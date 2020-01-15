Политика
ПолитРоссияПутин призвал ядерные державы обеспечить безопасность во всем мире
По словам президента, именно пять ядерных держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества. Пять наций должны принять меры для предотвращения глобальной войны, выработать обновленные подходы для обеспечения стабильности на планете.
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Политика
Путин предложил Медведеву новую должность
Спойлер: Медведев не будет премьер-министром Владимир Путин объявил на встрече с членами правительства о том, что готов предложить Дмитрию Медведеву должность заместителя председателя Совета безопасности России.
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января
Президент РФ Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию в среду, 15 января.
Энергетика
Цены на нефть снижаются после отчета Минэнерго США по запасам
Цены на нефть снижаются после публикации отчета Минэнерго США по запасам нефти за неделю, завершившуюся 10 января.
Биатлон
Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей в спринтерской гонке на стартовавшем в немецком Рупольдинге этапе Кубка мира.
Экономика
Чубайс назвал главную проблему экономики 1990-х
Неплатежи стали главным сюрпризом и главной проблемой экономических реформ 1990-х в России.
Экономика
SCMP раскрыла детали торговой сделки Китая и США
Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что китайская сторона купит у Соединенных Штатов товаров на $200 млрд в рамках торгового соглашения стран.
Здоровье
В Китае умерла питавшаяся пять лет рисом и перцем студентка
В октябре прошлого года года у студентки обнаружили проблемы с сердцем и почками, в результате чего она обратилась в организации благотворительного характера.
Общество
Путин объявил о введении материнского капитала при рождении первенца
Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания к Федеральному собранию объявил о введении материнского капитала при рождении первого ребёнка, а также о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года.
Футбол
Зе Луиш может стать игроком «Тоттенхэма»
Нападающий перешел из московского клуба в «Порту» в июле 2019 года.
Политика
Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить линию по отказу от расчетов в долларах США.
Политика
Глеб Павловский назвал увольнение Медведева «спецоперацией»
Политолог Глеб Павловский прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию и последовавшую вслед за ним отставку премьер-министра Дмитрия Медведева и всего правительства.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
Кино
Фёдор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»
Федор Добронравов сообщил, что новый сезон «Сватов» выйдет уже скоро.
Политика
Кадыров временно не сможет исполнять обязанности главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров с 13 января назначил временно исполняющим обязанности главы региона председателя правительства Муслима Хучиева на период своей временной нетрудоспособности, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте главы и правительства Чечни.
Хоккей
Стали известны капитаны команд на Матч звезд КХЛ
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Армия и оружие
Немецкая газета назвала впечатляющим проект российского авианосца
По информации издания, размеры корабля составят более 300 м в длину и свыше 65 м в высоту, а его водоизмещение достигнет 80 тыс. т. Авианосец будет работать на четырех атомных реакторах мощностью по 305 МВт каждый и сможет достичь скорости до 55 км/ч, приводит детали газета.
Футбол
Соболев согласовал контракт с ЦСКА
Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев согласовал контракт с московским ЦСКА, сообщает "СЭ".
Политика
The Independent (Великобритания): Дмитрий Медведев и российское правительство уходят в отставку, Путин назначает премьер-министра в Совет безопасности (The Independent)
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев неожиданно подал в отставку, что дает возможность Владимиру Путину осуществить перестановки в своем ближайшем окружении.
Политика
Зеленский обсудил с Меркель новые участки разведения в Донбассе
Украинский президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что Киев определил три новых участка разведения сил и средств в Донбассе.
Культура
Новый клип Егора Крида за сутки собрал полтора миллиона просмотров
Новый клип Егора Крида "Голубые глаза" за сутки после публикации собрал около 1,5 млн просмотров на YouTube.
Авто
Кроссовер Skoda Kamiq получил версию Scoutline
Стоит сказать, что Skoda Kamiq станет первым кроссовером марки, который получит специальное исполнение под названием Scoutline.
Политика
Миронов и Жириновский назвали кандидатов на пост премьер-министра
Лидеры двух парламентских фракций «Справедливая Россия» и ЛДПР Сергей Миронов и Владимир Жириновский представили свой список потенциальных кандидатов на должность премьер-министра России.
Политика
Мутко заявил о новом статусе Госсовета
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Общество
С организаторов незаконных акций в Москве взыскали 2,5 миллиона рублей
Черемушкинский суд Москвы в среду по иску столичного прокурора взыскал почти 2,5 миллиона рублей с организаторов несанкционированных акций 27 июля и 3 августа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Игры
Вышел новый трейлер Resident Evil 3
В официальном канале опубликовали новый трейлер.
Политика
Памфилова рассказала, когда могут быть приняты поправки в Конституцию
В ежегодном послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию.