СЕВАСТОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Россия в ХХІ веке должна укрепить свой статус морской державы, об этом президент, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заявил на совещании с руководящим составом Минобороны и Главного командования ВМФ РФ.

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Российская Федерация в ХХI веке должна укрепить свой статус морской державы, заявил президент РФ Владимир Путин. Слова российского лидера прозвучали на совещании с руководящим составом Минобороны и Главного командования ВМФ РФ.

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