Экономика

Finam.RuFinam.RuПутин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл

Президент РФ Владимир Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл. Об этом он заявил в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию Российской Федерации. По его словам, в 2021 году темпы роста российской экономики должны быть выше мировых.
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Российская газетавчера в 05:06

Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл

Life.ruвчера в 04:50
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Политика

Путин предложил Мишустину пост премьер-министра

Заручившись согласием, Владимир Путин внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму,- говорится в сообщении пресс-службы Кремля Встреча Путина и Мишустина уже состоялась и президент получил согласие Михаила Мишустина.
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Армия контролирует район у российского посольства в Бейруте

Армия и полиция взяли под контроль район вблизи российского посольства в Бейруте, где проходили беспорядки.
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Федор Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина

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Первый случай заражения новым типом коронавируса обнаружили в Японии

Власти Японии подтвердили первый случай заражения в стране коронавирусом нового типа, вспышка которого произошла в Китае, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве.
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Весь мир отмечает день «The Beatles»

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Мишустин анонсировал изменения в новом правительстве

Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин заявил, что в новом правительстве будут изменения.
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Пресс-секретарь заявил, что Кадыров проходит курс лечения

«Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур», — заявил Каримов.
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Удар по военному аэродрому в Сирии нанесли ВВС Израиля

ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс.
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США подписали первую часть торговой сделки с Китаем

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В Госдепе США отреагировали на отставку правительства России

Глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус прокомментировала отставку правительства России.
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Покойному Эпштейну на Виргинских островах предъявили новый иск

Судебный иск возбужден прокуратурой на Виргинских островах против покончившего жизнь самоубийством в тюрьме США финансиста Джеффри Эпштейна, 16 января сообщает Associated Press (AP).
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Политика

Экс-куратор Украины в Кремле создаст новую партию в Абхазии

Партия будущего В конце весны в Абхазии, где после отставки президента Рауля Хаджимбы предстоят выборы, может быть создана новая партия (рабочее название — "Будущее Абхазии"), ее основателем и координатором станет Инал Ардзинба, председатель Совета по делам молодежи при патриархе Московском и всея Руси, действительный государственный советник России.
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Овечкин рассказал о новом контракте с «Вашингтоном»

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Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
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Федор Добронравов сообщил, что новый сезон «Сватов» выйдет уже скоро.
ToDay News Ufa 14 января в 20:00
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Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам

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Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Саратовом

В результате столкновения двух автомобилей в Татищевском районе Саратовской области погибли четыре человека, ещё пятеро пострадали, передаёт Интерфакс со ссылкой на УГИБДД региона.
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Общество

В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале

Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
RT на русском вчера в 21:09
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Андрей Рублев пробился в полуфинал турнира в Аделаиде

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Послание Путина вызвало тревогу у бывшего главы МИД Украины

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В результате обрушения породы на руднике в Оренбургской области погиб один человек, передает телеканал РЕН ТВ в четверг, 16 января.
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