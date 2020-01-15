В России запустят новый инвестиционный цикл. Вложения пойдут на обновление и создание новых рабочих мест, развитие промышленности и других секторов экономики. Об этом Президент России Владимир Путин сообщил в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию.

Политика Путин предложил изменить Конституцию 1. Путин рассказал об изменениях в основной закон страны Президент России в среду, 15 января, огласил ежегодное послание Федеральному собранию, в котором рассказал о возможных изменениях в Конституции страны.

Политика Найдены новые доказательства по делу об импичменте Трампу Письмо с несколькими флеш-накопителями, где содержатся доказательства по делу, отправил глава комитета по разведке Адам Шифф председателю судебной палаты Джерри Надлеру.

Финансы Торговая сделка с США станет экономическим самоубийством для Китая Дополнительной причиной для оптимизма стала новость о том, что накануне заключения сделки Китай был исключен из списка потенциальных валютных манипуляторов.

Общество Путин объявил об изменении системы оплаты труда врачей «С этого года начнет поэтапно внедряться новая система оплаты труда в здравоохранении, основанная на прозрачных, справедливых и понятных правилах, с установлением фиксированной доли окладов в заработной плате», — сказал глава государства.