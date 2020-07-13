Но если мы будем сидеть на одном месте ровно, ничего делать не будем, то так и будем, болото вокруг нас будет хлюпать, не избавимся никогда от избыточных административных барьеров ни в строительстве, ни в других отраслях.

Президент России Владимир Путин отложил повышение доходов россиян до 2030 года. Он заявил, что необходимо развивать все отрасли экономики. При этом глава государства отметил, что "болото вокруг будет хлюпать", если власти страны будут сидеть на месте.

Путин отложил повышение доходов россиян до 2030 года

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