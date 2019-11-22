Ранее, 20 ноября, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!», Путин заявил о росте экономических показателей страны. По словам президента, в начале 2020 года показатели инфляции могут опуститься ниже 3%, а ежегодный объем инвестиций в перспективе должен дойти до уровня 25–27% ВВП.

Культура Шахназаров раскритиковал засилье фильмов о проблемной России Режиссер и генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров назвал популярность за рубежом фильмов о проблемной России тенденцией, вредящей имиджу страны.

Общество В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.

Политика Москва и Киев не разрешили разногласия в ходе арбитража в Гааге России и Украине не удалось разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября.

Политика Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».

Шоу-бизнес Игорь Крутой и Николай Басков устроили потасовку в аэропорту Накануне у известного 65-летнего композитора Игоря Крутого состоялся юбилейный концерт в Минске, где собрались его близкие друзья: Николай Басков, Сергей Лазарев, Жасмин, Филипп Киркоров, Ани Лорак и другие.

Музыка U2 признали самой прибыльной гастролирующей группой последних 10 лет Напомним, лидером прошлогоднего рейтинга самых высокооплачиваемых музыкантов мира по версии журнала Forbes тоже стала группа U2, заработавшая в прошлом году 316 миллионов благодаря мировому турне Joshua Tree.

Общество В Совете Федерации отреагировали на планы Ротару выступить в России Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя планы Софии Ротару вернуться на российскую сцену, раскритиковал артистов, которые говорят, что в России всё плохо, но при необходимости едут туда на заработки.

Политика Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником 22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.

Политика Главы МИД G20 признали необходимость реформы ВТО По информации агентства, главы внешнеполитических ведомств стран G20 обсудили такие темы, как текущая ситуация в мировой торговле, развитие стран Африканского континента, а также выполнение условия устойчивого развития.

Политика США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии США не будут содействовать восстановлению подконтрольных Дамаску территорий Сирии, пока не увидят "заслуживающий доверия необратимый политический процесс", заявил в Совбезе ООН спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

Политика МИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что иностранцы не хотят посещать страну из-за её негативного образа за рубежом.

Политика Глава МИД Испании прокомментировал ситуацию с «русскими шпионами» Глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что его российский коллега Сергей Лавров в беседе с ним на полях министерской встречи G20 в Японии сообщил, что "ничего не знает" об информации, распространенной рядом испанских СМИ, о действиях неких представителей "российских разведслужб" в Каталонии.

Происшествия В Днепре неизвестные в масках избили местных активистов По словам Мельничука, 22 ноября примерно в 22:00 пятеро молодых людей в балаклавах ворвались в помещение организации «Сичеславська Просвита» в Днепре и избили активистов.