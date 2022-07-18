Украинская переговорная делегация не поддерживает с Россией никаких контактов после достижения стамбульских договоренностей, если российско-украинские переговоры будут возобновляться, то условия для них совершенно другие, сообщил во время брифинга в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков.