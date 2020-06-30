Глава государства назвал условия для вступления в силу корректив в главный закон страны. Во вторник, 30 июня, президент России Владимир Путин призвал жителей России принять участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию. Его обращение транслировали центральные телевизионные каналы.

Путин призвал жителей России проголосовать по поправкам к Конституции

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