Пять ядерных держав, которые основали Организацию Объединенных Наций, несут особую ответственность за сохранение и развитие человечества, считает Владимир Путин.

Армия и оружие Опубликован момент столкновения между российскими и американскими военными в Сирии После появления информации о военном столкновении между российскими и американскими военнослужащими на севере Сирии, была опубликована фотография, которая, предположительно, и демонстрирует момент встречи американских и российских военных, с последующим, как сообщают источники, конфликтом, переросшим в драку.

Политика Кадыров назначил исполняющего обязанности главы Чечни Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил исполняющим обязанности руководителя республики председателя правительства региона Муслима Хучиева.

Энергетика Белоруссия ищет альтернативу поставкам российской нефти Белоруссию не устраивают условия поставки российской нефти, поэтому власти и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) взялись за поиск альтернативных маршрутов, в том числе из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана и Украины.

Политика Мутко заявил о новом статусе Госсовета Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.

Общество Путин предложил изменить порядок приема в медицинские вузы Порядок приема в вузы по медицинским специальностям изменится в новом учебном году, 70% бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» и 75% мест по направлению «Педиатрия» станут целевыми, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Политика Миронов и Жириновский назвали кандидатов на пост премьер-министра Лидеры двух парламентских фракций «Справедливая Россия» и ЛДПР Сергей Миронов и Владимир Жириновский представили свой список потенциальных кандидатов на должность премьер-министра России.

Финансы ЦБ предсказал новый максимум долговой нагрузки россиян В 2019 году уровень долговой нагрузки россиян уже обновил максимум за семь лет: на 1 октября он достиг 10,6%. Чтобы охладить сегмент необеспеченного кредитования, ЦБ ужесточил требования к выдаче беззалоговых кредитов: с 1 октября российские банки и МФО обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) клиента при выдаче ссуды свыше 10 тыс. руб.

Политика Глеб Павловский назвал увольнение Медведева «спецоперацией» Политолог Глеб Павловский прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию и последовавшую вслед за ним отставку премьер-министра Дмитрия Медведева и всего правительства.

Политика Украинские СМИ оценили послание Путина и поразились отставке правительства Отставка правительства РФ во главе с Дмитрием Медведевым, последовавшая за посланием президента Федеральному собранию, вызвала оживленную реакцию политологов в украинской прессе.

Политика Симоньян и Канделаки заявили, что Путин начал бескровную революцию Российские телеведущие и руководители ведущих СМИ очень резко отреагировали на сделанные президентом России Владимиром Путиным заявления в ходе послания Федеральному Собранию РФ.

Экономика Белоусов оценил суммы на объявленные Путиным меры в соцсфере Объем расходов на предложенные президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию меры в социальной сфере составят около 400 млрд рублей.