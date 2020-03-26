Путин призвал ввести мораторий на санкции по поставке важных товаров

Путин призвал ввести мораторий на санкции по поставке важных товаров

В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме

Правительство Сербии попросило Россию помочь в борьбе с коронавирусом

Путин подписал закон о госрегулировании цен на медикаменты

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Путин рассказал о необходимости общего плана на саммите G20

Путин предложил лидерам G20 меры по борьбе с пандемией

Саммит G20 продлился около двух часов

Путин подписал закон о госрегулировании цен на медикаменты

Правительство Сербии попросило Россию помочь в борьбе с коронавирусом

Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить фейк о коронавирусе

Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»

6 человек погибли при пожаре в Екатеринбурге

Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля

Президент России Владимир Путин на саммите G20, посвящённом пандемии коронавируса, призвал создать свободные от санкций «зелёные коридоры» и предложил ввести мораторий на ограничения, которые затруднят странам поставку товаров первой необходимости.