Политика
РИА НовостиПутин призвал убрать «вузы-пустышки» из России
Владимир Путин на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию поручил последовательно закрывать "вузы-пустышки". Заниматься этим нужно быстро, но качественно и ответственно, отметил президент.
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Наука
Врачи нашли способ, чтобы снизить число рецидивов аритмии
Медики обнаружили способ снизить количество рецидивов аритмии.
Политика
В Раде напомнили о праве на пенсию для жителей Донбасса
Напомним, 5 февраля законопроект о праве на пенсию для жителей Донбасса был отправлен Верховной радой на повторное первое чтение.
Армия и оружие
Бунт в Красногоровке: оккупанты были готовы расстрелять женщин и стариков — сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.
Общество
Умер сын экс-президента Киргизии
Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.
Технологии
Пользователей Android предупредили о 24 опасных приложениях
Пользователи рискуют личными данными, так как эти приложения требуют слишком много разрешений на доступ к системе.
Игры
Sony запустила страницу консоли PlayStation 5
В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.
Политика
Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»
В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
Происшествия
Обвиняемым в госизмене россиянином оказался пенсионер из Владивостока
Как сообщает корреспондент РИА Новости из Лефортовского суда Москвы, где в закрытом режиме рассматривается ходатайство, Королев — 69-летний холостой уроженец Приморского края, имеющий высшее образование и зарегистрированный во Владивостоке.
Спорт
Гимнастка Александра Солдатова рассказала, как попала в больницу
На днях стало известно, что Солдатова не вошла в состав национальной сборной, которая выступит на московском этапе Гран-при с 7 по 9 февраля.
Шоу-бизнес
Петросян назвал размер своей пенсии
Энергетика
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
Политика
Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте
Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу, передает Reuters.
Общество
Голикова объяснила проверку тепловизором на входе в Кремль
Проверка температуры тепловизором на входе в Кремль никак не связана с коронавирусом, это мера введена из-за эпидемии гриппа, которая постепенно распространяется в регионах, сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».
Происшествия
Подозреваемый в поджоге Никулинского суда задержан в Москве
Ранее сообщалось, что неизвестные пытались поджечь пятиэтажное здание Никулинского суда на Мичуринском проспекте на юго-западе Москвы, бросив бутылку с зажигательной смесью в окно одного из залов заседаний.
Происшествия
В Подмосковье пенсионер выжил после 14 выстрелов в голову
Житель подмосковного Ногинска выжил после как минимум 14 выстрелов в голову. Об этом сообщается на сайте СК России по области.
Общество
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Армия и оружие
Появилось видео испытаний боевого модуля АУ-220М
В Сети опубликовали видео испытаний управляемого российского боевого модуля АУ-220М. Кадры предоставил "Уралвагонзавод".
Энергетика
Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%
Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Авто
Новый Cadillac Escalade представлен официально
Компания Cadillac официально представила в Лос-Анджелесе обновленную версию внедорожника Escalade.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Происшествия
При посадке в Стамбуле потерпел крушение самолет
Губернатор Стамбула Али Ерликая заявил NTV, что при жесткой посадке самолета ранения получили 52 человека, все они госпитализированы.
Политика
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Политика
Песков прокомментировал назначение премьером в ДНР россиянина
Назначение премьер-министром самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) гражданина РФ Владимира Пашкова - не официальное делегирование официального лица, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым фильмом в истории России
Фильм Клима Шипенко «Холоп» стал самым кассовым за всю историю российского кинематографа. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.
Шоу-бизнес
Дарья Мороз рассказала, почему развелась с Богомоловым
Сама артистка откровенно рассказала о разводе с режиссером. По словам Дарьи Мороз, именно она стала инициатором разрыва.
Политика
В Крыму анонсировали мегапроект по водоснабжению Симферополя
Глава государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль заявил, что сейчас изучается возможность реализации мегапроекта, связанного с изменением системы наполнения Межгорного водохранилища.