Политика

RT на русскомRT на русскомПутин призвал добиться более устойчивого роста экономики России

«Очевидно, что в течение следующих трёх лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — приводит его слова на совещании по экономическим вопросам ТАСС.
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Владимир Путин
Очевидно, что в течение следующих трех лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным.
— Владимир ПутинФАН 10:15

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Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики России

RT на русском10:36

Путин призвал сделать экономический рост в ближайшие три года более устойчивым

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ВТБ предоставит 1 трлн руб. на проекты в Арктике

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