Экономика
Finam.RuПутин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл
Президент РФ Владимир Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл. Об этом он заявил в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию Российской Федерации. По его словам, в 2021 году темпы роста российской экономики должны быть выше мировых.
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Борис Титов: «Нам, как бизнесу, конечно, хотелось бы, чтобы ключевая ставка снижалась более активно»
Комсомольская правдавчера в 11:30
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Политика
Путин предложил Мишустину пост премьер-министра
Заручившись согласием, Владимир Путин внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму,- говорится в сообщении пресс-службы Кремля Встреча Путина и Мишустина уже состоялась и президент получил согласие Михаила Мишустина.
Происшествия
Армия контролирует район у российского посольства в Бейруте
Армия и полиция взяли под контроль район вблизи российского посольства в Бейруте, где проходили беспорядки.
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина
29-летний футболист сборной России по футболу Федор Смолов и Мария Юмашева (внучка Борис Ельцина) приняли решение пожениться.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в суде в Новокузнецке
45-летний житель Кемеровской области открыл огонь в мировом суде Новокузнецка утром 16 января.
Общество
Первый случай заражения новым типом коронавируса обнаружили в Японии
Власти Японии подтвердили первый случай заражения в стране коронавирусом нового типа, вспышка которого произошла в Китае, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве.
Музыка
Весь мир отмечает день «The Beatles»
С 2001 года по решению ЮНЕСКО 16 января отмечается Всемирный день «The Beatles» (World Beatles Day). Дата праздника выбрана не случайно.
Общество
Маткапитал на первого ребенка предложил выдавать Путин
Политика
Мишустин анонсировал изменения в новом правительстве
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин заявил, что в новом правительстве будут изменения.
Политика
Пресс-секретарь заявил, что Кадыров проходит курс лечения
«Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур», — заявил Каримов.
Армия и оружие
Удар по военному аэродрому в Сирии нанесли ВВС Израиля
ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс.
Политика
В Госдепе США отреагировали на отставку правительства России
Глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус прокомментировала отставку правительства России.
Происшествия
Покойному Эпштейну на Виргинских островах предъявили новый иск
Судебный иск возбужден прокуратурой на Виргинских островах против покончившего жизнь самоубийством в тюрьме США финансиста Джеффри Эпштейна, 16 января сообщает Associated Press (AP).
Политика
Экс-куратор Украины в Кремле создаст новую партию в Абхазии
Партия будущего В конце весны в Абхазии, где после отставки президента Рауля Хаджимбы предстоят выборы, может быть создана новая партия (рабочее название — "Будущее Абхазии"), ее основателем и координатором станет Инал Ардзинба, председатель Совета по делам молодежи при патриархе Московском и всея Руси, действительный государственный советник России.
Хоккей
Овечкин рассказал о новом контракте с «Вашингтоном»
Политика
Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
Кино
Фёдор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»
Федор Добронравов сообщил, что новый сезон «Сватов» выйдет уже скоро.
Общество
Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Саратовом
В результате столкновения двух автомобилей в Татищевском районе Саратовской области погибли четыре человека, ещё пятеро пострадали, передаёт Интерфакс со ссылкой на УГИБДД региона.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале
Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
Экономика
Назван российский город-лидер по росту цен на жилье
«Однушки» за 2019 год прибавили в цене 6,4 процента: если в конце 2018-го средняя стоимость однокомнатной квартиры составляла 1,58 миллиона рублей, то в декабре 2019-го — 1,68 миллиона рублей.
Шоу-бизнес
Татьяна Навка опубликовала откровенное фото без бюстгальтера
Открывшееся декольте однозначно указывает, что в момент съемки на олимпийской чемпионке не было бюстгальтера.
Происшествия
СК прекратил преследование сына хоккеиста сборной по делу об убийстве
Политика
Послание Путина вызвало тревогу у бывшего главы МИД Украины
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало беспокойство у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина.
Происшествия
Один человек погиб при обрушении породы в шахте в Оренбургской области
В результате обрушения породы на руднике в Оренбургской области погиб один человек, передает телеканал РЕН ТВ в четверг, 16 января.
Происшествия
В Челябинске машина упала с моста в реку
Футбол
UEFA оценила чистый убыток клубов РПЛ в €56 млн в 2018 году
Фото: premierliga.ru Чистый убыток клубов Российской премьер-лиги в 2018 году составил в общей сложности € 56 миллионов евро, посчитали в Союзе европейских футбольных ассоциаций.
Экономика
Московская биржа приготовилась к 30 IPO за год
Около 30 российских компаний в этом году могут при благоприятной конъюнктуре провести первичные размещения акций на Мосбирже, сообщил представитель биржи «Ведомостям».