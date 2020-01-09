Армия и оружие

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Российская Федерация в ХХI веке должна укрепить свой статус морской державы, заявил президент РФ Владимир Путин. Слова российского лидера прозвучали на совещании с руководящим составом Минобороны и Главного командования ВМФ РФ.
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Путин призвал укрепить статус России как морской державы

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Россия в ХХІ веке должна укрепить свой статус морской державы, об этом президент, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заявил на совещании с руководящим составом Минобороны и Главного командования ВМФ РФ.
РИА Новости09:06

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Путин призвал укрепить статус РФ как морской державы

Московский Комсомолец09:34

Путин заявил о необходимости укрепления статуса морской державы России

Газета.Ru10:09

Россия должна укрепить статус морской державы в ХХI веке — Путин

Телеканал 360°09:45

Путин заявил о необходимости укрепить статус России как морской державы

РБК10:19

Путин: Россия должна укрепить статус одной из ведущих морских держав

Вести.Ru09:33

Путин призвал укрепить статус России как ведущей морской державы

RT на русском09:31

Путин заявил, что Россия в XXI веке должна укрепить статус морской державы

Life.ru09:16
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Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара отказалась подержать инициативу России и Турции по установлению режима прекращения огня в Ливии.
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