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ИзвестияПутин призвал закрыть завышающие цены на медицинские маски аптеки
Нужно закрыть аптеки, в которых завышают цены на медицинские маски, на продажах это не отразится. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС в среду, 5 февраля.
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Некоторые аптеки подняли цены до 70-100 рублей, когда до Нового года одна маска продавалась за 1,5 рубля. То есть это беспрецедентный рост, и поэтому на ближайшем заседании оперативного штаба мы послушаем Федеральную антимонопольную службу о принимаемых мерах. Все поручения даны.
— Татьяна Голикова, российский экономистМИР 24 09:03
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