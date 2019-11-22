Политика
ИзвестияПутин призвал закрепить устойчивость роста экономики
Ранее, 20 ноября, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!», Путин заявил о росте экономических показателей страны. По словам президента, в начале 2020 года показатели инфляции могут опуститься ниже 3%, а ежегодный объем инвестиций в перспективе должен дойти до уровня 25–27% ВВП.
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Путин: В ближайшие три года надо достичь более устойчивого роста экономики
Российская газетавчера в 10:07
Путин призвал сделать экономический рост в ближайшие три года более устойчивым
Будущее России. Национальные проектывчера в 09:43
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Исследователи из Университете Мэриленда в Балтиморе объявили о запуске клинических испытаний рискованной процедуры – введения в анабиоз пациентов с серьезными травмами.
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И в МВФ об этом знают: Коломойский заявил, что скоро вернет себе «Приватбанк»
«Международный валютный фонд знает, что Приватбанк будет возвращен в ближайшее время», — заявил Коломойский.
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Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020
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Политика
Джонсон сравнил влияние России на Brexit с бермудским треугольником
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг предположения о том, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС, сообщает Sky News.
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Перемещения российских автомобилей отследят
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Кино
Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Кристиной Асмус
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Рей Далио поставил миллиард долларов на обвал рынка акций
Bridgewater Associates LP, хеджфонд, основанный миллиардером Рэем Далио, поставил более 1 миллиарда долларов на то, что фондовые рынки всего мира упадут к марту 2020 года, сообщила в пятницу Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.
Общество
Запуск «Северного потока-2» перенесли
Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Политика
МИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что иностранцы не хотят посещать страну из-за её негативного образа за рубежом.
Общество
Минздрав назвал новые сроки изменения правил медосмотра для водителей
Позже было принято решение отложить вступление в силу новых правил медосмотра для водителей.
Космос
Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно
Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
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5 декабря состоится презентация новых смартфонов Nokia
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Тревел-агентство Biletix составило рейтинг самых выгодных направлений для путешествий на Новый год.
Общество
Светлана Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
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Используя искусственный интеллект, который сканирует спутниковые и беспилотные снимки для обнаружения следов древних геоглифов, выгравированных на местности, ученые обнаружили новую линию геоглифов Наски в виде человекоподобной фигуры в Перу, - пишет sciencenews.org.
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Назван тип автомобиля, наиболее выгодный для россиян
Названы самые дешевые типы автомобилей в России.
Технологии
Павел Дуров призвал удалять WhatsApp
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Представлен электрический бронированный пикап Tesla Cybertruck
Американская компания Tesla показала первый в своей истории электрический пикап Cybertruck.
Политика
Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
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Веревки эпохи палеолита нашли в бухте Санта-Майра
Как стало известно, раскопки проходили в бухте Санта-Майра. Там были найдены веревки и фрагменты корзин эпохи палеолита.
Происшествия
Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море
В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
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Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер и соискатель титула кубинец Луис Ортис прошли официальную процедуру взвешивания в преддверии поединка, который состоится в Лас-Вегасе 23 ноября.