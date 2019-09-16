Президент РФ Владимир Путин процитировал Коран, говоря о ситуации с атаками на НПЗ в Саудовской Аравии.

Путин процитировал Коран, говоря о ситуации на Ближнем Востоке

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