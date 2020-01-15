Политика

Вести.RuВести.RuПутин призвал пять ядерных держав устранить угрозы глобальной войны

Пять ядерных держав, которые основали Организацию Объединенных Наций, несут особую ответственность за сохранение и развитие человечества, считает Владимир Путин.
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Эксперт: нужно выработать новые подходы для обеспечения безопасности

РИА Новости07:30

Путин призвал 5 ядерных держав начать работу по устранению угрозы глобальной войны

Интерфакс05:12

Путин призвал пять ядерных держав устранить угрозы глобальной войны

Вести.Ru05:21

Путин предложил СБ ООН работать над устранением угрозы глобальной войны

РБК05:20

Путин призвал ядерные державы к работе по устранению угрозы войны

Известия05:49

Владимир Путин рассказал, кто несет ответственность за сохранение мира

Комсомольская правда06:06

Путин: Россия открыта к диалогу с ядерными державами для обеспечения безопасности на планете

ТК Звезда05:00
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Армия и оружие

Опубликован момент столкновения между российскими и американскими военными в Сирии

После появления информации о военном столкновении между российскими и американскими военнослужащими на севере Сирии, была опубликована фотография, которая, предположительно, и демонстрирует момент встречи американских и российских военных, с последующим, как сообщают источники, конфликтом, переросшим в драку.
Avia.pro 00:54
Политика

Кадыров назначил исполняющего обязанности главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил исполняющим обязанности руководителя республики председателя правительства региона Муслима Хучиева.
Газета.Ru 11:39
Общество

Более 70% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию

Комфортную жизнь в старости собственные накопления не обеспечат — так считают более 70% российских граждан старше 50 лет.
REGNUM 00:38
Политика

Путин внес кандидатуру главы ФНС на должность премьер-министра

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
ТАСС 11:10
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
RT на русском 04:23
Энергетика

Белоруссия ищет альтернативу поставкам российской нефти

Белоруссию не устраивают условия поставки российской нефти, поэтому власти и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) взялись за поиск альтернативных маршрутов, в том числе из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана и Украины.
Аргументы недели вчера в 14:32
Кино

Роберт Паттинсон рассказал о тяжелых условиях на съемках «Маяка»

Газета.Ru вчера в 07:57
Политика

Мутко заявил о новом статусе Госсовета

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:58
Общество

Путин предложил изменить порядок приема в медицинские вузы

Порядок приема в вузы по медицинским специальностям изменится в новом учебном году, 70% бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» и 75% мест по направлению «Педиатрия» станут целевыми, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Rambler News Service 04:53
Политика

Миронов и Жириновский назвали кандидатов на пост премьер-министра

Лидеры двух парламентских фракций «Справедливая Россия» и ЛДПР Сергей Миронов и Владимир Жириновский представили свой список потенциальных кандидатов на должность премьер-министра России.
Известия 10:56
Кино

Вышел трейлер фильма «Морбиус: Живой вампир» с Джаредом Лето

Культуромания 13 января в 13:44
Финансы

ЦБ предсказал новый максимум долговой нагрузки россиян

В 2019 году уровень долговой нагрузки россиян уже обновил максимум за семь лет: на 1 октября он достиг 10,6%. Чтобы охладить сегмент необеспеченного кредитования, ЦБ ужесточил требования к выдаче беззалоговых кредитов: с 1 октября российские банки и МФО обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) клиента при выдаче ссуды свыше 10 тыс. руб.
РБК 10:21
Общество

Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Российская газета 01:17
Футбол

Юрий Жирков: «Иванович пока никуда не уходит из „Зенита“»

Матч ТВ 12:12
Политика

В Совфеде оценили кандидатуру Мишустина на пост премьера

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин является достойным кандидатом на пост премьер-министра РФ.
Вечерняя Москва 12:36
Футбол

«Краснодар» отдал Намли в аренду в клуб MLS

RT на русском 12:40
Футбол

Соболев согласовал контракт с ЦСКА

Газета.Ru 08:48
Политика

Глеб Павловский назвал увольнение Медведева «спецоперацией»

Политолог Глеб Павловский прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию и последовавшую вслед за ним отставку премьер-министра Дмитрия Медведева и всего правительства.
Московский Комсомолец 10:20
Политика

Украинские СМИ оценили послание Путина и поразились отставке правительства

Отставка правительства РФ во главе с Дмитрием Медведевым, последовавшая за посланием президента Федеральному собранию, вызвала оживленную реакцию политологов в украинской прессе.
ФАН 12:25
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости 01:35
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Lenta.ru вчера в 14:39
Экономика

Чубайс назвал главную проблему российской экономики 1990-х годов

Главной проблемой экономических реформ в 1990-х годах стали неплатежи, заявил глава "Роснано" Анатолий Чубайс.
РИА Новости 10:32
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с женой

Фронтмен группировки "Ленинград" Сергей Шнуров разместил в своем Instagram-аккаунте очередной стих.
Московский Комсомолец вчера в 02:53
Автоспорт

Экипаж Каргинова выиграл девятый этап «Дакара»

Экипаж команды «КамАЗ-Мастер» под управлением Андрея Каргинова выиграл девятый этап ралли-рейда «Дакара-2020».
Metaratings вчера в 09:21
Политика

Симоньян и Канделаки заявили, что Путин начал бескровную революцию

Российские телеведущие и руководители ведущих СМИ очень резко отреагировали на сделанные президентом России Владимиром Путиным заявления в ходе послания Федеральному Собранию РФ.
Московский Комсомолец 05:31
Спорт

Новое видео Zombie Army 4: Dead War удивило оружием и способностями

Поклонники игровой серии могут видеть в нём новое оружие героев, новые способности, а также множество гротескных зомби.
REGNUM 12:34
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 сертифицирован в России

День подробностей о смартфоне Xiaomi Mi 10 продолжается.
iXBT.com 10:58
Экономика

Белоусов оценил суммы на объявленные Путиным меры в соцсфере

Объем расходов на предложенные президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию меры в социальной сфере составят около 400 млрд рублей.
Известия 07:56
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда в Канаду

Меган Маркл впервые появилась на публике с момента отказа от королевских обязанностей. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Газета.Ru 12:08
Общество

Россия заняла 23-е место в рейтинге лучших стран мира

Самой открытой для бизнеса страной назвали Люксембург (Россия на 73-м месте), лидером по динамичному развитию — Объединенные Арабские Эмираты (Россия на 12-м месте), а лучше всего, согласно рейтингу, быть гражданином Швеции (Россия на 39-м месте).
Коммерсантъ 08:21
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