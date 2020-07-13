Политика
Piter.tvПутин отложил повышение доходов россиян до 2030 года
Президент России Владимир Путин отложил повышение доходов россиян до 2030 года. Он заявил, что необходимо развивать все отрасли экономики. При этом глава государства отметил, что "болото вокруг будет хлюпать", если власти страны будут сидеть на месте.
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Но если мы будем сидеть на одном месте ровно, ничего делать не будем, то так и будем, болото вокруг нас будет хлюпать, не избавимся никогда от избыточных административных барьеров ни в строительстве, ни в других отраслях.
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Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
Футбол
«Ростов» объявил о переходе футболиста клуба ФНЛ Ковалёва
RT на русском 09:04
Общество
Около 35 тысяч жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала
В Хабаровске 11 июля начался митинг в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала.
News.ru 11 июля в 01:52
Происшествия
В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами
В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
РБК 08:36
Авто
Редкий BMW M6 с «акульим носом» продают по цене нового X3
BMW M6 появился на продаже в Сети. Редкая модель имеет крупный "акулий нос".
Car.ru 07:28
Экономика
Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
RT на русском 09:02
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Политика
СБУ пресекла попытку организовать выход Закарпатья из состава страны
Служба безопасности Украины пресекла деятельность группы граждан в Закарпатской области, которые пытались организовать выход Закарпатья из состава страны, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 08:13
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
Общество
В Севастополе более 1000 выпускников сдают ЕГЭ по истории и физике
В аудиториях установлены бесшумные напольные вентиляторы, сообщает пресс-служба ГБУ «Региональный центр информатизации и оценки качества образования».
Вести.Севастополь 04:32
Происшествия
Суд признал виновным экс-совладельца «Росгосстраха» в растрате
Дорогомиловский суд Москвы в понедельник, 13 июля, признал виновным бывшего совладельца страховой компании «Росгосстрах» Сергея Хачатурова в присвоении и растрате имущества на сумму более 2 млрд рублей.
Известия 07:51
Армия и оружие
Посол Азербайджана в России заявил о возможной войне с Арменией
Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы заявил, что не исключает перехода конфликта с Арменией к крупным столкновениям.
Газета.Ru 06:10
Общество
Названы сроки поступления российской вакцины от коронавируса в оборот
Вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в середине августа.
Lenta.ru 07:17
Происшествия
Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону
По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
Общество
Отец Сергий отверг обвинения в насилии в Среднеуральском монастыре
Екатеринбург Онлайн 07:32
Авто
«АвтоВАЗ» начал выпуск Chevrolet Niva под маркой Lada
В июле на предприятии АО «Лада Запад Тольятти», которое включено в «Группу АвтоВАЗ», начался выпуск внедорожников Лада Нива.
ToDay News Ufa 10 июля в 08:09
Здоровье
Возможность второй волны эпидемии коронавируса оценили в Минздраве
Владимир Чуланов отметил три основных факторов, способных повлиять на возникновение второй волны коронавируса: источник инфекции, восприимчивость организма и условия для заражения вирусом.
ToDay News Ufa 04:42
Политика
Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши
Действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает на выборах по итогам второго тура голосования.
Газета.Ru 05:40
Космос
В космосе обнаружены загадочные круглые объекты
Неизвестные круглые объекты были обнаружены австралийскими учёными в космосе.
TV BRICS вчера в 05:18
Технологии
Мировые расходы на ИТ снова начнут расти уже в будущем году
Как известно, компания Gartner опубликовала уточненный прогноз мировых расходов на информационные технологии (ИТ) в текущем году, согласно которому эти расходы сократятся на 7,3% и составят 3,5 млрд долларов.
iXBT.com 05:05
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
Общество
«Норникель» уволил руководство обогатительной фабрики за сброс отходов
Руководство ГМК «Норильский никель» уволило директора, главного инженера и его заместителя на Талнахской обогатительной фабрике (ТОФ), где в конце июня произошел слив оборотной воды.
Forbes 07:47
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 06:30
Общество
«Норникель» оценил масштаб ликвидации аварии на ТЭЦ в 10 млрд рублей
«Норникель» оценил работы по ликвидации аварии на ТЭЦ в Норильске в 10 млрд рублей, сообщает ТАСС 13 июля.
Известия 05:08
Общество
В университете Гонконга опровергли информацию о сокрытии коронавируса
Пекин, 13 июля 2020, 10:48 — REGNUM Бежавшая в США вирусолог Янь Ли-мэнь, которая заявила, что власти КНР якобы знали о коронавирусе до того, как они об этом сообщили, никогда не участвовала в исследованиях о передаче SARS-CoV-2 от человека к человеку и ее заявления лишены научного основания.
REGNUM 03:48
Футбол
CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Российская газета 05:03
Футбол
Еременко не играет за «Ростов» из-за последствий коронавируса
Названа причина, по которой полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко пропустил последние матчи клуба.
Metaratings 08:08
Здоровье
Назван продукт, помогающий в лечении гипертонии
При регулярном приеме в пищу шпината в организме человека регулируется хрупкий баланс натрия и калия, что имеет очень важное значение для здоровья сосудов.
Evo-rus.com вчера в 14:56