Армия и оружие

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПутин призвал укрепить статус РФ как морской державы

Президент Владимир Путин в ходе совещания с руководящим составом Минобороны и Главного командования ВМФ заявил, что страна должна укрепить свой статус морской державы. Путин напомнил, что в последние годы развитию флота уделялось большое внимание.
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Путин призвал укрепить статус России как морской державы

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Россия в ХХІ веке должна укрепить свой статус морской державы, об этом президент, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заявил на совещании с руководящим составом Минобороны и Главного командования ВМФ РФ.
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RT на русском09:31

Путин заявил о необходимости укрепления статуса морской державы России

Газета.Ru10:09
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