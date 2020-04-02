Президент России Владимир Путин в четверг, 2 апреля, в видеообращении к россиянам заявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля. По словам главы государства, этот период может быть уменьшен в случае изменения ситуации в лучшую сторону. С первым обращением к нации Путин выступил в среду, 25 марта.

Путин объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля

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