Божовича, удаленного во встрече с "Оренбургом", на 5 матчей чемпионата России (два из них - условно), заявил глава комитета Артур Григорьянц.
РИА Новости 10:19
Армия и оружие
Столтенберг оценил перспективы работы по контролю над вооружениями
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Западу и РФ в перспективе удастся договориться по вопросам контроля за вооружениями, потому что это рациональный подход в интересах всех сторон.
РИА Новости 10:22
Происшествия
Птица, попавшая в двигатель, задержала вылет в Париж на 5 часов
В петербургском аэропорту Пулково задержан на 5 часов рейс авиакомпании "Россия", который направлялся в Париж, из-за попадания в двигатель птицы, передает ТАСС.
Вести.Ru 10:59
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 06:17
Армия и оружие
Российский Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Черным морем
Истребитель Воздушно-космических сил РФ Су-27 проконтролировал полет 19 октября американского бомбардировщика B-52H у границ России над Черным морем.
Инфорос 05:54
Общество
В Сети выставили на продажу визитку Путина
На одном из сайтов, пользователи которого могут предложить вещи на продажу, появилось необычное объявление - визитка президента Владимира Путина.
Российская газета 08:42
Общество
Появились первые фото плацкартного вагона с душем
Sochi.com 05:21
Армия и оружие
МИД России потребовал от США прекратить оккупацию сирийского Эт-Танфа
США должны прекратить оккупацию зоны вокруг Эт-Танфа в Сирии, заявил 23 октября замглавы МИД России Сергей Вершинин на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
REGNUM 10:27
Экономика
Поставщики гречки предупреждают о росте цен до 25%
Представитель сети «Командор» (Восточная Сибирь) сообщил о повышении цен на 25–50%, до 59 руб. за килограмм.
Коммерсантъ 21 октября в 20:51
Гаджеты
Компания Sony представила смартфон Sony Xperia 1 Professional Edition
Sony Xperia 1 Professional Edition поступит в продажу 25 октября по цене 1320 долларов.
ITZine.ru 06:01
Политика
Зеленский назвал условие встречи в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча в «нормандском формате» произойдет после разведения сил и средств на линии разграничения в Донбассе, что пока не удается сделать из-за нарушений режима тишины.
Lenta.ru 11:16
Авто
Nissan может избавиться от бренда Datsun
Компания Nissan планирует отказаться от производства автомобилей под брендом Datsun, чтобы повысить рентабельность собственного бизнеса.
Движок 09:35
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Политика
Киев собрался менять отношение жителей Донбасса к Украине
Украинский комик и бывший участник Клуба веселых и находчивых (КВН) Сергей Сивохо заявил, что его главной задачей на посту советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) станет ментальное возвращение жителей Донбасса.
Lenta.ru 08:30