Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 миллиардов долларов.

Президент РФ Владимир Путин призвал удвоить товарооборот с африканскими странами в течение четырех-пяти лет.

Происшествия Подозреваемого в расстреле пяти человек в Ростовской области задержали Представители Следственного комитета и Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве пяти человек в Ростовской области.

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