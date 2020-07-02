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Глава государства поблагодарил россиян за участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции России.

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