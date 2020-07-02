Политика
Политика СегодняПутин призвал власти РФ оправдать доверие россиян
Глава государства поблагодарил россиян за участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции России.
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Результаты всероссийского голосования показывают, что подавляющее большинство граждан России верят, что мы можем работать лучше. И так называемое расширенное правительство – от муниципалитетов до президента – обязано сделать все, чтобы оправдать это высокое доверие людей.
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Общество
Ещё 34 пациента с коронавирусом скончались в Москве
«В Москве скончались 34 пациента, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит заявление штаба ТАСС.
RT на русском 16:14
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ
В матче 32-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн».
Чемпионат 14:54
Кино
Опубликован трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон
В Сети появился трейлер нового фильма «Бессмертная гвардия», главную роль в котором исполнила знаменитая американская актриса Шарлиз Терон.
NewInform 11:18
Политика
Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:10
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Происшествия
Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен
Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
RT на русском 10:25
Армия и оружие
Аналитик прокомментировал сражение российского танка Т-14 «Армата» против 11 израильских танков в Сирии
В рамках испытаний новейшего российского танка Т-14 «Армата» в Сирии, последнему пришлось выступить сразу против 11 израильских танков.
Avia.pro 10:38
Политика
В мэрию Москвы подали заявку на митинг против признания итогов голосования по Конституции
Организаторы кампании "Нет!" подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против признания итогов голосования по поправкам к Конституции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе движения "Открытая Россия", запустившего кампанию.
Интерфакс 12:37
Армия и оружие
В России запустили серийное производство автомата А-545 для «Ратника»
Автомат А-545 для боевой экипировки «Ратник» запущен в серийное производство в России. Это оружие считается прямым конкурентом АК-12.
iReactor 02:49
Общество
Где в Петербурге голосовали против поправок в Конституцию
Изучив опубликованные в системе "ГАС-Выборы" данные, издание "Фонтанка" сообщило, на каких участках в городе большинство проголосовало против поправок в Конституцию.
Питерские заметки 13:37
Политика
Захарова прокомментировала заявление США о голосовании по поправкам
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала США не вмешиваться во внутренние дела других стран.
РИА Новости 15:23
Общество
В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени
По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
РБК 14:20
Технологии
Большое обновление WhatsApp стало доступно для установки
Разработчики мессенджера WhatsApp анонсировали ряд новых опций приложения.
Live24 12:51
Финансы
Правительство отступит и от бюджетного правила, и от траты ФНБ
Правительство отступит и от бюджетного правила, и от траты ФНБ Правительство официально подтвердило формальное отступление от бюджетного правила на 2020–2021 годы.
Коммерсантъ 16:09
Происшествия
В убийстве спецназом укравшего обои россиянина не увидели преступления
В ответе Следственного комитета России (СКР) на обращение адвоката говорится, что признаков преступления в обстоятельствах смерти жителя Екатеринбурга, укравшего обои, не увидели.
Lenta.ru 11:09
Политика
Захарова оценила вышедшую в Малайзии книгу о крушении MH17
Малайзия захотела сама разобраться в деле рейса MH17 и выпустила книгу, в которой представила ряд версий трагедии, пояснила представитель МИД России Мария Захарова.
Газета.Ru 14:18
Происшествия
Двое упавших со строительных лесов рабочих скончались в больнице
Двое упавших со строительных лесов рабочих скончались в больнице Фото: СУ СК РФ по ТО По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
MySLO.ru 15:55
Футбол
«Вердер» дома не смог обыграть «Хайденхайм»
Футболисты «Вердера» в первом матче за право в следующем сезоне выступать в Бундеслиге не сумели обыграть «Хайденхайм».
ProstoProSport 16:24
Киберспорт
Аудитория Hyper Scape на Twitch превысила 450 тысяч человек
CyberSport.ru 14:03
Политика
Лукашенко заявил, что белорусы не собираются бежать от России
Белоруссия не собирается никуда бежать от России, но хочет, чтобы к ней относились по-человечески.
ТАСС 12:18
Политика
В Кремле сочли триумфальными итоги голосования по Конституции
В Кремле не ожидали, что на фоне пандемии, сложной экономической ситуации и дачного сезона будут такие высокие показатели явки на голосовании по поправкам в Конституцию.
Дождь 06:06
Игры
Из анонсов в EGS пропало объявление о раздаче Conan Exiles
Ранее среди тайтлов был заявлен многопользовательский симулятор выживания Conan Exiles, но затем анонс о его раздаче пропал с сайта цифрового магазина.
CyberSport.ru 09:06
Здоровье
Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть
Известия Мордовии 04:00
Экономика
Подмосковный поставщик труб отказался от покупки актива у Усманова
ФАС удовлетворила ходатайство подмосковного завода о покупке актива у «Металлоинвеста» 6 мая.
РБК 14:55
Политика
Пелоси выступила за санкции против разведывательного сектора России
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала ввести санкции против российских разведывательного и оборонного секторов в связи с якобы угрозой американским военным.
RT на русском 15:51
Авто
Появились фотографии нового седана Kia Optima для рынка России
На сайте kia-clubs.ru появились снимки новой Kia Optima, которая сменила не только поколение, но и имя - теперь в России она будет продаваться под названием K5.
Новые автомобили 11:18
Кино
Фильм «В джазе только девушки» возглавил рейтинг лучших комедий
Редакция киноканала провела масштабную работу по формированию рейтинга лучших иностранных комедий всех времен и народов.
Inc-news.ru 07:00
Спорт
2K Games будет продавать NBA 2K21 на PS5 и Xbox Series X за $70
2K Games заявила, что стоимость базового издания NBA 2K21 на консолях следующего поколения составит $70.
CyberSport.ru 11:12
Общество
Кабмин выделит 4 миллиарда рублей на создание временных рабочих мест
В четверг, 2 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил, что правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест.
Форпост Северо-Запад 07:08
Общество
Полиция в США ликвидировала «автономную зону» в Сиэтле
Напомним, что в «автономную зону» входят зачинщики протестов против расизма и насилия со стороны полицейских.
Общественная служба новостей вчера в 22:19