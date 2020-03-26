Коронавирус
RT на русскомПутин призвал ввести мораторий на санкции по поставке важных товаров
Президент России Владимир Путин на саммите G20, посвящённом пандемии коронавируса, призвал создать свободные от санкций «зелёные коридоры» и предложил ввести мораторий на ограничения, которые затруднят странам поставку товаров первой необходимости.
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с чего всё началось
На экстренном саммите G20 президент России Владимир Путин предложил странам-участницам ввести мораторий на санкции в отношении стран, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19.Коммерсантъвчера в 11:39
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Путин предложил G20 ввести мораторий на санкции против стран, пострадавших от пандемии
Коммерсантъвчера в 11:39
Путин предложил G20 мораторий на санкции в отношении товаров первой необходимости
Интерфаксвчера в 11:12
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Общество
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Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях угрозы распространения заболевания может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
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Американское ядерное оружие находится на территории ФРГ, потому что Германия до сих пор фактически находится в состоянии оккупированной страны.
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Аналитики фискальной платформы «Такском» проанализировали данные о продажах туалетной бумаги, влажных салфеток, мыла и других средств личной гигиены в первые недели марта этого года.
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В регионе Сирии, в котором союзники и противоборствующие силы смешались в одном котле, провинции Эль Хасеке, Заевфратье.
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Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса
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60-летний советский, российский певец, актер и продюсер Игорь Николаев самостоятельно обратился в больницу в Коммунарке, сдав анализы на коронавирус.
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ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса
Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
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Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 в Черном море
Истребитель Су-27 упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
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Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом
Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
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ЦБ лишил группу «РосДеньги» права выдавать микрозаймы
Две фирмы, лишившиеся лицензий, ООО МКК «Финансовая лига» и ООО МКК «Финпродукт», напрямую входят в группу, следует из информации на сайте «РосДенег».
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"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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Появились первые фото Lada от украинского ЗАЗ
Появились первые фотографии российской Lada от украинского ЗАЗ. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
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Президент «Ювентуса» Аньелли теперь примет решение о дальнейшей судьбе Косты, а также других игроков клуба, которые покинули Италию во время пандемии коронавируса.
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Президент России Владимир Путин общается с предпринимателями
Владимир Путин встречается с предпринимателями.
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Правительство Сербии приняло решение обратиться к России с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщает ТАССсо ссылкой на сербский телеканал РТС.
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Путин: Малый и средний бизнес получит отсрочку по налогам и кредитам
Малые и средние предприятия (МСП), пострадавшие от ситуации с коронавирусом, получат отсрочку на шесть месяцев по выплате налогов и кредитов.
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Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка
Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка.
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