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Путин призвал увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет к 2030 году

Продолжительность жизни в России, по итогам истекшего второго квартала, превысила 73 года, заявил
 президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РБК
Российский президент призвал до 2030 года увеличить среднюю продолжительность жизни россиян до 78 лет.
Smotrim.ru
Глава государства обратил внимание коллег на ускорение принятия и реализации программ по борьбе с сахарным диабетом и гепатитом С.
РИА Новости
Путин отметил высокий профессионализм и самоотверженность медицинских работников в борьбе с эпидемией коронавируса.
Вести.Ru

Подробнее о событии

Путин: продолжительность жизни в России превысила 73 года
РЕН ТВ08:03
Президент Путин призвал повысить продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2030 году
Lenta.ru08:20
Путин призвал увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет к 2030 году
РИА Новости07:56
Путин заявил, что продолжительность жизни в России превысила 73 года
Московский Комсомолец07:54
В России увеличилась средняя продолжительность жизни до 73 лет
Readovka News07:37
Путин сообщил, что средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года
ТАСС07:35
Путин призвал увеличить среднюю продолжительность жизни в России до 78 лет
Комсомольская правда07:59

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