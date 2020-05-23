Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.

с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении эксперимента по электронному голосованию в Москве на 2020 и 2021 годы, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин продлил эксперимент по электронному голосованию в Москве

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