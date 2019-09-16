Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с атаками на НПЗ Саудовской Аравии, вспомнил строчки из Корана, в которых говорится о дружбе и прощении.

Путин процитировал Коран, говоря об атаках на НПЗ Саудовской Аравии

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