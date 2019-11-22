Политика
RT на русскомПутин призвал добиться более устойчивого роста экономики России
«Очевидно, что в течение следующих трёх лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — приводит его слова на совещании по экономическим вопросам ТАСС.
Читать в источнике
Оценить41
Очевидно, что в течение следующих трех лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным.
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин призвал сделать экономический рост в ближайшие три года более устойчивым
Будущее России. Национальные проекты09:43
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 11:05, Ашберн
Общество
Власти Краснодарского края планируют запустить электрички до Крыма
Армия и оружие
В ЛНР заявили об увеличении числа националистов у Золотого в Донбассе
Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий рассказал, что украинские националисты увеличивают группировку на участке разведения сил у Золотого в Донбассе.
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Общество
Правительство утвердило антитабачную концепцию до 2035 года
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении антитабачной концепции в стране, которая предусматривает снижение числа курильщиков среди взрослого населения к 2035 году до 21%.
Спорт
Названы кандидаты на пост врио главы ВФЛА
Главный тренер сборной России по легкой атлетике, олимпийский чемпион 2004 года Юрий Борзаковский, Марина Купцова и глава Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко, занимающие должности вице-президентов ВФЛА, являются кандидатами на пост временно исполняющего обязанности президента организации, сообщила РИА Новости пресс-атташе организации Наталья Юхарева.
Общество
Медведев выступил против «неполного рабочего дня»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил против закрепления понятия "неполного рабочего дня" в Трудовом кодексе, сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Саша Черно и Иосиф Оганесян из «Дома-2» ждут ребенка
Участники скандального шоу Саша Черно и Иосиф Оганесян объявили о том, что у них будет малыш.
Политика
МИД Швеции пожаловался на страх россиян перед посещением страны
Глава МИД Швеции Анн Линде пожаловалась, что иностранцы, в частности, россияне, не хотят посещать страну из-за негативного образа за рубежом, сообщает РИА "Новости".
Политика
В МИДе прокомментировали угрозы США Египту за покупку Су-35
Помощник госсекретаря США Кларк Купер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 в Дубае 18 ноября заявил, что закупка Египтом российских истребителей может грозить этой стране введением санкций.
Общество
Медик, одобрившая новую систему медосмотра водителей, уволилась
Днем 21 ноября стало известно, что Минздрав откладывает вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей с учетом обеспокоенности граждан .
Финансы
Ставки по рублевым вкладам в банках достигли десятилетнего минимума
В российских банках средняя максимальная ставка по вкладам в рублях достигла десятилетнего минимума — 6,03%.
Общество
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Футбол
ФК «Тамбов» матчем с «Локомотивом» откроет 17 тур РПЛ
Политика
В команде Зеленского раскрыли детали «стратегии возвращения Крыма»
Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма.
Политика
Песков о скандале с медосмотрами: Минздрав не советовался с Кремлём
Песков Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минздрав РФ предложил ужесточить правила получения медсправок водителями.
Политика
Тверской суд Москвы отказал ФБК в иске к Путину
Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева заявила, что суд отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) к президенту России Владимиру Путину.
Гаджеты
Названы способы использования старых смартфонов
Шоу-бизнес
Какой компромат на Шепелева скрывает Кудрявцева
После скандала, произошедшего в результате бурной реакции Леры Кудрявцевой на слова Дмитрия Шепелева, поднялась новая волна любопытства относительно причины неприязненного отношения телеведущей к коллеге.
Футбол
«Сочи» может перехватить у «Зенита» игрока «Рубина»
Как сообщает «Федеральное агенство новостей», «Сочи» готов удовлетворить финансовые требования казанского клуба по переходу 23-летнего игрока.
Наука
Психологи: пограничное расстройство личности связано с детской травмой
Пограничное расстройство личности у людей ученые связали с детской травмой, об этом сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Acta Psychiatrica Scandinavia.
Шоу-бизнес
Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья
Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
Общество
Греф прокомментировал утечку данных клиентов Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф считает произошедшую в сентябре утечку данных 5 тыс. клиентов банка "суровым уроком".
Общество
Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТ имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина обратилась к Владимиру Путину из-за ситуации, сложившейся в театре.
Происшествия
Якутская школьница погибла из-за телефона в ванной
В Якутии в городе Ленске 14-летняя школьница погибла, заряжая телефон в ванной, передает "Интерфакс".
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Политика
Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии
Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
Армия и оружие
НАТО посоветовали быть готовыми к войне с Россией
НАТО посоветовали укрепить оборону на границах с Россией.
Наука
Ученые впервые обнаружили биомаркер алкоголизма
Американские ученые во главе с Кей Тай (Kay M. Tye) из Института биологических исследований Солка исследовали мозг лабораторных мышей, употреблявших алкоголь, и впервые выявили мозговой контур, ответственный за развитие пагубного пристрастия.
Авто
Volkswagen показал крупный минивэн Viloran
Компания Volkswagen привезла на международный автосалон в Гуанчжоу новый большой минивэн Viloran.