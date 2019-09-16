Политика

News.ruNews.ruПутин процитировал Коран, говоря об атаках на НПЗ Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с атаками на НПЗ Саудовской Аравии, вспомнил строчки из Корана, в которых говорится о дружбе и прощении.
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Путин процитировал Коран, говоря о ситуации на Ближнем Востоке

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Путин считает диалог лучшим способом разрешения ситуации в Йемене

ТАСС14:16

Путин прокомментировал атаку на Саудовскую Аравию цитатой из Корана

Lenta.ru14:28

Путин процитировал Коран, говоря об атаках на НПЗ Саудовской Аравии

News.ru14:41

Путин процитировал Коран, комментируя атаку на саудовские НПЗ

ФАН14:50
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Политика

Путин: Россия рассчитывает на вывод войск США из Сирии

Президент России Владимир Путин заявил, что в Кремле рассчитывают на решение главы США Дональда Трампа вывести военных из Сирии.
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Китайцы предложили России эффективный способ уничтожить авиацию США

Журналисты обильно снабдили материал графикой, демонстрирующей, как будет происходить уничтожение противника российской стороной.
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Вдовец Жанны Фриске телеведущий Дмитрий Шепелев считает, что родным актрисы Анастасии Заворотнюк стоит рассказать правду о ее состоянии.
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Украина попыталась сорвать выступление крымского делегата в ОБСЕ

Украинская делегация на проходившем в Варшаве совещании по свободе слова в СМИ под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе дважды совершала попытку сорвать выступление главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской.
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Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве

Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Теннис

Путин приветствовал участников теннисного турнира St.Petersburg Open

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В препарате от изжоги Zantac обнаружен канцероген

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов объявило, что в Zantac был найден элемент N-нитрозодиметиламин (NDMA).
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В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики

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Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца

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На Украине убили бывшего ополченца ДНР

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В правительстве утвердили правила выплат на ипотеку многодетным семьям

Правительство РФ утвердило разработанные Министерством финансов правила выплат многодетным семьям 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.
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Сын Киркорова зачислен в академию ЦСКА

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Ежегодно компания Samsung выпускает обновленные смартфоны серии Galaxy S (в феврале или марте) и серии Galaxy Note (в августе).
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На переговорах с президентом Словакии Зузаной Чапутовой в Киеве президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих целях на посту главы государства.
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Вера Брежнева поразила поклонников снимком в прозрачном черном платье

Российская певица Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию.
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В Воронеже экс-сотрудники полиции получили реальные сроки за пытки

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Рубль резко подорожал к доллару и евро

Рубль сегодня резко подорожал к доллару и евро. По отношению к американской валюте — более чем на 50 копеек, к евро — аж на 70 копеек.
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Saudi Aramco может отложить IPO из-за атаки дронов

Власти Саудовской Аравии обсуждают возможный перенос сроков первичного публичного размещения (IPO) компании Saudi Aramco из-за произошедшей 14 сентября атаки беспилотников на объекты нефтяной отрасли страны, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
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В Шереметьево назвали дату открытия третьей взлетно-посадочной полосы

Третья взлетно-посадочная полоса (ВПП-3) в аэропорту Шереметьево откроется 19 сентября.
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Эксперимент генетиков с ГМО-комарами вышел из-под контроля

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Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2014 года

Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов страны превысила пиковые значения 2013-2014 годов, сообщается в докладе Банка России по денежно-кредитной политике.
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На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

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