Политика

Журналистская правдаЖурналистская правдаПутин рассказал о планах России наращивать присутствие в Африке

Россия настроена наращивать присутствие в Африке, заявил российский лидер Владимир Путин. Глава российского государства Владимир Путин в ходе проходящего в Сочи форума «Россия – Африка» обратил внимание на намерение РФ наращивать присутствие в Африке на государственном уровне.
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Путин заявил о намерении России наращивать присутствие в Африке

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Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
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Эксперимент с налогом для самозанятых затронет еще 13 регионов

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В МИДе заявили об отсутствии необходимости в зоне безопасности в Сирии

Россия не считает необходимым создание на северо-востоке Сирии зоны безопасности под международным контролем.
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Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, в погоне за прибылью Nissan планирует закрыть недостаточно загруженные производственные линии заводов на развивающихся рынках, где Datsun выпускает свои автомобили для Индонезии, Индии и России.
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