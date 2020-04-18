Политика
Моя Москва.онлайнПутин продлил действие паспортов и водительских прав
Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий паспорта и водительские удостоверения.
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Единоборства
Андрей Орловский высказался в адрес Петра Яна
FightTime.ru 01:44
Общество
Депутат Мособлдумы умер после заражения коронавирусом
Депутат Мособлдумы Иван Жуков умер в субботу, 18 апреля, на 65-м году жизни.
Известия 08:24
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
Общество
Сезон для внутреннего туризма в Турции может начаться в конце мая
Туристический сезон в Турции для жителей республики может начаться в конце мая.
ТАСС 09:24
Футбол
«Лацио» и «Вулверхэмптон» будут сотрудничать на трансферном рынке
По информации итальянских СМИ, "Лацио" и "Вулверхэмптон" заключили договор о долговременном сотрудничестве на трансферном рынке.
Soccer.ru 08:56
Общество
В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице
МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru 16 апреля в 20:31
Культура
Россиянам покажут постановку Вырыпаева и научат смотреть в небо в Okko
Онлайн-кинотеатр Okko покажет постановку Ивана Вырыпаева «Интертеймент».
Lenta.ru вчера в 00:04
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Происшествия
В Башкирии полицейские задержали двух детей за нарушение самоизоляции
REGNUM вчера в 07:19
Наука
Великобритания начнет массовое производство вакцины от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, в настоящее время разрабатывают около 70 вакцин. При этом 3 из них уже проходят клинические испытания.
ToDay News Ufa 08:16
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Наука
Чем нас не лечат: вакцина от COVID-19
Кто и как делает вакцины от коронавируса, сколько времени это займет, как добровольцы способны помочь ускорить разработки и на какие пять вопросов о вакцине от COVID-19 надо сперва ответить ученым, читайте в новом выпуске рубрики «Чем нас лечат».
Индикатор вчера в 01:44
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Общество
Сергей Собянин допустил ужесточение пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что пропускной режим может быть ужесточен в столице.
Вечерняя Москва вчера в 14:22
Политика
Не в Ростов: на Украине не исключают бегства Зеленского из страны
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что президенту Украины срочно придётся покидать страну, если он в ближайшее время не договорится с кредиторами, заявил известный на Украине политолог Михаил Погребинский.
Новый День 16 апреля в 09:58
Политика
Владимир Путин отложил военный парад
Глава государства поручил министру обороны, руководителям других силовых ведомств и органам власти всех уровней «изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах» и отложить «все массовые, публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы», включая акцию «Бессмертный полк».
Коммерсантъ 16 апреля в 16:09
Общество
Хакеры атаковали сервис для оформления пропусков
По словам Лысенко, уже были попытки хакерских атак на систему, и они сразу же были пресечены.
Вести.Ru 08:23
Происшествия
В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета 04:27
Здоровье
Врач рассказала, для кого из молодых особенно опасен коронавирус
Заразившиеся коронавирусом пациенты с хроническими заболеваниями входят в особую группу риска, рассказала врач из научно-клинического центра ФМБА в ролике, опубликованном телеведущей Еленой Малышевой в инстаграме.
РИА Новости 07:23
Общество
Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем
Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов.
RT на русском 06:03
Здоровье
Хирургическое отделение ЦГКБ № 1 в Екатеринбурге закрыли на карантин
В Екатеринбурге хирургическое отделение ЦГКБ № 1 закрыли на карантин.
Екатеринбург в эфире 08:36
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассердила подписчиков слишком откровенным фото
По мнению большинства подписчиков, стиль фото был слишком откровенным.
OAnews вчера в 01:20
Общество
Математики спрогнозировали пик распространения коронавируса в Москве
Сотрудники Института вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН считают, что пик распространения коронавирусной инфекции в Москве придется на май.
Профиль вчера в 16:58
Шоу-бизнес
Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова
«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 09:59
Общество
Правительство РФ расширило список пострадавших от коронавируса сфер
Правительство России включило в список пострадавших от коронавируса отраслей экономики розничную торговлю одеждой, обувью и автомобилями.
Известия 08:37
Политика
Путин не поедет в храм Христа Спасителя на пасхальную службу
Президент России Владимир Путин останется дома на Пасху и не поедет на службу в храм Христа Спасителя 19 апреля, а поставит свечку в часовне на территории своей резиденции.
Известия 06:53
Общество
Доктор Комаровский объяснил, как следует дезинфицировать маски
Врач и телеведущий Евгений Комаровский пояснил, как правильно нужно дезинфицировать медицинские маски.
Газета.Ru 08:31
Политика
Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом.
RT на русском 05:22
Политика
Трамп обновил прогноз относительно числа жертв коронавируса в США
Президент США Дональд Трамп дал новый прогноз по количеству жертв коронавирусной инфекции COVID-19.
Piter.tv 09:02
Религия
Власти Сербии готовят страну к самому позорному соглашению в её истории
На самом деле в Черногории чрезвычайное положение действует еще с момента принятия закона о свободе вероисповедания в декабре 2019 года, и оно направлено против Сербской православной церкви и ее прихожан.
ИА REX 03:45