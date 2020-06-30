Политика
Форпост Северо-ЗападПутин призвал жителей России проголосовать по поправкам к Конституции
Глава государства назвал условия для вступления в силу корректив в главный закон страны. Во вторник, 30 июня, президент России Владимир Путин призвал жителей России принять участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию. Его обращение транслировали центральные телевизионные каналы.
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Политика
Памфилова заявила об отсутствии серьезных жалоб в ходе голосования
Глава Центризбиркома Элла Памфилова вечером во вторник сообщила, что в ЦИК на данный момент не поступали жалобы, которые требуют рассмотрения на заседаниях всем составом ЦИК.
Газета.Ru 14:18
Общество
Явка на голосование по поправкам в Конституцию составила 45,7%
Явка на голосование по поправкам в Конституцию за пять дней составила 45,7%, свидетельствуют данные ЦИК.
Москва 24 05:34
Политика
Си Цзиньпин подписал закон о нацбезопасности в Гонконге
Председатель КНР Си Цзиньпин подписал законопроект о национальной безопасности в Гонконге, который вызвал негативную реакцию со стороны ряда западных стран и населения специального китайского района.
Газета.Ru 12:32
Футбол
Соболев выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч РПЛ с ЦСКА
Пресс-служба московского футбольного клуба «Спартак» огласила стартовый состав команды на матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
RT на русском 12:36
Общество
Музеи и фитнес-центры возобновят работу в Петербурге с 6 июля
"С 6 июля возобновляют свою деятельность государственные музеи и государственные учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность, плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров и комплексов), негосударственные бани и банные комплексы (исключительно в части работы помывочных зон)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:02
Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik.
Российская газета 10:40
Футбол
«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ
Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
Коммерсантъ 13:19
Происшествия
Ребенок разбился на стройке в Липецке
В Липецке на строительной площадке разбился девятилетний ребенок. Он упал с третьего этажа недостроенного здания.
Известия 04:08
Общество
В Москве аннулировали более 600 бюллетеней на голосовании по поправкам
В двух районах Москвы аннулировано более 600 бюллетеней после выявленных нарушений при надомном голосовании по поправкам к Конституции.
Ведомости 12:59
Общество
Постепенная замена электросчетчиков начнется в России с июля 2020
Согласно Федеральному закону №522 от 27 декабря 2018 года в России с 1 июля 2020 года заработают умные счетчики электроэнергии.
Интересная Россия вчера в 23:41
Происшествия
СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян
РИА Новости 13:58
Армия и оружие
ФСВТС заявила о невозможности реэкспорта С-400 без согласия России
Россия и Турция заключили многомиллиардный контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф» в 2017 году.
Известия 10:33
Здоровье
Онищенко заявил, что второй волны коронавируса не случится
Депутат Госдумы, академик РАН, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко выразил уверенность, что второй волны коронавируса нового типа не будет.
Газета.Ru 10:39
Авто
Hyundai отзовет в РФ более 47 тысяч автомобилей Elantra
Российское подразделение Hyundai – ООО "Хендэ Мотор СНГ" – отзывает в России 47 653 автомобилей Elantra серии HD, сообщил Росстандарт.
Интерфакс 08:08
Политика
Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
Газета.Ru 09:20
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv вчера в 01:11
Здоровье
В ВШЭ назвали число предотвращенных смертей от коронавируса в РФ
В ВШЭ назвали число предотвращенных смертей от коронавируса в России. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:40
Политика
Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Правительству и региональным властям президент поручил обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом запасников.
РИА Новости вчера в 10:59
Происшествия
Штормовой ветер повалил деревья по всей территории Ленобласти
Как и предупреждали территориальные отделения МЧС России Санкт-Петербург и Ленинградскую область накрыли грозовые ливни и штормовой ветер с порывами до 18-23 м/с.
Леноблинформ 10:29
Экономика
Банк Абхазии вернул России долг в 700 миллионов рублей
Банк Абхазии завершил погашение полученного в 2010 году кредита перед Россией в размере 700 миллионов рублей, сообщается на сайте национального банка республики.
РИА Новости 13:52
Игры
Для запуска игр с PS4 на PS5 подойдут и диски
Представитель Sony в интервью японскому изданию Gamespark подтвердил, что на PlayStation 5 можно запускать игры для PS4 и с дисков.
Игромания.ру 12:46
Общество
Минкомсвязь сообщила об удалении личных данных для цифровых пропусков
Позднее заммэра Москвы Алексей Немерюк сообщил, что персональные данные жителей Москвы, полученные приложением по выдаче электронных пропусков, власти удалят публично.
РБК 11:19
Армия и оружие
Шойгу рассказал Путину о работе над вакциной от коронавируса
В конце июля будут завершены испытания новой вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу во время разговора с президентом страны Владимиром Путиным.
Газета.Ru 12:37
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия 11:41
Футбол
«Зенит» и «Спартак» сыграют в полуфинале Кубка России 19 июля
Полуфинальные матчи Кубка России по футболу пройдут 19 июля.
Вестник Кавказа вчера в 14:06
Общество
Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений
У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне.
РБК вчера в 23:00
Авто
Названы комплектации нового минивэна GAC GN8 для России
Российский офис компании GAC в преддверии официального дебюта нового минивэна GN8 раскрыл его список комплектаций.
Daily-Motor.Ru вчера в 05:04