Экономика

Татар-информТатар-информПутин поручил запустить в России новый инвестиционный цикл

В России запустят новый инвестиционный цикл. Вложения пойдут на обновление и создание новых рабочих мест, развитие промышленности и других секторов экономики. Об этом Президент России Владимир Путин сообщил в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию.
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