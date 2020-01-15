Экономика
Татар-информПутин поручил запустить в России новый инвестиционный цикл
В России запустят новый инвестиционный цикл. Вложения пойдут на обновление и создание новых рабочих мест, развитие промышленности и других секторов экономики. Об этом Президент России Владимир Путин сообщил в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию.
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Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Политика
Путин предложил изменить Конституцию
1. Путин рассказал об изменениях в основной закон страны Президент России в среду, 15 января, огласил ежегодное послание Федеральному собранию, в котором рассказал о возможных изменениях в Конституции страны.
Политика
Найдены новые доказательства по делу об импичменте Трампу
Письмо с несколькими флеш-накопителями, где содержатся доказательства по делу, отправил глава комитета по разведке Адам Шифф председателю судебной палаты Джерри Надлеру.
Общество
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку
В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Происшествия
Пассажирка поезда выкинула свою 9-месячную дочь из купе
Финансы
Торговая сделка с США станет экономическим самоубийством для Китая
Дополнительной причиной для оптимизма стала новость о том, что накануне заключения сделки Китай был исключен из списка потенциальных валютных манипуляторов.
Общество
В школах введут бесплатное горячее питание для младшеклассников
Культура
Новый клип Егора Крида за сутки собрал полтора миллиона просмотров
Новый клип Егора Крида "Голубые глаза" за сутки после публикации собрал около 1,5 млн просмотров на YouTube.
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии
Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
Автоспорт
Десятый этап ралли «Дакар» завершили досрочно из-за погодных условий
Десятый этап ралли-рейда "Дакар", проходящего в Саудовской Аравии, был завершен досрочно из-за ухудшения погодных условий, об этом сообщается в официальном микроблоге гонки в Twitter.
Шоу-бизнес
Младшая сестра Бузовой закрыла салон красоты из-за ссоры с коллегой
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна закрыла свой салон красоты. Он просуществовал около десяти месяцев после открытия.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Политика
Послание президента Федеральному собранию завершилось
Послание президента Федеральному собранию завершилось.
Политика
Путин назвал высший национальный приоритет
По словам Путина, высшим приоритетом является сбережение и приумножение народа России.
Общество
Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России
Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов.
Политика
Путин: перед Россией стоят прорывные исторические задачи России
Обращаясь к Федеральному собранию, президент обозначил задачи, которые стоят перед Россией, назвав их "прорывными" и "историческими".
Происшествия
В Гатчине многодетная мать задушила бывшего мужа поясом
36-летняя Анна Палий задушила своего бывшего супруга поясом от халата.
Шоу-бизнес
Татьяна Навка опубликовала откровенное фото без бюстгальтера
Открывшееся декольте однозначно указывает, что в момент съемки на олимпийской чемпионке не было бюстгальтера.
Общество
Путин объявил об изменении системы оплаты труда врачей
«С этого года начнет поэтапно внедряться новая система оплаты труда в здравоохранении, основанная на прозрачных, справедливых и понятных правилах, с установлением фиксированной доли окладов в заработной плате», — сказал глава государства.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий
Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий.
Политика
Путин поручил устранить перебои с закупками жизненно важных лекарств
Президент России Владимир Путин потребовал не допускать перебоев с поставками жизненно важных лекарств.
Футбол
Жена Карпина не собирается замуж за Тедеско
Гаджеты
В РФ появился телефон с четырьмя SIM-картами и двумя фонариками
Модель под названием BQ 2819 Tank Quattro получила массивный корпус и два мощных фонарика в верхней части.
Хоккей
«Амур» проиграл шестой матч КХЛ подряд, уступив по буллитам «Ак Барсу»
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Энергетика
В «Транснефти» оценили возможность остановки транзита через Белоруссию
«Транснефть» не ожидает прекращения транзита нефти через Белоруссию в Европу, заявил глава компании Николай Токарев.
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс
Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс, сообщает SANA.
Общество
Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам
С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.