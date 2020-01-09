Армия и оружие
Политическая ЭкспертизаПутин призвал укрепить статус РФ как морской державы
Российская Федерация в ХХI веке должна укрепить свой статус морской державы, заявил президент РФ Владимир Путин. Слова российского лидера прозвучали на совещании с руководящим составом Минобороны и Главного командования ВМФ РФ.
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Россия в ХХІ веке должна укрепить свой статус морской державы, об этом президент, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заявил на совещании с руководящим составом Минобороны и Главного командования ВМФ РФ.РИА Новости09:06
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