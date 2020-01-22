Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины

Структура потребительской корзины нуждается в пересмотре, в ней не хватает овощей, рыбы и мяса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности.
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Путин нашел недостатки в формировании потребительской корзины россиян

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О МРОТ, пенсиях и медицине: Путин провел встречу с общественниками

РИА Новости08:35

Путин призвал пересмотреть потребительскую корзину в России

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Путин призвал усовершенствовать структуру потребительской корзины

ТАСС06:32

Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины

RT на русском06:23

Путин заявил о необходимости пересмотра потребительской корзины

Известия06:04

Путин заявил о нехватке овощей, рыбы и мяса в потребительской корзине

Ведомости06:02
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Сборная России победила США в финале юношеской Олимпиады

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Первые медали чемпионата Европы будут разыграны в четверг.
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Россиянин госпитализирован с подозрением на коронавирус в Пулково

В аэропорту Санкт-Петербурга госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус, вспышка которого началась в Китае.
Газета.Ru 09:29
Происшествия

Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали

Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
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Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
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Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер уже находится в Мексике, где в ближайшее время он должен пройти медицинское обследование и подписать контракт с «Монтерреем».
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Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме

Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме 30 декабря 2019 года.
Коммерсантъ 03:32
Происшествия

На трассе «Скандинавия» при столкновении с КамАЗом погиб водитель

На трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленобласти при столкновении с КамАЗом погиб водитель легковушки, сообщает в среду отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области.
DP.RU 08:19
Политика

Путин пошутил о знаниях Кудрина «во всех науках»

Президент России Владимир Путин в шутку отметил, что глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, который также является деканом факультета в СПбГУ, разбирается не только в искусстве, но и во всех науках.
Московский Комсомолец 12:23
Происшествия

В Сочи нашли пропавшую 12 дней назад мать тройняшек из Туапсе

РИА Новости 07:27
Политика

Путин назвал уродами создателей «групп смерти»

Президент России Владимир Путин раскритиковал так называемые «группы смерти» в социальных сетях и назвал их создателей уродами.
Lenta.ru 07:17
Общество

Многодетным отцам могут снизить пенсионный возраст

В Госдуме предложили понизить границы пенсионного возраста для многодетных отцов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:45
Общество

Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова

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Общество

Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

РИА Новости 07:49
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Маргарита Симоньян попала в реанимацию

Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 07:12
Экономика

Новая пенсионная схема может заработать с 2022 года

«Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ вчера в 10:22
Политика

Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство

В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
RT на русском 02:26
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Обнародован состав нового правительства

Президент России Владимир Путин назначил новый состав правительства. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Газета.Ru 10:27
Гаджеты

Bloomberg: Apple планирует выпустить новый бюджетный iPhone

Компания Apple намерена начать сборку бюджетного iPhone в феврале, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:58
Шоу-бизнес

Шепелев прокомментировал новость о своём увольнении с Первого канала

Вестник 05:48
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Суд арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за мелкое хулиганство.
РБК вчера в 13:45
Кино

Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

ToDay News Ufa 20 января в 08:51
Политика

Зеленский заявил о возможности завершить конфликт в Донбассе «завтра»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью прекратить огонь в Донбассе не удалось, но верит, что если стороны захотят завершить конфликт, он закончится завтра.
РИА Новости 11:24
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Россия поднялась в рейтинге демократии до уровня Республики Конго

В настоящее время Российская Федерация заняла гораздо более выигрышную позицию в рейтинге от Economist Intelligence Unit под названием «Индекс демократии» и оказалась на 134-м месте.
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Макрон вступил в перепалку с полицией у церкви в Иерусалиме

В Старом городе Иерусалима на входе в базилику Святой Анны в среду произошла словесная перепалка между президентом Франции Эммануэлем Макроном и полицией Иерусалимского округа, сообщил в среду портал израильской газеты "Едиот ахронот".
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Джей Джей Абрамс спродюсирует проекты по «Темной лиге справедливости»

Продюсерская компания Джея Джея Абрамса Bad Robot спродюсирует кинопроекты по серии комиксов DC «Темная лига справедливости».
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Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи в России начнутся в ближайшее время, предложат в пяти комплектациях по цене от 1 119 900 до 1 839 900 рублей.
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