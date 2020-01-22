Политика
РИА НовостиПутин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины
Структура потребительской корзины нуждается в пересмотре, в ней не хватает овощей, рыбы и мяса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности.
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Общество
Коллекторов могут допустить к взысканию долгов по ЖКХ
Летом 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать накопившиеся долги граждан по ЖКХ коллекторам.
Политика
Совет Федерации назначил генпрокурором Игоря Краснова
В Совете Федерации одобрили предложение Владимира Путина освободить от должности генпрокурора Юрия Чайку.
Фигурное катание
Чемпионат Европы по фигурному катанию стартует в австрийском Граце
Первые медали чемпионата Европы будут разыграны в четверг.
Происшествия
Россиянин госпитализирован с подозрением на коронавирус в Пулково
В аэропорту Санкт-Петербурга госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус, вспышка которого началась в Китае.
Происшествия
Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали
Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
Здоровье
Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям
Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
Футбол
Краневиттер прибыл в Мексику для подписания контракта с «Монтерреем»
Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер уже находится в Мексике, где в ближайшее время он должен пройти медицинское обследование и подписать контракт с «Монтерреем».
Политика
Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме
Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме 30 декабря 2019 года.
Происшествия
На трассе «Скандинавия» при столкновении с КамАЗом погиб водитель
На трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленобласти при столкновении с КамАЗом погиб водитель легковушки, сообщает в среду отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области.
Политика
Путин пошутил о знаниях Кудрина «во всех науках»
Президент России Владимир Путин в шутку отметил, что глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, который также является деканом факультета в СПбГУ, разбирается не только в искусстве, но и во всех науках.
Политика
Путин назвал уродами создателей «групп смерти»
Президент России Владимир Путин раскритиковал так называемые «группы смерти» в социальных сетях и назвал их создателей уродами.
Общество
Многодетным отцам могут снизить пенсионный возраст
В Госдуме предложили понизить границы пенсионного возраста для многодетных отцов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова
Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Экономика
Новая пенсионная схема может заработать с 2022 года
«Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).
Политика
Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство
В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Политика
Обнародован состав нового правительства
Президент России Владимир Путин назначил новый состав правительства. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Гаджеты
Bloomberg: Apple планирует выпустить новый бюджетный iPhone
Компания Apple намерена начать сборку бюджетного iPhone в феврале, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Суд арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за мелкое хулиганство.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Политика
Зеленский заявил о возможности завершить конфликт в Донбассе «завтра»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью прекратить огонь в Донбассе не удалось, но верит, что если стороны захотят завершить конфликт, он закончится завтра.
Политика
Россия поднялась в рейтинге демократии до уровня Республики Конго
В настоящее время Российская Федерация заняла гораздо более выигрышную позицию в рейтинге от Economist Intelligence Unit под названием «Индекс демократии» и оказалась на 134-м месте.
Общество
Макрон вступил в перепалку с полицией у церкви в Иерусалиме
В Старом городе Иерусалима на входе в базилику Святой Анны в среду произошла словесная перепалка между президентом Франции Эммануэлем Макроном и полицией Иерусалимского округа, сообщил в среду портал израильской газеты "Едиот ахронот".
Кино
Джей Джей Абрамс спродюсирует проекты по «Темной лиге справедливости»
Продюсерская компания Джея Джея Абрамса Bad Robot спродюсирует кинопроекты по серии комиксов DC «Темная лига справедливости».
Кино
Netflix анонсировала анимационный фильм по «Ведьмаку»
Netflix официально объявил о создании анимационного фильма по мотивам сериала «Ведьмак», который расширит мифологию эпизодического шоу.
Авто
Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи в России начнутся в ближайшее время, предложат в пяти комплектациях по цене от 1 119 900 до 1 839 900 рублей.