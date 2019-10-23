Политика
Журналистская правдаПутин рассказал о планах России наращивать присутствие в Африке
Россия настроена наращивать присутствие в Африке, заявил российский лидер Владимир Путин. Глава российского государства Владимир Путин в ходе проходящего в Сочи форума «Россия – Африка» обратил внимание на намерение РФ наращивать присутствие в Африке на государственном уровне.
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Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости 21 октября в 22:41
Политика
Украине грозят проблемы с отоплением при неподписании контракта с РФ
Украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что украинская сторона может ощутить проблемы с отоплением, если не удастся подписать контракт на транзит газа из России в Евросоюз.
Газета.Ru 09:33
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Экономика
Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России
РБК 21 октября в 19:33
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Армия и оружие
Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились по Сирии
Капитал страны 00:30
Политика
Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе
Депутатов Верховной рады от партии "Слуга народа" проверят на детекторе лжи, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Газета.Ru 09:27
Общество
Эксперимент с налогом для самозанятых затронет еще 13 регионов
С начала 2020 года в России к эксперименту с особым налоговым режимом для самозанятых подключат еще 13 регионов.
Телеканал 360° 01:37
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Экономика
Глава ПФР заявил об отсутствии средств на индексацию пенсий работающим
Дроздов в ответ еще раз напомнил, что для возобновления индексации в 2020 году необходимо найти почти 370 млрд руб. "Это большие средства, у нас с учетом нацпроектов, с учетом других решений их сейчас нет", — сказал Дроздов, отметив, что ПФР не фиксирует серьезного роста числа пенсионеров, которые бы увольнялись и вновь возвращались на работу.
РБК 09:41
Армия и оружие
В МИДе заявили об отсутствии необходимости в зоне безопасности в Сирии
Россия не считает необходимым создание на северо-востоке Сирии зоны безопасности под международным контролем.
РБК 09:58
Авто
Компания Nissan может отказаться от бренда Datsun
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, в погоне за прибылью Nissan планирует закрыть недостаточно загруженные производственные линии заводов на развивающихся рынках, где Datsun выпускает свои автомобили для Индонезии, Индии и России.
Автоновости дня 06:55
Шоу-бизнес
Британская королева убрала снимок Меган Маркл и принца Гарри со стола
Отмечается, что в июне 2018 года Елизавета II уже убирала со стола фотографию принца Гарри и Меган Маркл, позже снимок вновь появился в комнате для аудиенций.
РЕН ТВ 09:20
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
Общество
Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
РИА Новости вчера в 11:31
Экономика
ЦБ на год заморозит запуск новых инициатив на финансовом рынке
ЦБ хочет заморозить на 2020 год обсуждение новых законодательных норм на финансовом рынке, чтобы завершить уже имеющиеся предложения и оценить свою политику в сфере регулирования и надзора, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин на Уральской конференции НАУФОР (его слова передает «Интерфакс»).
РБК 09:08
Политика
Президент Боливии заявил о попытке госпереворота
Ситуация в Боливии обострилась, когда стало известно о победе на прошедших 20 октября выборах действующего президента страны Эво Моралеса.
Телеканал 360° 09:11
Происшествия
В Москве автомобиль сбил двух сотрудниц МВД
В центре Москвы автомобиль сбил двух сотрудниц МВД, сообщил столичный главк ГИБДД в твиттере.
РИА Новости 07:09
Спорт
Паралимпийская чемпионка ушла из жизни в результате эвтаназии
Марике Верворт, победительница Паралимпийских игр 2012 года, решила уйти из жизни в возрасте 40 лет, проведя процедуру эвтаназии.
Discover24 06:54
Общество
В Сети выставили на продажу визитку Путина
На одном из сайтов, пользователи которого могут предложить вещи на продажу, появилось необычное объявление - визитка президента Владимира Путина.
Российская газета 08:42
Космос
Китайский луноход отправил новую фотографию загадочного вещества
В августе китайский луноход Yutu-2, изучающий обратную сторону Луны, столкнулся с таинственным веществом.
ГЛАС.RU 05:04
Происшествия
В центре Киева два человека погибли в результате взрыва гранаты
В Киеве двое мужчин погибли в результате взрыва, прогремевшего рядом с кафе в центре города.
Российская газета вчера в 18:23
Происшествия
Полиция нашла похищенного в Киевской области младенца
Полиция разыскала трехмесячного мальчика, которого неизвестная женщина украла в Коцюбинском районе Киевской области и повезла на легковом автомобиле в неизвестном направлении.
Украина.ру 09:59
Политика
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Общество
Электронные ПТС могут спровоцировать рост мошенничеств
«Если раньше после проведения регистрационных действий ПТС передавался в лизинговую компанию и впоследствии хранился у нее в течение всего срока лизинга, и мы могли отследить все внесенные инспектором записи, то после перехода на ЭПТС эта возможность исчезнет», добавляет он.
Коммерсантъ 21 октября в 18:23
Футбол
Ювентус — Локомотив 2:1
News.ru вчера в 16:52