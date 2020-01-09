Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомПутин призвал укрепить статус России как ведущей морской державы

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия в XXI веке должна сохранить и укрепить статус одной из ведущих морских держав. Об этом он сказал в ходе совещания с руководящим составом Минобороны и Главного командования ВМФ России.
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Путин заявил о необходимости укрепить статус России как морской державы

РБК10:19

Путин призвал укрепить статус РФ как морской державы

Московский Комсомолец09:34

Россия должна укрепить статус морской державы в ХХI веке — Путин

Телеканал 360°09:45

Путин заявил о необходимости укрепления статуса морской державы России

Газета.Ru10:09

Путин: Россия должна укрепить статус одной из ведущих морских держав

Вести.Ru09:33

Путин призвал укрепить статус России как ведущей морской державы

RT на русском09:31

Путин заявил, что Россия в XXI веке должна укрепить статус морской державы

Life.ru09:16
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Ирак возобновил переговоры с Россией о покупке зенитных комплексов С-300.
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Протестующие захватили здание администрации президента Абхазии

Протестующие прорвались в администрацию президента Абхазии, несколько десятков человек захватили здание в Сухуме и забаррикадировались внутри.
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«Посмотрим, что можно изменить с приходом новых футболистов». Семак назвал имена двух главных новичков «Зенита»

Если надо остановится на одном матче, то очень ярким и насыщенным получился поединок в Краснодаре, который мы выиграли — 3:2.
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Бренд Ravon выпустит конкурента Lada

«Узавтосаноат», владеющий маркой Ravon, планирует выпустить новый автомобиль, стоимость которого составит 10 000 - 15 000 долларов, чтобы составить конкуренцию Lada на территории бывшего СССР.
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Чаще всего главным врагом иммунитета является образ жизни человека Как сообщает ToDay News Ufa, медики установили, что существует взаимосвязь между ежедневными привычками и ослабленной иммунной системой.
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В десятку попали «Новый папа» Паоло Соррентино с Джудом Лоу и Джоном Малковичем в главных ролях, спин-офф «Ходячих мертвецов», кинокомиксы и экранизации романов Стивена Кинга.
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Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму

"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
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