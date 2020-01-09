Армия и оружие
RT на русскомПутин призвал укрепить статус России как ведущей морской державы
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия в XXI веке должна сохранить и укрепить статус одной из ведущих морских держав. Об этом он сказал в ходе совещания с руководящим составом Минобороны и Главного командования ВМФ России.
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Политика
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Происшествия
В Ухте загорелся нефтеперерабатывающий завод
На нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» в Ухте произошел пожар.
Здоровье
Новый вид коронавируса вызвал вспышку вирусной пневмонии в Китае
Новый вид коронавируса стал причиной вспышки вирусной пневмонии в китайском Ухане, сообщают местные СМИ.
Энергетика
Лукашенко объяснил сложность переговоров с Путиным по нефти
Лидерам Белоруссии и России не удалось договориться о контракте на поставку нефти из-за завышенных требований России, считает белорусский президент Александр Лукашенко.
Футбол
Венгр Кашшаи возглавил департамент судейства РФС
Бывший судья UEFA венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, возглавил департамент судейства Российского футбольного союза (РФС).
Здоровье
Пензенцы не смогут навестить родных в больницах из-за гриппа и ОРВИ
В Пензенской области с 9 января ввели ограничение на посещение родственниками пациентов, находящихся в круглосуточных стационарах.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Политика
Ирак возобновил переговоры с Россией о поставках С-300
Ирак возобновил переговоры с Россией о покупке зенитных комплексов С-300.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
Происшествия
В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником
Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Политика
Протестующие захватили здание администрации президента Абхазии
Протестующие прорвались в администрацию президента Абхазии, несколько десятков человек захватили здание в Сухуме и забаррикадировались внутри.
Игры
«Поймай рыцаря»: первый за три месяца тизер нового Batman: Arkham
В конце сентября 2019 года WB Montreal начала тизерить нового Batman: Arkham, однако пыл разработчиков, к сожалению, угас после первого намёка.
Происшествия
Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена
Футбол
«Посмотрим, что можно изменить с приходом новых футболистов». Семак назвал имена двух главных новичков «Зенита»
Если надо остановится на одном матче, то очень ярким и насыщенным получился поединок в Краснодаре, который мы выиграли — 3:2.
Авто
Новый Audi Q9 может появиться к концу 2020 года
Помимо премиального кроссовера Audi Q9 не исключен дебют нового поколения Audi TT. Он может состояться в 2021 году.
Авто
Бренд Ravon выпустит конкурента Lada
«Узавтосаноат», владеющий маркой Ravon, планирует выпустить новый автомобиль, стоимость которого составит 10 000 - 15 000 долларов, чтобы составить конкуренцию Lada на территории бывшего СССР.
Технологии
«Яндекс» запустит мобильного оператора
В ближайшее время в России может появится ещё один мобильный оператор. Такую возможность рассматривает компания "Яндекс".
Футбол
Джеррард жалеет, что покинул «Ливерпуль» и не застал начало эры Клоппа
Экс-капитан "Ливерпуля", а ныне наставник шотландского "Рейнджерс" Стивен Джеррард поделился мыслями относительно своего ухода из "Ливерпуля".
Экономика
Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.
Авто
Фотошпионы сфотографировали внедорожник Aurus Komendant
Люксовый российский внедорожник Aurus Komendant, чье производство, как сообщали «Автоновости дня», начнется в 2022 году, на днях засняли на автовозе.
Здоровье
Вечно холодные ноги: Названы привычки, «убивающие» иммунитет
Чаще всего главным врагом иммунитета является образ жизни человека Как сообщает ToDay News Ufa, медики установили, что существует взаимосвязь между ежедневными привычками и ослабленной иммунной системой.
Кино
Сериалы от Netflix не попали в «лист ожидания»
В десятку попали «Новый папа» Паоло Соррентино с Джудом Лоу и Джоном Малковичем в главных ролях, спин-офф «Ходячих мертвецов», кинокомиксы и экранизации романов Стивена Кинга.
Общество
Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму
"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.