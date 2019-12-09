Политика
Московский КомсомолецПутин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины
Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
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Может быть дешевле на 25 процентов, чем сегодня получает конечный потребитель, прежде всего промышленный потребитель, потому что цена газа для бытового потребителя, для граждан, дотируется, мы не можем высчитывать цену от дотируемой цены.
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Встреча Путина и Зеленского не привела к прорыву в переговорах о транзите газа
Ведомостивчера в 19:14
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Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
Происшествия
В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу
В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу в одной из палат.
Политика
Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Путиным
Спорт
WADA подозревает более 60 российских легкоатлетов в применении допинга
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оповестило Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) о 66 российских спортсменах, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Экономика
Во Владивостоке первым трем семьям выдали ипотеку под 2 процента
Во вторник во Владивостоке первые три семьи получили так называемую "дальневосточную ипотеку" - кредит на жилье по льготной ставке 2% годовых.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро
Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Технологии
«Лаборатория Касперского» загрузит смартфоны
Компания тестирует корпоративное устройство «Лаборатория Касперского» начала тестировать применимость KasperskyOS в смартфонах и планирует анонсировать, появится ли защищенное устройство в конце 2020 года.
Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам
Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Общество
Роскачество проверило оливковый майонез
Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности.
Гаджеты
Android 10 с One UI 2 вышла для смартфонов Samsung Galaxy S10 в России
Samsung для российских владельцев Galaxy S10, S10+ и 10e начала распространять Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2. Позже обновление до новой ОС получат владельцы Galaxy Note10 и Note10+.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Спорт
Глава Антидопингового агентства США раскритиковал решение WADA
Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт раскритиковал вердикт исполкома WADA по санкциям в отношении российского спорта, посчитав его слишком мягким.
Экономика
Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году
Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
Общество
Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе в январе
Двухдневной будет и последняя рабочая неделя уходящего года: россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря.
Армия и оружие
Радикалы подорвали склад боеприпасов ВСУ в Донбассе
Радикалы подорвали склад боеприпасов 2-й механизированной роты 28-й бригады Вооруженных сил Украины в Красногоровке.
Здоровье
Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии
Политика
На Украине рассказали о возможном компромиссе с Россией
Говоря о возможном компромиссе, Аваков отметил, что Киев может получить контроль над границей «не за месяц до местных выборов, а за два дня».
Политика
«Нормандская четверка» снова соберется через четыре месяца
"Принят итоговый документ, подтверждена безальтернативность выполнения Минских соглашений, подчеркнута важность налаживания прямого диалога между сторонами конфликта", - заявил журналистам по итогам встречи "нормандской четверки" российский лидер Владимир Путин.
Политика
Радикалы прекратили акцию у офиса Зеленского
Акция "Стража на Банковой", которую организовали националисты и сторонники экс-президента Петра Порошенко возле офиса президента Украины с целью "не допустить капитуляции" Владимира Зеленского на саммите "нормандского формата" в Париже, завершилась.
Происшествия
Не менее пяти человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
По меньшей мере пять человек погибли после того, как произошло извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald со ссылкой на правоохранительные органы.
Политика
Коммунисты снова использовали мегафон на заседании облдумы
Депутаты облдумы от КПРФ предложили установить памятную дату - День гибели промышленности Саратовской области и жертв экономических реформ.
Экономика
Подсчитано число россиян с черными зарплатами
Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов.
Политика
В России уничтожили девять главарей террористов с начала года
С начала года российские силовики уничтожили 32 боевика, в том числе девять главарей банд, заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников на заседании НАК в Москве.
Общество
В Турции вводят налог на проживание в отелях
С 1 января 2020 года в Турции вводят налог с туристов на проживание в отелях. Он составит 2% от стоимости гостиничного номера.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала важное рабочее объявление
Судьба распорядилась так, что открытие шоурума дочери актрисы Анастасии Заворотнюк совпало с горячей порой обсуждения тяжелого недуга звезды сериала «Моя прекрасная няня».
Армия и оружие
В Сети появились фото последствий удара секретной американской ракеты
Шоу-бизнес
Федор Добронравов признался, что устал от вранья
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DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.