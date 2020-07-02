Результаты всероссийского голосования показывают, что подавляющее большинство граждан России верят, что мы можем работать лучше. И так называемое расширенное правительство – от муниципалитетов до президента – обязано сделать все, чтобы оправдать это высокое доверие людей.

Глава государства поблагодарил россиян за участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции России.

Политика Назарбаев заявил, что чувствует себя хорошо и приступает к работе Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выздоровел после заражения коронавирусом, чувствует себя хорошо и приступает к полноценной работе.

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Авто Lamborghini представила яхту за 235 миллионов рублей Lamborghini показал дизайн новой моторной яхты, которая будет выпущена в начале 2021 года.

Происшествия В Самаре уволили воспитательницу, выкинувшую ребенка из коляски Из самарского дома малютки уволили воспитательницу, которая выкинула ребенка из коляски, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства социально-демографической и семейной политики региона. 91

Кино Опубликован трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон В Сети появился трейлер нового фильма «Бессмертная гвардия», главную роль в котором исполнила знаменитая американская актриса Шарлиз Терон. 8

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Политика Путин поздравил Назарбаева с 80-летием Российский лидер Владимир Путин записал специальное видеопоздравление по случаю 80-летия Нурсултана Назарбаева, в котором отметил его заслугу в развитии Казахстана.

Космос Ученый рассказал, кого могут встретить люди на Марсе Человечество может по мере освоения космического пространства встретиться с новыми формами жизни, причем на Марсе ими могут оказаться организмы, занесенные космическими аппаратами и изменившиеся под влиянием условий Красной планеты, сообщил в интервью РИА Новости директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов. 2

Политика Украинский телеканал проверят из-за слов Медведчука о политике Путина Национальный совет Украины по ТВ назначил проверку телеканалу "112.Украина" из-за высказываний главы политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, в которых он одобряет стратегию президента РФ Владимира Путина в международной политике, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.

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