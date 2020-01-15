Политика

ПолитРоссияПолитРоссияПутин призвал ядерные державы обеспечить безопасность во всем мире

По словам президента, именно пять ядерных держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества. Пять наций должны принять меры для предотвращения глобальной войны, выработать обновленные подходы для обеспечения стабильности на планете.
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Эксперт: нужно выработать новые подходы для обеспечения безопасности

РИА Новости07:30

Путин призвал ядерные державы к работе по устранению угрозы войны

Известия05:49

Путин предложил СБ ООН работать над устранением угрозы глобальной войны

РБК05:20

Путин призвал пять ядерных держав устранить угрозы глобальной войны

Вести.Ru05:21

Путин: пять ядерных держав должны обеспечить безопасность в мире

Коммерсантъ05:15

Путин призвал 5 ядерных держав начать работу по устранению угрозы глобальной войны

Интерфакс05:12

Владимир Путин рассказал, кто несет ответственность за сохранение мира

Комсомольская правда06:06
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Политика

Путин предложил Медведеву новую должность

Спойлер: Медведев не будет премьер-министром Владимир Путин объявил на встрече с членами правительства о том, что готов предложить Дмитрию Медведеву должность заместителя председателя Совета безопасности России.
Gorodkirov.ru 08:56
Политика

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Президент РФ Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию в среду, 15 января.
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Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания к Федеральному собранию объявил о введении материнского капитала при рождении первого ребёнка, а также о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года.
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Нападающий перешел из московского клуба в «Порту» в июле 2019 года.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить линию по отказу от расчетов в долларах США.
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Политика

Глеб Павловский назвал увольнение Медведева «спецоперацией»

Политолог Глеб Павловский прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию и последовавшую вслед за ним отставку премьер-министра Дмитрия Медведева и всего правительства.
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Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
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Кадыров временно не сможет исполнять обязанности главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров с 13 января назначил временно исполняющим обязанности главы региона председателя правительства Муслима Хучиева на период своей временной нетрудоспособности, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте главы и правительства Чечни.
РИА Новости 10:50
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Стали известны капитаны команд на Матч звезд КХЛ

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Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
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Армия и оружие

Немецкая газета назвала впечатляющим проект российского авианосца

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Соболев согласовал контракт с ЦСКА

Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев согласовал контракт с московским ЦСКА, сообщает "СЭ".
Газета.Ru 08:48
Политика

The Independent (Великобритания): Дмитрий Медведев и российское правительство уходят в отставку, Путин назначает премьер-министра в Совет безопасности (The Independent)

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев неожиданно подал в отставку, что дает возможность Владимиру Путину осуществить перестановки в своем ближайшем окружении.
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Зеленский обсудил с Меркель новые участки разведения в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что Киев определил три новых участка разведения сил и средств в Донбассе.
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В Петербурге водитель пострадал при возгорании автомобиля

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Новый клип Егора Крида "Голубые глаза" за сутки после публикации собрал около 1,5 млн просмотров на YouTube.
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Кроссовер Skoda Kamiq получил версию Scoutline

Стоит сказать, что Skoda Kamiq станет первым кроссовером марки, который получит специальное исполнение под названием Scoutline.
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Лидеры двух парламентских фракций «Справедливая Россия» и ЛДПР Сергей Миронов и Владимир Жириновский представили свой список потенциальных кандидатов на должность премьер-министра России.
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Мутко заявил о новом статусе Госсовета

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
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В ежегодном послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию.
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