Политика
РИА НовостиПутин продлил эксперимент по электронному голосованию в Москве
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении эксперимента по электронному голосованию в Москве на 2020 и 2021 годы, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.ТАСС07:00
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Путин подписал закон о дистанционном электронном голосовании на федеральном уровне
Национальная служба новостей07:30
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Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
Известия вчера в 10:52
Происшествия
Источник сообщает о захвате заложников в банке в Москве
Неизвестный удерживает в заложниках несколько посетителей банка на Земляном Валу в Москве и угрожает взрывом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 07:15
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Россияне решили избегать путешествий за границу
Две трети россиян в ближайшие полгода намерены избегать поездок за границу.
Lenta.ru 06:25
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Число заболевших коронавирусом на Кубани превысило три тысячи человек
От коронавирусной инфекции выздоровели 1764 человека, в том числе 120 - за последние сутки. Возраст заболевших - от двух лет до 91 года.
Московский Комсомолец Краснодар вчера в 03:58
Происшествия
СКР проводит обыски по делу основателя проекта «Омбудсмен полиции»
Основатель проекта Владимир Воронцов был арестован в начале мая.
Говорит Москва 06:57
Общество
Немецкий регулятор освободил «Северный поток» от ограничений Евросоюза
Ранее иски компаний Nord Stream и Nord Stream 2 AG против решения ЕС о распространении правил так называемой газовой директивы на проект «Северный поток-2» отклонил суд общей юрисдикции Европейского союза.
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Василиса Володина рассказала, когда она вернется на съемки «Давай поженимся!»
Экспресс газета 05:32
Общество
Более 50 тысяч москвичей проверились на антитела к коронавирусу
Более 50 тысяч жителей Москвы обследовали на антитела к коронавирусу, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на онлайн-пресс-конференции.
РИА Новости 05:06
Происшествия
В авиакатастрофе в Пакистане выжили два человека
Власти провинции Синд подтвердили, что при крушении самолета «Пакистанских международных авиалиний» выжили как минимум два человека.
Gazeta.SPb вчера в 11:38
Шоу-бизнес
Супруга Эмина Агаларова впервые высказалась о расставании
Фанаты решили, что дочь Афина осталась с отцом. Особенно после недавней подписи к фото, где Гаврилова держит на руках свою малютку.
RuNews24.ru 21 мая в 15:24
Общество
Кабмин выделил средства на выплаты семьям с детьми
Еще 24,9 миллиарда рублей выделено для ежемесячных выплат в размере 5000 рублей за апрель, май, июнь семьям, у которых единственный ребенок родился или был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.
Российская газета 06:36
Наука
Суперкомпьютер вычислил причину вымирания неандертальцев
iReactor вчера в 10:08
Авто
Обновленный лифтбек BMW 6 Series GT показали до премьеры
Компания BMW представит 27 мая две новинки: обновлённые седан 5-й Серии и лифтбек 6-й Серии.
За рулем Кубань 02:48
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском вчера в 13:08
Происшествия
В Забайкалье выявили 758 носителей SARS-CoV-2
Чита, 23 мая 2020, 07:51 — REGNUM Оперативный штаб Забайкальского края утром 23 мая известил о том, что в регионе выявлено уже 758 носителей коронавируса, причём 31 из них — за последние сутки.
REGNUM 00:51
Экономика
Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости вчера в 05:39
Культура
Познер жестко ответил Михалкову после выхода Бесогона
Владимир Владимирович заявил, что комментировать программу Никиты Сергеевича не будет, но ответить ему - обязан Накануне на популярном видеохостинге была показана программа российского режиссера, сценаристы и продюссера Никиты Михалкова "Бесогон".
SM News 06:16
Политика
В Крыму назвали отказ Украины от участия во встрече СБ ООН лицемерием
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала лицемерием отказ представителей Украины и ряда западных стран принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном крымскому вопросу.
РИА Новости 07:09
Общество
Хуснуллин: трассу «Москва-Казань» могут построить за четыре года
Трассу М-12 между Москвой и Казанью могут построить за четыре года, что в два раза быстрее запланированного, сообщил в прямом эфире в Instagram вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
РИА Новости 04:57
Общество
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
Политика
Судимые за преступления средней тяжести не смогут стать депутатами
Законопроект ограничит в правах быть избранными всех граждан, имеющих непогашенную или неснятую судимость на момент выборов.
Слово и Дело 07:10
Политика
На Украине рассказали о слежке за Россией из космоса
РИА Новости 06:08
Общество
За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru вчера в 01:29
Общество
В России принят закон о едином регистре сведений о гражданах
Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект о создании единого федерального регистра, содержащего информацию о населении России.
Lenta.ru 21 мая в 06:35
Футбол
Деспотович попрощался с «Оренбургом»
РИА Новости 06:56
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В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета вчера в 07:16
Шоу-бизнес
Пригожин сообщил о «чудовищном» положении артистов из-за пандемии
Москва, 23 мая 2020, 13:25 — REGNUM Многие российские артисты оказались в чудовищном положении из-за пандемии коронавируса, заявил «Вечерней Москве» продюсер Иосиф Пригожин.
REGNUM 06:25
Кино
«Сияние» стало лучшей экранизацией Стивена Кинга
Фильм "Сияние" Стэнли Кубрика назван лучшей экранизацией книг Стивена Кинга, сообщает канал "Настоящее страшное телевидение" со ссылкой на собственный рейтинг.
Газета.Ru вчера в 11:44
Общество
Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 21 мая
По данным на 21 мая, в Тульской области общее число заболевших коронавирусом составляет 2 824 человека.
Тульская пресса 21 мая в 05:18