Президент РФ Владимир Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл. Об этом он заявил в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию Российской Федерации. По его словам, в 2021 году темпы роста российской экономики должны быть выше мировых.

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Музыка Весь мир отмечает день «The Beatles» С 2001 года по решению ЮНЕСКО 16 января отмечается Всемирный день «The Beatles» (World Beatles Day). Дата праздника выбрана не случайно.

Происшествия Покойному Эпштейну на Виргинских островах предъявили новый иск Судебный иск возбужден прокуратурой на Виргинских островах против покончившего жизнь самоубийством в тюрьме США финансиста Джеффри Эпштейна, 16 января сообщает Associated Press (AP).

Политика Экс-куратор Украины в Кремле создаст новую партию в Абхазии Партия будущего В конце весны в Абхазии, где после отставки президента Рауля Хаджимбы предстоят выборы, может быть создана новая партия (рабочее название — "Будущее Абхазии"), ее основателем и координатором станет Инал Ардзинба, председатель Совета по делам молодежи при патриархе Московском и всея Руси, действительный государственный советник России.

Политика Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП под Саратовом В результате столкновения двух автомобилей в Татищевском районе Саратовской области погибли четыре человека, ещё пятеро пострадали, передаёт Интерфакс со ссылкой на УГИБДД региона.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.

Экономика Назван российский город-лидер по росту цен на жилье «Однушки» за 2019 год прибавили в цене 6,4 процента: если в конце 2018-го средняя стоимость однокомнатной квартиры составляла 1,58 миллиона рублей, то в декабре 2019-го — 1,68 миллиона рублей.