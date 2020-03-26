Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин призвал ввести мораторий на санкции по поставке важных товаров

Президент России Владимир Путин на саммите G20, посвящённом пандемии коронавируса, призвал создать свободные от санкций «зелёные коридоры» и предложил ввести мораторий на ограничения, которые затруднят странам поставку товаров первой необходимости.
Читать в источнике
Комментировать39
с чего всё началось
На экстренном саммите G20 президент России Владимир Путин предложил
 странам-участницам ввести мораторий на санкции в отношении стран, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19.
Коммерсантъвчера в 11:39

Подробнее о событии

«Нужно вычистить политическую шелуху»: Путин жёстко поставил вопрос санкций на G20 по коронавирусу

Царьград00:36

Спасение выживающих: как G20 объединилась в борьбе с кризисом

Известиявчера в 17:01

Помощь бедным, спасение экономики, солидарность: о чем говорили лидеры G20

ТАССвчера в 12:35

Путин предложил G20 ввести мораторий на санкции против стран, пострадавших от пандемии

Коммерсантъвчера в 11:39

Путин предложил «вычистить политическую шелуху» санкций из-за COVID-19

РБКвчера в 11:16

Путин призвал ввести мораторий на санкции по поставке важных товаров

RT на русскомвчера в 11:12

Путин предложил G20 мораторий на санкции в отношении товаров первой необходимости

Интерфаксвчера в 11:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 00:47, Ашберн
Общество

Мишустин поручил до лета закрыть санатории и курорты с 28 марта

Согласно документу, управление делами президента, Фонд социального страхования и органы исполнительной власти регионов, в ведении которых находятся подведомственные санатории, пансионаты и дома отдыха, а также детские лагеря и гостиницы, с 28 марта должны приостановить бронирование мест в данных учреждениях на срок до 1 июня.
Известия вчера в 23:18
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях угрозы распространения заболевания может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Политика

В бундестаге заявили об «оккупации» Германии США

Американское ядерное оружие находится на территории ФРГ, потому что Германия до сих пор фактически находится в состоянии оккупированной страны.
Известия вчера в 23:11
Экономика

В России спрос на туалетную бумагу увеличился на 47%

Аналитики фискальной платформы «Такском» проанализировали данные о продажах туалетной бумаги, влажных салфеток, мыла и других средств личной гигиены в первые недели марта этого года.
RT на русском вчера в 23:00
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России с 30 марта

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым, с 30 марта по 3 апреля 2020 года на всей территории страны объявлена нерабочая неделя.
Дождь 25 марта в 14:59
Футбол

ФИФА хочет заставить клубы продлить контракты с игроками и тренерами

Соглашения футболистов и наставников, которые заканчиваются 30 июня этого года, предлагается продлить до новой даты окончания текущего сезона.
Soccer.ru вчера в 11:44
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости 25 марта в 12:38
Армия и оружие

Военные России и Турции провели вертолетное патрулирование в Сирии

В регионе Сирии, в котором союзники и противоборствующие силы смешались в одном котле, провинции Эль Хасеке, Заевфратье.
РЕН ТВ вчера в 22:03
Экономика

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.
РБК вчера в 17:00
Общество

Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус

60-летний советский, российский певец, актер и продюсер Игорь Николаев самостоятельно обратился в больницу в Коммунарке, сдав анализы на коронавирус.
Российская газета вчера в 15:18
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
Футбол

Кокорин договорился с новым клубом

Lenta.ru вчера в 23:02
Транспорт

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса

Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Вести.Ru вчера в 06:25
Происшествия

Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 в Черном море

Истребитель Су-27 упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
Ведомости 25 марта в 15:31
Кино

Умер сценарист и литератор Илья Рубинштейн

Культуромания 25 марта в 05:28
Политика

Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом

Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
ТАСС вчера в 19:22
Экономика

ЦБ лишил группу «РосДеньги» права выдавать микрозаймы

Две фирмы, лишившиеся лицензий, ООО МКК «Финансовая лига» и ООО МКК «Финпродукт», напрямую входят в группу, следует из информации на сайте «РосДенег».
РБК вчера в 21:59
Армия и оружие

Военные США на авианосце «Теодор Рузвельт» заразились коронавирусом

Трое американских военных заразились коронавирусом на борту авианосца Теодор Рузвельт.
iReactor 25 марта в 03:35
Происшествия

МВД сообщило основную версию пожара с семью погибшими в Екатеринбурге

Сотрудники полиции рассматривают поджог основной версией причины пожара с семью погибшими в доме в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости вчера в 19:33
Театры

Александр Домогаров ушел из МХАТ со скандалом

RuNews24.ru 25 марта в 02:20
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости вчера в 09:54
Авто

Появились первые фото Lada от украинского ЗАЗ

Появились первые фотографии российской Lada от украинского ЗАЗ. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:41
Футбол

Коста нарушил самоизоляцию. Президент «Ювентуса» примет решение о его будущем

Президент «Ювентуса» Аньелли теперь примет решение о дальнейшей судьбе Косты, а также других игроков клуба, которые покинули Италию во время пандемии коронавируса.
Чемпионат вчера в 23:41
Шоу-бизнес

Супруга Джигана нашла плюсы в домашнем карантине

КМВ Новости 00:38
Общество

Президент России Владимир Путин общается с предпринимателями

Владимир Путин встречается с предпринимателями.
Независимое телевидение Севастополя вчера в 06:32
Политика

Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 12:46
Политика

Сербия попросила Россию о помощи в борьбе с коронавирусом

Правительство Сербии приняло решение обратиться к России с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщает ТАССсо ссылкой на сербский телеканал РТС.
Газета.Ru вчера в 14:49
Экономика

Путин: Малый и средний бизнес получит отсрочку по налогам и кредитам

Малые и средние предприятия (МСП), пострадавшие от ситуации с коронавирусом, получат отсрочку на шесть месяцев по выплате налогов и кредитов.
Российская газета 25 марта в 10:14
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка

Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка.
Вечерняя Москва вчера в 14:13
Космос

Самый старый российский спутник выведен из эксплуатации

Хакасия-Информ 00:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное