Политика
ТАССПутин призвал усовершенствовать структуру потребительской корзины
Структура потребительской корзины должна быть скорректирована с учетом увеличения доли овощей, фруктов, рыбы и мяса, от потребительской корзины будет зависеть размер прожиточного минимума в РФ.
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Общество
Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать город
С утра 23 января жителям китайского города Ухань, ставшего эпицентром вспышки пневмонии, будет временно запрещено покидать свой город без особых причин.
Армия и оружие
Боевики трижды атаковали правительственные войска САР в Идлибе
«22 января формирования террористической группировки "Исламская партия Туркестана"*, действующие в провинции Идлиб, трижды атаковали правительственные войска», - отметил Боренков.
Политика
Зеленский заявил о возможности завершить войну в Донбассе «завтра»
Конфликт в Донбассе может быть прекращен «завтра», если все стороны захотят завершения войны, заявил 22 января президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Происшествия
Губернатор Ставропольского края попал в аварию
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в среду, 22 января, сообщил, что попал в ДТП.
Шоу-бизнес
Скоропостижно скончался актер Данила Перов, сын Раисы Рязановой
Данила Перов - сын актрисы Раисы Рязановой и актера Юрия Перова - родился 9 ноября 1968 года. В 1992-м окончил школу-студию МХАТ.
Экономика
Кабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля
Финансово-экономический блок в новом правительстве Михаила Мишустина претерпел радикальные изменения, и главное из них — назначение на должность первого вице-премьера Андрея Белоусова, более шести лет занимавшего пост помощника президента по экономике.
Экономика
Глава «Яндекса» Аркадий Волож может продать часть своих акций
В связи с недавней реструктуризацией структуры корпоративного управления компании, которая была одобрена акционерами в декабре 2019 года, Аркадий Волож и его семейный траст договорились не продавать 30,6 млн акций класса В (что составляет 95% от общего количества акций класса В, принадлежащих семейному трасту) до 1 января 2022 года.
Общество
ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны
При выборе приложения производитель гаджета должен будет руководствоваться следующими критериями: право на ПО принадлежит российскому лицу; ПО реализуется на территории России; разработчик в течение последних пяти лет не нарушал закон в области персональных данных.
Футбол
Агент Кокорина: Саша переходить в «Сочи» не собирается
Саша не собирается переходить в «Сочи», – заявил Логинов.
Кино
На майские праздники россияне останутся без голливудского кино
Как сообщает ToDay News Ufa, бывший министр культуры РФ дал поручение департаменту кинематографии и Фонду кино провести переговоры с продюсерами и прокатчиками, на предмет возможности отдать приоритет на показ в кинотеатрах российским картинам, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Общество
Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова
Общество
Пенсионный возраст многодетным отцам в России предложено снизить
В законопроекте, предложенном удмуртскими законодателями, сказано, что в целях смягчения последствий пенсионной реформы, по предложению президента России Владимира Путина, для многодетных матерей, родивших 3 и 4 ребенка, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию.
Спорт
WADA приостановило работу московской антидопинговой лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило работу московской антидопинговой лаборатории.
Общество
Макрон вступил в перепалку с полицией у церкви в Иерусалиме
В Старом городе Иерусалима на входе в базилику Святой Анны в среду произошла словесная перепалка между президентом Франции Эммануэлем Макроном и полицией Иерусалимского округа, сообщил в среду портал израильской газеты "Едиот ахронот".
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет
Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Общество
Программу Малахова сняли с эфира
Политика
Начальники «главков» Генпрокуратуры подали рапорты об увольнении
Рапорт об увольнении подали три руководителя главных управлений Генеральной прокуратуры, рассказали РБК два источника, близких к надзорному ведомству.
Политика
Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство
В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Происшествия
Десятки участков затопило в Нижнем Новгороде из-за прорыва коллектора
В Нижнем Новгороде возле одного из домов по улице Шекспира произошёл прорыв канализационного коллектора.
Политика
Дмитрий Козак покинет правительство
В новый состав кабинета министров РФ под руководством Михаила Мишустина не войдет нынешний и. о. вице-премьера Дмитрий Козак.
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Происшествия
В Перми задержан сотрудник МЧС по делу гибели людей в отеле «Карамель»
Сотрудник МЧС задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по части третьей статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).
Экономика
Суд начал процедуру банкротства основателя «Нового потока» Мазурова
Заявление подала иностранная компания Persit Services Inc. Агентство отмечает, что суд начал наблюдение в отношении Мазурова, а также включил в реестр требований его кредиторов задолженность перед Persit Services Inc. в размере около 2,1 млрд руб. По существу дело будет рассматриваться 22 июля.
Политика
Россия поднялась в рейтинге демократии до уровня Республики Конго
В настоящее время Российская Федерация заняла гораздо более выигрышную позицию в рейтинге от Economist Intelligence Unit под названием «Индекс демократии» и оказалась на 134-м месте.
Кино
Netflix анонсировала анимационный фильм по «Ведьмаку»
Netflix официально объявил о создании анимационного фильма по мотивам сериала «Ведьмак», который расширит мифологию эпизодического шоу.
Экономика
РФПИ начнет вкладываться в проекты без иностранных инвесторов
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд, начнет вкладываться в проекты с участием только российских инвесторов.
Общество
Новый министр спорта был судим за передачу земель под «Черкизон»
Назначенный накануне министром спорта РФ Олег Матыцин был судим за передачу земель Российского госуниверситета физкультуры под Черкизовский рынок.
Авто
Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи в России начнутся в ближайшее время, предложат в пяти комплектациях по цене от 1 119 900 до 1 839 900 рублей.