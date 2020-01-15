Экономика
Lenta.ruПутин пообещал России рост ВВП выше мирового
Президент России Владимир Путин пообещал добиться роста ВВП России выше мирового уже в 2021 году. Об этом он заявил во время обращения к Федеральному собранию, его трансляцию ведет «Россия 24».
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Футбол
«Ювентус» без Роналду разгромил «Удинезе» в Кубке Италии
Дома туринцы не оставили шансов «Удинезе». Встреча 1/8 финала Кубка Италии завершилась со счетом 4:0 в пользу «Ювентуса».
Политика
Кадыров назначил Хучиева врио главы Чечни
Хоккей
Буре: Мишустин любит спорт и хоккей, это будущее России
Михаил Мишустин, кандидатура которого была внесена президентом РФ Владимиром Путиным на рассмотрение в Госдуму на должность премьер-министра, любит спорт и хоккей, он будущее России, заявил РИА Новости чемпион мира, двукратный призер Олимпийских игр Павел Буре.
Музыка
Уитни Хьюстон посмертно включат в Зал славы рок-н-ролла
Американская певица Уитни Хьюстон (1963–2012) и рэпер The Notorious B.I.G. (1972–1997) будут посмертно включены в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде, США.
Политика
Правительство России ушло в отставку
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой государства Владимиром Путиным после оглашения послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
Политика
Симоньян и Канделаки заявили, что Путин начал бескровную революцию
Российские телеведущие и руководители ведущих СМИ очень резко отреагировали на сделанные президентом России Владимиром Путиным заявления в ходе послания Федеральному Собранию РФ.
Футбол
Стал известен размер общих чистых убытков клубов РПЛ в 2018 году
Совокупный чистый убыток клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2018 году составил 56 миллионов евро, при этом семь из них показали прибыль, об этом говорится в сравнительном отчете по лицензированию клубов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который имеется в распоряжении РИА Новости.
Гаджеты
В сеть утекли «живые» фотографии флагманского Samsung Galaxy S20+
Шеф-редактор популярного сообщества мобильных разработчиков XDA Developers Макс Вайнбах продолжает радовать фанатов Samsung инсайдерской информацией о грядущем флагмане Galaxy S20+.
Политика
Вассерман связал отставку правительства России с необходимостью экономических реформ
Российский политолог Анатолий Вассерман заявил, что отставка правительства России продиктована действиями экономического блока команды исполняющего обязанности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которые не подходят для решения задач, которые озвучил президент России Владимир Путин.
Политика
Путин поручил сделать интернет доступным в России
Президент России Владимир Путин предложил реализовать по всей России проект «Доступный интернет», обеспечив бесплатный доступ к социально значимым российским сервисам.
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию
Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
Происшествия
В Петербурге машина скорой помощи столкнулась с такси
Столкновение такси с машиной скорой помощи произошло в среду поздно вечером на пересечении улиц Боткинской и Академика Лебедева в Калининском районе Петербурга.
Происшествия
В «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину
Вооруженный мужчина взял в заложники женщину в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Авто
Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в России
Компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 71 487 автомобилей (+6%) остался самым популярным автомобилем сегмента SUV в России в 2019 году.
Футбол
«Монако» Головина крупно проиграл «ПСЖ» в чемпионате Франции
"Монако" на своем поле крупно уступил "Пари Сен-Жермен" в перенесенном матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу.
Политика
Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о "большой тревоге" из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в среду.
Происшествия
Ремонт теплотрассы возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве завершили
Аварийные бригады завершили ремонт магистрального трубопровода, в результате прорыва которого горячей водой затопило торгово-развлекательный центр Ocean Plaza в Киеве.
Происшествия
Австрия выдала России обвиняемого в убийстве, совершенном в 1998 году
Австрия экстрадировала в Россию обвиняемого в убийстве, которое было совершено в 1998 году, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Происшествия
На территории посольства России в Бейруте разорвались гранаты с газом
Две гранаты со слезоточивым газом разорвались в среду на территории посольства РФ в Бейруте.
Шоу-бизнес
Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
Общество
Путин начал послание Федеральному Собранию с вопросов демографии
«Сегодня в России почти 147 миллионов человек, но страна вступила в напряженный демографический период», — сказал президент.
Общество
РЖД закупит компьютеры с российскими процессорами на 1 млрд рублей
Максимальная стоимость закупки — 1,08 млрд руб. РЖД станет первой среди государственных компаний, которая массово внедрит в своих подразделениях компьютеры на "Эльбрусе", отмечает издание.
Общество
Минфин предложил использовать частных судебных приставов
Другие считают, что введение частных судебных приставов приведет к злоупотреблениям и коррупции.
Кино
Фильм «Звездные войны 9» стал миллиардером
По некоторым данным, в обозримом будущем зрителей ждут фильмы из этой серии, действие в которых будет происходить за многие сотни лет до событий уже выпущенных трех трилогий.
Интернет
Microsoft выпустила браузер Edge Chromium для Windows и macOS
Microsoft официально запускает свой новый браузер Edge Chromium как для Windows, так и для MacOS, передает The Verge.
Гаджеты
Apple очень быстро достигнет отметки в 2 трлн долларов рыночной капитализации, но есть компания, которая стоит столько уже сейчас
Аналитик Wedbush считает, что Apple будет первой среди лидеров IT-рынка, кто достигнет отметки в 2 трлн долларов рыночной капитализации, причём сделает это уже к концу следующего года.
Политика
США и Китай подписали первую часть торговой сделки
Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.