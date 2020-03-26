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Путин призвал ввести мораторий на санкции по поставке важных товаров
ФАН
  • ТВ Центр2:28
  • Piter.tv0:46
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Президент России Владимир Путин на саммите G20, посвящённом пандемии коронавируса, призвал создать свободные от санкций «зелёные коридоры» и предложил ввести мораторий на ограничения, которые затруднят странам поставку товаров первой необходимости.В источнике
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С чего всё начиналось
На экстренном саммите G20 президент России Владимир Путин предложил странам-участницам ввести мораторий на санкции в отношении стран, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19.
Коммерсантъ 11:39
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Мир объявляет войну COVID

Российская газета 16:23
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Путин предложил «вычистить политическую шелуху» санкций из-за COVID-19

РБК 11:16
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Путин предложил G20 ввести мораторий на санкции против стран, пострадавших от пандемии

Коммерсантъ 11:39
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