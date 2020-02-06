Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин призвал убрать «вузы-пустышки» из России

Владимир Путин на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию поручил последовательно закрывать "вузы-пустышки". Заниматься этим нужно быстро, но качественно и ответственно, отметил президент.
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Путин призвал убрать «вузы-пустышки» из России

РИА Новости08:44

Путин призвал избавиться от «вузов-пустышек»

Газета.Ru08:33

Путин потребовал ликвидировать вузы-пустышки

РБК07:56

Путин призвал ликвидировать вузы-«пустышки»

Известия08:06

Путин призвал убрать «вузы-пустышки»

Московский Комсомолец07:57

Путин потребовал ликвидировать «вузы-пустышки»

Телеканал 360°08:33

Путин потребовал убирать «вузы-пустышки» из России

RT на русском07:47
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Наука

Врачи нашли способ, чтобы снизить число рецидивов аритмии

Медики обнаружили способ снизить количество рецидивов аритмии.
ToDay News Ufa вчера в 01:15
Политика

В Раде напомнили о праве на пенсию для жителей Донбасса

Напомним, 5 февраля законопроект о праве на пенсию для жителей Донбасса был отправлен Верховной радой на повторное первое чтение.
REGNUM вчера в 19:29
Армия и оружие

Бунт в Красногоровке: оккупанты были готовы расстрелять женщин и стариков — сводка с Донбасса

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.
Rusvesna.su 07:33
Общество

Умер сын экс-президента Киргизии

Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.
RT на русском 01:02
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

РБК 08:35
Технологии

Пользователей Android предупредили о 24 опасных приложениях

Пользователи рискуют личными данными, так как эти приложения требуют слишком много разрешений на доступ к системе.
ToDay News Ufa вчера в 14:35
Политика

Тимошенко поранилась во время драки за место спикера в Верховной раде

Известия 08:36
Игры

Sony запустила страницу консоли PlayStation 5

В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.
ToDay News Ufa 04 февраля в 16:43
Политика

Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»

В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
РИА Новости 03:43
Происшествия

Обвиняемым в госизмене россиянином оказался пенсионер из Владивостока

Как сообщает корреспондент РИА Новости из Лефортовского суда Москвы, где в закрытом режиме рассматривается ходатайство, Королев — 69-летний холостой уроженец Приморского края, имеющий высшее образование и зарегистрированный во Владивостоке.
РИА Новости 07:13
Спорт

Гимнастка Александра Солдатова рассказала, как попала в больницу

На днях стало известно, что Солдатова не вошла в состав национальной сборной, которая выступит на московском этапе Гран-при с 7 по 9 февраля.
РИА Новости 08:21
Шоу-бизнес

Петросян назвал размер своей пенсии

РИА Новости вчера в 17:29
Энергетика

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
РБК вчера в 16:00
Политика

Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте

Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу, передает Reuters.
Ведомости вчера в 16:31
Общество

Голикова объяснила проверку тепловизором на входе в Кремль

Проверка температуры тепловизором на входе в Кремль никак не связана с коронавирусом, это мера введена из-за эпидемии гриппа, которая постепенно распространяется в регионах, сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».
РБК 08:20
Происшествия

Подозреваемый в поджоге Никулинского суда задержан в Москве

Ранее сообщалось, что неизвестные пытались поджечь пятиэтажное здание Никулинского суда на Мичуринском проспекте на юго-западе Москвы, бросив бутылку с зажигательной смесью в окно одного из залов заседаний.
Интерфакс 08:35
Происшествия

В Подмосковье пенсионер выжил после 14 выстрелов в голову

Житель подмосковного Ногинска выжил после как минимум 14 выстрелов в голову. Об этом сообщается на сайте СК России по области.
Газета.Ru 07:18
Общество

Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Российская газета 04:53
Армия и оружие

Появилось видео испытаний боевого модуля АУ-220М

В Сети опубликовали видео испытаний управляемого российского боевого модуля АУ-220М. Кадры предоставил "Уралвагонзавод".
Радио Sputnik вчера в 05:12
Энергетика

Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Вести.Ru вчера в 04:31
Авто

Новый Cadillac Escalade представлен официально

Компания Cadillac официально представила в Лос-Анджелесе обновленную версию внедорожника Escalade.
Daily-Motor.Ru 04 февраля в 23:31
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Коммерсантъ 03:51
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Коммерсантъ вчера в 15:24
Происшествия

При посадке в Стамбуле потерпел крушение самолет

Губернатор Стамбула Али Ерликая заявил NTV, что при жесткой посадке самолета ранения получили 52 человека, все они госпитализированы.
РБК вчера в 10:49
Политика

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru 01:22
Политика

Песков прокомментировал назначение премьером в ДНР россиянина

Назначение премьер-министром самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) гражданина РФ Владимира Пашкова - не официальное делегирование официального лица, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:53
Кино

«Холоп» стал самым кассовым фильмом в истории России

Фильм Клима Шипенко «Холоп» стал самым кассовым за всю историю российского кинематографа. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.
Культуромания 03 февраля в 15:26
Шоу-бизнес

Дарья Мороз рассказала, почему развелась с Богомоловым

Сама артистка откровенно рассказала о разводе с режиссером. По словам Дарьи Мороз, именно она стала инициатором разрыва.
RuNews24.ru 08:12
Политика

В Кремле рассказали о деталях переговоров Путина и Лукашенко

REGNUM 07:17
Политика

В Крыму анонсировали мегапроект по водоснабжению Симферополя

Глава государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль заявил, что сейчас изучается возможность реализации мегапроекта, связанного с изменением системы наполнения Межгорного водохранилища.
РИА Новости 07:29
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