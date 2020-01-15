Политика
Вести.RuПутин призвал пять ядерных держав устранить угрозы глобальной войны
Пять ядерных держав, которые основали Организацию Объединенных Наций, несут особую ответственность за сохранение и развитие человечества, считает Владимир Путин.
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Армия и оружие
Опубликован момент столкновения между российскими и американскими военными в Сирии
После появления информации о военном столкновении между российскими и американскими военнослужащими на севере Сирии, была опубликована фотография, которая, предположительно, и демонстрирует момент встречи американских и российских военных, с последующим, как сообщают источники, конфликтом, переросшим в драку.
Политика
Кадыров назначил исполняющего обязанности главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил исполняющим обязанности руководителя республики председателя правительства региона Муслима Хучиева.
Общество
Более 70% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию
Комфортную жизнь в старости собственные накопления не обеспечат — так считают более 70% российских граждан старше 50 лет.
Политика
Путин внес кандидатуру главы ФНС на должность премьер-министра
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
Энергетика
Белоруссия ищет альтернативу поставкам российской нефти
Белоруссию не устраивают условия поставки российской нефти, поэтому власти и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) взялись за поиск альтернативных маршрутов, в том числе из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана и Украины.
Кино
Роберт Паттинсон рассказал о тяжелых условиях на съемках «Маяка»
Политика
Мутко заявил о новом статусе Госсовета
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Общество
Путин предложил изменить порядок приема в медицинские вузы
Порядок приема в вузы по медицинским специальностям изменится в новом учебном году, 70% бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» и 75% мест по направлению «Педиатрия» станут целевыми, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Политика
Миронов и Жириновский назвали кандидатов на пост премьер-министра
Лидеры двух парламентских фракций «Справедливая Россия» и ЛДПР Сергей Миронов и Владимир Жириновский представили свой список потенциальных кандидатов на должность премьер-министра России.
Кино
Вышел трейлер фильма «Морбиус: Живой вампир» с Джаредом Лето
Финансы
ЦБ предсказал новый максимум долговой нагрузки россиян
В 2019 году уровень долговой нагрузки россиян уже обновил максимум за семь лет: на 1 октября он достиг 10,6%. Чтобы охладить сегмент необеспеченного кредитования, ЦБ ужесточил требования к выдаче беззалоговых кредитов: с 1 октября российские банки и МФО обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) клиента при выдаче ссуды свыше 10 тыс. руб.
Общество
Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Политика
В Совфеде оценили кандидатуру Мишустина на пост премьера
Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин является достойным кандидатом на пост премьер-министра РФ.
Футбол
«Краснодар» отдал Намли в аренду в клуб MLS
Футбол
Соболев согласовал контракт с ЦСКА
Политика
Глеб Павловский назвал увольнение Медведева «спецоперацией»
Политолог Глеб Павловский прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию и последовавшую вслед за ним отставку премьер-министра Дмитрия Медведева и всего правительства.
Политика
Украинские СМИ оценили послание Путина и поразились отставке правительства
Отставка правительства РФ во главе с Дмитрием Медведевым, последовавшая за посланием президента Федеральному собранию, вызвала оживленную реакцию политологов в украинской прессе.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Экономика
Чубайс назвал главную проблему российской экономики 1990-х годов
Главной проблемой экономических реформ в 1990-х годах стали неплатежи, заявил глава "Роснано" Анатолий Чубайс.
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с женой
Фронтмен группировки "Ленинград" Сергей Шнуров разместил в своем Instagram-аккаунте очередной стих.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл девятый этап «Дакара»
Экипаж команды «КамАЗ-Мастер» под управлением Андрея Каргинова выиграл девятый этап ралли-рейда «Дакара-2020».
Политика
Симоньян и Канделаки заявили, что Путин начал бескровную революцию
Российские телеведущие и руководители ведущих СМИ очень резко отреагировали на сделанные президентом России Владимиром Путиным заявления в ходе послания Федеральному Собранию РФ.
Спорт
Новое видео Zombie Army 4: Dead War удивило оружием и способностями
Поклонники игровой серии могут видеть в нём новое оружие героев, новые способности, а также множество гротескных зомби.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 сертифицирован в России
День подробностей о смартфоне Xiaomi Mi 10 продолжается.
Экономика
Белоусов оценил суммы на объявленные Путиным меры в соцсфере
Объем расходов на предложенные президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию меры в социальной сфере составят около 400 млрд рублей.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда в Канаду
Меган Маркл впервые появилась на публике с момента отказа от королевских обязанностей. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Общество
Россия заняла 23-е место в рейтинге лучших стран мира
Самой открытой для бизнеса страной назвали Люксембург (Россия на 73-м месте), лидером по динамичному развитию — Объединенные Арабские Эмираты (Россия на 12-м месте), а лучше всего, согласно рейтингу, быть гражданином Швеции (Россия на 39-м месте).