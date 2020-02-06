Владимир Путин на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию поручил последовательно закрывать "вузы-пустышки". Заниматься этим нужно быстро, но качественно и ответственно, отметил президент.

Общество Умер сын экс-президента Киргизии Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.

Технологии Пользователей Android предупредили о 24 опасных приложениях Пользователи рискуют личными данными, так как эти приложения требуют слишком много разрешений на доступ к системе.

Игры Sony запустила страницу консоли PlayStation 5 В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.

Политика Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий» В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.

Происшествия Обвиняемым в госизмене россиянином оказался пенсионер из Владивостока Как сообщает корреспондент РИА Новости из Лефортовского суда Москвы, где в закрытом режиме рассматривается ходатайство, Королев — 69-летний холостой уроженец Приморского края, имеющий высшее образование и зарегистрированный во Владивостоке.

Спорт Гимнастка Александра Солдатова рассказала, как попала в больницу На днях стало известно, что Солдатова не вошла в состав национальной сборной, которая выступит на московском этапе Гран-при с 7 по 9 февраля.

Энергетика Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.

Общество Голикова объяснила проверку тепловизором на входе в Кремль Проверка температуры тепловизором на входе в Кремль никак не связана с коронавирусом, это мера введена из-за эпидемии гриппа, которая постепенно распространяется в регионах, сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».

Происшествия Подозреваемый в поджоге Никулинского суда задержан в Москве Ранее сообщалось, что неизвестные пытались поджечь пятиэтажное здание Никулинского суда на Мичуринском проспекте на юго-западе Москвы, бросив бутылку с зажигательной смесью в окно одного из залов заседаний.

Происшествия В Подмосковье пенсионер выжил после 14 выстрелов в голову Житель подмосковного Ногинска выжил после как минимум 14 выстрелов в голову. Об этом сообщается на сайте СК России по области.

Общество Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).

Энергетика Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40% Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.

Происшествия При посадке в Стамбуле потерпел крушение самолет Губернатор Стамбула Али Ерликая заявил NTV, что при жесткой посадке самолета ранения получили 52 человека, все они госпитализированы.

Политика Песков прокомментировал назначение премьером в ДНР россиянина Назначение премьер-министром самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) гражданина РФ Владимира Пашкова - не официальное делегирование официального лица, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.