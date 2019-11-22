Политика
ИзвестияПутин призвал закрепить устойчивость роста экономики
Ранее, 20 ноября, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!», Путин заявил о росте экономических показателей страны. По словам президента, в начале 2020 года показатели инфляции могут опуститься ниже 3%, а ежегодный объем инвестиций в перспективе должен дойти до уровня 25–27% ВВП.
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Путин: В ближайшие три года надо достичь более устойчивого роста экономики
Российская газетавчера в 10:07
Путин призвал сделать экономический рост в ближайшие три года более устойчивым
Будущее России. Национальные проектывчера в 09:43
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Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк удаляет из соцсетей фотографии с актрисой
Политика
Медведев поставил задачи «Единой России» на предстоящих выборах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал главные задачи партии «Единая Россия» на предстоящих в 2020–2021 годах выборах.
Культура
Шахназаров раскритиковал засилье фильмов о проблемной России
Режиссер и генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров назвал популярность за рубежом фильмов о проблемной России тенденцией, вредящей имиджу страны.
Общество
В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию
При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Политика
Москва и Киев не разрешили разногласия в ходе арбитража в Гааге
России и Украине не удалось разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября.
Происшествия
Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море
В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
Политика
Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
Хоккей
«Ак Барс» в Нур-Султане обыграл «Барыс»
22 ноября "Ак Барс" в Нур-Султане обыграл "Барыс" со счётом 5:1. Тренеры казанцев серьёзно обновили состав.
Фигурное катание
Российская фигуристка Косторная победила на этапе Гран-при в Японии
Фигуристка Алена Косторная выиграла золотую медаль на соревнованиях одиночниц на последнем этапе Гран-при в японском городе Саппоро.
Шоу-бизнес
Игорь Крутой и Николай Басков устроили потасовку в аэропорту
Накануне у известного 65-летнего композитора Игоря Крутого состоялся юбилейный концерт в Минске, где собрались его близкие друзья: Николай Басков, Сергей Лазарев, Жасмин, Филипп Киркоров, Ани Лорак и другие.
Музыка
U2 признали самой прибыльной гастролирующей группой последних 10 лет
Напомним, лидером прошлогоднего рейтинга самых высокооплачиваемых музыкантов мира по версии журнала Forbes тоже стала группа U2, заработавшая в прошлом году 316 миллионов благодаря мировому турне Joshua Tree.
Спорт
В РУСАДА прокомментировали рекомендацию ВАДА о лишении статуса
Пахноцкая согласилась с тем, что, скорее всего, исполком ВАДА лишит РУСАДА статуса. Исполком WADA рассмотрит ситуацию с РУСАДА 9 декабря.
Общество
Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок
Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки "стареют быстрее", чем китаянки.
Спорт
Шляхтин подал заявление об отставке с поста главы ВФЛА
Отстранённый от своей должности президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об отставке.
Политика
Трамп исключил заключение торговой сделки с Китаем на равных условиях
Торговая сделка между США и Китаем не может быть заключена на равных условиях, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
Общество
В Совете Федерации отреагировали на планы Ротару выступить в России
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя планы Софии Ротару вернуться на российскую сцену, раскритиковал артистов, которые говорят, что в России всё плохо, но при необходимости едут туда на заработки.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Политика
Главы МИД G20 признали необходимость реформы ВТО
По информации агентства, главы внешнеполитических ведомств стран G20 обсудили такие темы, как текущая ситуация в мировой торговле, развитие стран Африканского континента, а также выполнение условия устойчивого развития.
Футбол
Первушин останется главным тренером «Тамбова» до конца текущего сезона
Исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба Тамбов Сергей Первушин продолжит работать с командой до конца сезона 2019/2020.
Политика
США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии
США не будут содействовать восстановлению подконтрольных Дамаску территорий Сирии, пока не увидят "заслуживающий доверия необратимый политический процесс", заявил в Совбезе ООН спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Политика
МИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что иностранцы не хотят посещать страну из-за её негативного образа за рубежом.
Общество
Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
Политика
Глава МИД Испании прокомментировал ситуацию с «русскими шпионами»
Глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что его российский коллега Сергей Лавров в беседе с ним на полях министерской встречи G20 в Японии сообщил, что "ничего не знает" об информации, распространенной рядом испанских СМИ, о действиях неких представителей "российских разведслужб" в Каталонии.
Происшествия
В Днепре неизвестные в масках избили местных активистов
По словам Мельничука, 22 ноября примерно в 22:00 пятеро молодых людей в балаклавах ворвались в помещение организации «Сичеславська Просвита» в Днепре и избили активистов.
Экономика
В России резко сократилось число случаев подделки банковских карт
Количество случаев использования поддельных банковских карт в 2019 г. резко снизилось, сообщает РБК со ссылкой на исследование Райффайзенбанка и «Лабораториии Касперского».
Происшествия
Мать Анастасии Ещенко сама расследует убийство дочери
Собственное расследование убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко проводят ее родственники – мать погибшей девушки, Галина Георгиевна является офицером полиции.