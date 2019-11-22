Политика

Газета.RuГазета.RuПутин призвал улучшить экономический рост в России

Президент России Владимир Путин прокомментировал экономический рост в России, об этом сообщает ТАСС. Он напомнил, что накануне Госдума приняла федеральный бюджет на 2020-2022 годы, а также бюджеты трех государственных внебюджетных фондов.
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Путин поручил добиться увеличения доходов граждан

Вести.Ru10:22

Владимир Путин поручил сделать экономический рост более динамичным

Комсомольская правда09:59

Путин: В ближайшие три года надо достичь более усточивого роста экономики

Российская газета10:07

Путин призвал закрепить динамичный рост экономики

РИА Новости10:02

Путин призвал закрепить устойчивость роста экономики

Известия10:16

Путин призвал улучшить экономический рост в России

Газета.Ru09:50

Путин призвал сделать экономический рост в ближайшие три года более устойчивым

Будущее России. Национальные проекты09:43
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Фигурное катание

Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Газета.Ru 04:29
Общество

Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТ имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе в четверг попросила президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию, которая сложилась во МХАТе, рассказал РИА Новости актер Андрей Чубченко, который сопровождал артистку накануне после церемонии вручения государственных наград в Кремле.
РИА Новости 09:19
Единоборства

Флойд Мейвезер не собирается возвращаться на ринг

Чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший в интервью Reuters заявил, что он не планирует в свои 42 года возвращаться на боксерский ринг, хотя он будет участвовать в разных публичных мероприятиях, включая показательные поединки, а также намерен продолжать свою промоутерскую деятельность в боксе, а затем распространить ее на смешанные единоборства.
Allboxing.ru 05:52
Общество

Одобрившая новый порядок медосмотра для водителей врач уволилась

Ранее президент России Владимир Путин назвал «чушью» планы Минздрава ввести новый порядок медосмотра для водителей.
РБК вчера в 12:06
Авто

Какие вопросы нужно задать перед заливкой моторного масла в машину

Car.ru 06:02
Происшествия

Заклинивший затвор пистолета спас жизнь полицейским под Сыктывкаром

На счастье стражей порядка у пистолета заклинил затвор. Сыпавшего угрозами хулигана скрутили.
Вести.Ru 08:31
Экономика

ВТБ предоставит 1 трлн руб. на проекты в Арктике

ВТБ планирует увеличить объем кредитных средств, выделяемых на развитие Арктики, до 1 трлн руб. в ближайшие два года, сообщил РБК зампред правления банка Валерий Лукьяненко.
РБК 09:49
Общество

Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей

Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
РБК 04:33
Политика

В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

РИА Новости вчера в 05:15
Происшествия

Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения

Замглавы Росалкогольрегулирования Ирине Голосной предъявили обвинение по трем эпизодам злоупотребления полномочиями, сообщила следователь в Пресненском суде Москвы.
РИА Новости 09:24
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Московский Комсомолец 07:43
Здоровье

Эндокринологи рассказали, как правильно есть сладкое

РИА Новости 19 ноября в 09:12
Происшествия

Иркутский бизнесмен арестован за хищение 185 млн у Фонда капремонта

Коммерсант обвиняется в хищении 185 миллионов у Фонда капитального ремонта.
РЕН ТВ 09:23
Армия и оружие

Путин потребовал нарастить долю современного вооружения в армии до 70%

РБК 09:26
Транспорт

Путин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД).
РБК 20 ноября в 16:58
Политика

Трамп исключил заключение торговой сделки с Китаем на равных условиях

Торговая сделка между США и Китаем не может быть заключена на равных условиях, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 09:01
Кино

Продюсер раскрыла секрет постельной сцены с Асмус в фильме «Текст»

Леснова уточнила, что во время постельной сцены Асмус использовала специальные накладки, чтобы закрыть интимные части тела.
Аргументы недели вчера в 00:05
Культура

Вышел сериал «Ничто не случается дважды»

На Первом канале стартовал украинский сериал «Ничто не случается дважды». Премьера многосерийного фильма состоялась 18 ноября.
News.ru 19 ноября в 09:48
Происшествия

Экс-директора петербургского «Водоканала» отправили под домашний арест

Куйбышевский районный суд Петербурга отправил под домашний арест бывшего директора «Водоканала» города Евгения Целикова до 19 января.
РБК 06:42
Культура

Умерла актриса из «Теории Большого взрыва»

В США скончалась американская актриса Джейн Гэллоуэй Хейтц, сыгравшая в комедийном сериале "Теория Большого взрыва".
Труд 10:14
Космос

Американский энтомолог нашел на Марсе змей и пчел

На Марсе есть пчелы и змеи, уверен американский энтомолог Уильям Ромозер - он установил это по фотографиям марсоходов.
Газета.Ru 20 ноября в 03:32
Происшествия

Врач из Твери умерла из-за отказавших в помощи коллег

Газета.Ru вчера в 08:19
Политика

Украина приняла от России корабли с отремонтированными унитазами

Корабли ВМС Украины, задержанные в ноябре прошлого года Керченском проливе, были отремонтированы и отмыты перед тем, как их вернули Киеву.
Lenta.ru 07:15
Происшествия

Во Владивостоке мать выкинула младенца в окно

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать младенца.
Российская газета вчера в 23:57
Общество

Проработавшего меньше года главу мусорной госкомпании уволили

Незадолго до отставки Буцаева, 6 ноября, стало известно об уходе из правительства замминистра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, который проработал в министерстве чуть меньше года и отвечал как раз за сферу обращения с отходами и государственную политику по охране окружающей среды, в том числе курировал деятельность «Российского экологического оператора».
РБК 08:15
Общество

Медведев выступил против жесткого определения неполного рабочего дня

Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев выступил против жесткого определения понятия «неполный рабочий день» в Трудовом кодексе, потому что оно «толкуется по-разному».
Коммерсантъ 10:24
Экономика

Блогеры заработали 3 млрд рублей на рекламных интеграциях в YouTube

За первые восемь месяцев этого года российские инфлюенсеры заработали 3 млрд руб. на размещение рекламных интеграций в своих видео на YouTube.
Adindex.ru 05:43
Хоккей

«Сибирь» потерпела шестое поражение подряд, дома проиграв «Торпедо»

Чемпионат 09:49
Экономика

Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России

Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Вести.Ru вчера в 18:39
Политика

В МИДе прокомментировали угрозы США Египту за покупку Су-35

Помощник госсекретаря США Кларк Купер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 в Дубае 18 ноября заявил, что закупка Египтом российских истребителей может грозить этой стране введением санкций.
Известия вчера в 08:35
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