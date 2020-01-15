Экономика

Lenta.ruLenta.ruПутин пообещал России рост ВВП выше мирового

Президент России Владимир Путин пообещал добиться роста ВВП России выше мирового уже в 2021 году. Об этом он заявил во время обращения к Федеральному собранию, его трансляцию ведет «Россия 24».
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Путин назвал способ для России обогнать среднемировые темпы роста

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Экономист рассказал, как правительству РФ реализовать задачу Путина

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Путин пообещал России рост ВВП выше мирового

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Путин: Россия должна начать новый инвестиционный цикл

Российская газета05:06
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«Ювентус» без Роналду разгромил «Удинезе» в Кубке Италии

Дома туринцы не оставили шансов «Удинезе». Встреча 1/8 финала Кубка Италии завершилась со счетом 4:0 в пользу «Ювентуса».
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Кадыров назначил Хучиева врио главы Чечни

Газета.Ru 13:18
Хоккей

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Михаил Мишустин, кандидатура которого была внесена президентом РФ Владимиром Путиным на рассмотрение в Госдуму на должность премьер-министра, любит спорт и хоккей, он будущее России, заявил РИА Новости чемпион мира, двукратный призер Олимпийских игр Павел Буре.
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Уитни Хьюстон посмертно включат в Зал славы рок-н-ролла

Американская певица Уитни Хьюстон (1963–2012) и рэпер The Notorious B.I.G. (1972–1997) будут посмертно включены в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде, США.
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Правительство России ушло в отставку

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой государства Владимиром Путиным после оглашения послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
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Симоньян и Канделаки заявили, что Путин начал бескровную революцию

Российские телеведущие и руководители ведущих СМИ очень резко отреагировали на сделанные президентом России Владимиром Путиным заявления в ходе послания Федеральному Собранию РФ.
Московский Комсомолец 05:31
Футбол

Стал известен размер общих чистых убытков клубов РПЛ в 2018 году

Совокупный чистый убыток клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2018 году составил 56 миллионов евро, при этом семь из них показали прибыль, об этом говорится в сравнительном отчете по лицензированию клубов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 18:16
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США заключили контракт на создание гиперзвукового оружия на $31,9 млн

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В сеть утекли «живые» фотографии флагманского Samsung Galaxy S20+

Шеф-редактор популярного сообщества мобильных разработчиков XDA Developers Макс Вайнбах продолжает радовать фанатов Samsung инсайдерской информацией о грядущем флагмане Galaxy S20+.
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Вассерман связал отставку правительства России с необходимостью экономических реформ

Российский политолог Анатолий Вассерман заявил, что отставка правительства России продиктована действиями экономического блока команды исполняющего обязанности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которые не подходят для решения задач, которые озвучил президент России Владимир Путин.
Народные новости 17:51
Политика

Путин поручил сделать интернет доступным в России

Президент России Владимир Путин предложил реализовать по всей России проект «Доступный интернет», обеспечив бесплатный доступ к социально значимым российским сервисам.
Lenta.ru 04:59
Происшествия

Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию

Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
Вести.Ru 01:33
Происшествия

В Петербурге машина скорой помощи столкнулась с такси

Столкновение такси с машиной скорой помощи произошло в среду поздно вечером на пересечении улиц Боткинской и Академика Лебедева в Калининском районе Петербурга.
ТАСС 17:02
Происшествия

В «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину

Вооруженный мужчина взял в заложники женщину в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.
РБК 06:59
Авто

Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в России

Компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 71 487 автомобилей (+6%) остался самым популярным автомобилем сегмента SUV в России в 2019 году.
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Футбол

«Монако» Головина крупно проиграл «ПСЖ» в чемпионате Франции

"Монако" на своем поле крупно уступил "Пари Сен-Жермен" в перенесенном матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу.
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США объяснили преподанный миру из-за покупки Турцией С-400 «урок»

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Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о "большой тревоге" из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в среду.
РИА Новости 16:58
Происшествия

Ремонт теплотрассы возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве завершили

Аварийные бригады завершили ремонт магистрального трубопровода, в результате прорыва которого горячей водой затопило торгово-развлекательный центр Ocean Plaza в Киеве.
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Авторы фильма «Дау» подадут в суд на министерство культуры

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Происшествия

Австрия выдала России обвиняемого в убийстве, совершенном в 1998 году

Австрия экстрадировала в Россию обвиняемого в убийстве, которое было совершено в 1998 году, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
РИА Новости 08:09
Происшествия

На территории посольства России в Бейруте разорвались гранаты с газом

Две гранаты со слезоточивым газом разорвались в среду на территории посольства РФ в Бейруте.
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Шоу-бизнес

Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
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Общество

Путин начал послание Федеральному Собранию с вопросов демографии

«Сегодня в России почти 147 миллионов человек, но страна вступила в напряженный демографический период», — сказал президент.
Политика Сегодня 04:22
Общество

РЖД закупит компьютеры с российскими процессорами на 1 млрд рублей

Максимальная стоимость закупки — 1,08 млрд руб. РЖД станет первой среди государственных компаний, которая массово внедрит в своих подразделениях компьютеры на "Эльбрусе", отмечает издание.
Коммерсантъ вчера в 07:16
Общество

Минфин предложил использовать частных судебных приставов

Другие считают, что введение частных судебных приставов приведет к злоупотреблениям и коррупции.
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Фильм «Звездные войны 9» стал миллиардером

По некоторым данным, в обозримом будущем зрителей ждут фильмы из этой серии, действие в которых будет происходить за многие сотни лет до событий уже выпущенных трех трилогий.
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Интернет

Microsoft выпустила браузер Edge Chromium для Windows и macOS

Microsoft официально запускает свой новый браузер Edge Chromium как для Windows, так и для MacOS, передает The Verge.
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Apple очень быстро достигнет отметки в 2 трлн долларов рыночной капитализации, но есть компания, которая стоит столько уже сейчас

Аналитик Wedbush считает, что Apple будет первой среди лидеров IT-рынка, кто достигнет отметки в 2 трлн долларов рыночной капитализации, причём сделает это уже к концу следующего года.
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Политика

США и Китай подписали первую часть торговой сделки

Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.
РИА Новости 13:07
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