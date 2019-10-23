Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин призвал удвоить товарооборот с африканскими странами

Президент РФ Владимир Путин призвал удвоить товарооборот с африканскими странами в течение четырех-пяти лет.
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Владимир Путин
Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 миллиардов долларов.
— Владимир ПутинФАН 04:45

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