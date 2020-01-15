По словам президента, именно пять ядерных держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества. Пять наций должны принять меры для предотвращения глобальной войны, выработать обновленные подходы для обеспечения стабильности на планете.

Путин призвал ядерные державы обеспечить безопасность во всем мире

Политика Путин предложил Медведеву новую должность Спойлер: Медведев не будет премьер-министром Владимир Путин объявил на встрече с членами правительства о том, что готов предложить Дмитрию Медведеву должность заместителя председателя Совета безопасности России.

Экономика SCMP раскрыла детали торговой сделки Китая и США Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что китайская сторона купит у Соединенных Штатов товаров на $200 млрд в рамках торгового соглашения стран.

Здоровье В Китае умерла питавшаяся пять лет рисом и перцем студентка В октябре прошлого года года у студентки обнаружили проблемы с сердцем и почками, в результате чего она обратилась в организации благотворительного характера.

Общество Путин объявил о введении материнского капитала при рождении первенца Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания к Федеральному собранию объявил о введении материнского капитала при рождении первого ребёнка, а также о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года.

Политика Глеб Павловский назвал увольнение Медведева «спецоперацией» Политолог Глеб Павловский прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию и последовавшую вслед за ним отставку премьер-министра Дмитрия Медведева и всего правительства.

Политика Кадыров временно не сможет исполнять обязанности главы Чечни Глава Чечни Рамзан Кадыров с 13 января назначил временно исполняющим обязанности главы региона председателя правительства Муслима Хучиева на период своей временной нетрудоспособности, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте главы и правительства Чечни.

Армия и оружие Немецкая газета назвала впечатляющим проект российского авианосца По информации издания, размеры корабля составят более 300 м в длину и свыше 65 м в высоту, а его водоизмещение достигнет 80 тыс. т. Авианосец будет работать на четырех атомных реакторах мощностью по 305 МВт каждый и сможет достичь скорости до 55 км/ч, приводит детали газета.

Политика Зеленский обсудил с Меркель новые участки разведения в Донбассе Украинский президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что Киев определил три новых участка разведения сил и средств в Донбассе.

Авто Кроссовер Skoda Kamiq получил версию Scoutline Стоит сказать, что Skoda Kamiq станет первым кроссовером марки, который получит специальное исполнение под названием Scoutline.

Политика Миронов и Жириновский назвали кандидатов на пост премьер-министра Лидеры двух парламентских фракций «Справедливая Россия» и ЛДПР Сергей Миронов и Владимир Жириновский представили свой список потенциальных кандидатов на должность премьер-министра России.

Политика Мутко заявил о новом статусе Госсовета Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.