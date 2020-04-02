Коронавирус
REGNUMПутин: режим нерабочих дней продлевается
Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин. Об этом глава государства объявил 2 апреля в своём обращении к гражданам России.
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Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку
ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
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Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
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Общество
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Политика
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте 21 марта поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь, а глава МИД Италии Ди Майо лично приехал на авиабазу Пратика ди Маре для встречи российских самолетов и выразил благодарность России.
Происшествия
В Челябинске полиция блокирует проезд и останавливает все машины
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Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции
Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции.
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Инфекционист раскрыл «смысл» коронавируса
Накануне Никифоров дал прогноз по срокам завершения эпидемии коронавируса в России.
Политика
Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения
Президент Владимир Путин на фоне распространения пандемии коронавируса поручил ввести в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
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В США зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса за сутки
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Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала поклонникам о состоянии матери
Девушка в последнее время стала очень активна в социальных сетях.
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Вузы возобновят дистанционную учебу с 6 апреля
Высшим учебным заведениям рекомендовано возобновить учебный процесс в дистанционном формате с 6 апреля.
Экономика
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Как отметил глава региона, конкретные меры поддержки экономики региональной власти придется принимать в условиях постоянно меняющейся системы координат.
Политика
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Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
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В России нерабочие дни продлятся до мая
Фото Виктора Бобыря Президент России выступил с новым обращением к жителям страны.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
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Общество
Турция запланировала начало туристического сезона на конец мая
Из-за ситуации с коронавирусом в мире сроки открытия туристического сезона в Турции были отложены до конца мая.
Политика
Китай предсказывает Японии поражение при попытке захвата Курил
Общество
ПФР продлит ежемесячные выплаты из маткапитала и пенсии без справок
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Общество
В Китае 4 апреля объявили днем траура по жертвам коронавируса
Общенациональный день траура по жертвам пандемии коронавируса COVID-19 объявлен 4 апреля в Китае, сообщает агентство «Синьхуа».
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«Почта России» в апреле доставит пенсии и пособия получателям на дом
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Политика
Президент Филиппин разрешил стрелять по нарушителям порядка
Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил полиции и военным стрелять на поражение по нарушителям ограничений, введенных из-за пандемии, особенно если те устроят беспорядки или нарушат работу по раздаче еды, передает Bloomberg.