Коронавирус

REGNUMREGNUMПутин: режим нерабочих дней продлевается

Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин. Об этом глава государства объявил 2 апреля в своём обращении к гражданам России.
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