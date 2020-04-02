Коронавирус
ИзвестияПутин объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля
Президент России Владимир Путин в четверг, 2 апреля, в видеообращении к россиянам заявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля. По словам главы государства, этот период может быть уменьшен в случае изменения ситуации в лучшую сторону. С первым обращением к нации Путин выступил в среду, 25 марта.
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Политика
Губернатор Камчатки ушел в отставку после критики из-за коронавируса
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку «в связи с переходом на новую должность», сообщила пресс-служба краевой администрации.
Здоровье
Названа наибольшая опасность для распространения коронавируса в России
Наибольшую опасность для распространения нового коронавируса в России представляют «бессимптомники».
Происшествия
Еще у двух жителей Приморья диагностировали коронавирус
Ранее медики выписали домой двух вылечившихся жителей Приморья, у которых был диагностирован коронавирус.
Общество
Мосгордума приняла закон о штрафах для нарушителей самоизоляции
Московская городская дума в среду, 1 апреля, в двух чтениях приняла закон о поправках Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, которые предусматривают наказание за нарушение режима самоизоляции, сообщает корреспондент РБК.
Политика
Делягин: решение Путина толкает российскую экономику в пропасть
По словам эксперта, принятая президентом мера «толкает российскую экономику в пропасть».
Общество
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек
Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило один миллион человек и составляет на данный момент 1 000 940 человек.
Происшествия
Бизнесмен Джабраилов госпитализирован в Москве
Экономика
Спасая спрос: бизнес призвал поднять пособия пенсионерам и многодетным
В США каждый взрослый американец гарантированно получит по $1,2 тыс. и $500 на ребенка, пособия по безработице увеличены на $600 в неделю на четыре месяца, также на такую помощь могут рассчитывать и фрилансеры.
Политика
Трамп: сокращение нефтедобычи может составить до 15 млн баррелей
Президент США Дональд Трамп заявил, что сокращение нефтедобычи может составить до 15 млн баррелей в сутки.
Происшествия
Бастрыкин лично возбудил дело против двух генералов МВД
Следственный комитет России возбудил в отношении заместителей начальника Следственного департамента МВД генерал-майоров юстиции Александра Бирюкова и Александра Краковского уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Экономика
Совфед одобрил закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Совфед одобрил закон о поправках, которые предусматривают кредитные каникулы для граждан, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, оказавшихся в тяжёлых обстоятельствах в связи с распространением коронавируса.
Авто
В Европе продается Lada Vesta за 60 тысяч евро
Автомобиль находится в рабочем состоянии, а силовой агрегат обладает ещё остаточным ресурсом в 3000 км (турбодвигатель Oreca следует перебирать через каждые 6 тыс. км). За 60 000 евро предлагают лишь саму машину – примерно столько же стоят авто с пробегом класса TCR.
Общество
Прибывшие из Таиланда жители Алтайского края останутся в Новосибирске
На борту находились 17 жителей Алтайского края, которым придется остаться на карантин в соседнем регионе.
Автоспорт
Квят постригся налысо, Норрис сменил имидж
Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят продемонстрировал новую прическу в разговоре с Марио Изолой в инстаграм-канале «Пирелли».
Экономика
Аналитики оценили спад промышленности в России на фоне коронавируса
Промышленное производство в России на фоне пандемии коронавируса, падения цен на нефть и ослабления рубля сократилось в марте на 1,2% в годовом выражении.
Политика
Путин поручил ввести особый порядок передвижения граждан в регионах
Как говорится в указе о мерах в связи с распространением коронавируса, необходимо «установить особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств».
Общество
Путин подписал закон о штрафах за нарушение карантина
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении ответственности за нарушение режима карантина, пишет РИА Новости.
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
Общество
В Италии начали бояться больше голода, чем коронавируса
В Италии появилась еще одна проблема: страх перед голодом.
Общество
Для пассажиров из Москвы продлили карантин на Сахалине
В Сахалинской области из-за угрозы распространения коронавируса прибывших 19 марта пассажиров из Москвы оставят на карантине дольше обычного.
Здоровье
Как власти Швеции борются с эпидемией коронавируса без запретов
Единственные ограничения, которые действуют в форме запрета, а не рекомендации — нельзя собираться больше 50 человек, а бары и рестораны должны обслуживать только сидящих клиентов, чтобы избежать излишнего скопления людей.
Политика
Глава Коми Гапликов подал в отставку
Глава республики Коми Сергей Гапликов уходит в отставку. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщает РИА Новости.
Общество
Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока — 2»
Голландский корабль Flintstone включили в список судов для технических работ на строительстве газопровода "Северный поток — 2", следует из распоряжения правительства.
Политика
Трамп оценил помощь России в борьбе с коронавирусом
Американский лидер заявил, что Россия передала США медицинские принадлежности высокого качества, которые могут спасти жизни американцев, Ранее сообщалось, что самолёт ВКС России Ан-124 с гуманитарным грузом для помощи в борьбе с коронавирусом приземлился в аэропорту Нью-Йорка.
Экономика
Союз потребителей РФ видит риски в ограничении продажи алкоголя
Москва, 2 апреля 2020, 16:54 — REGNUM Союз потребителей РФ выступил против ограничений продажи алкоголя в регионах России.
Общество
Собянин решил пока не вводить пропускную систему в Москве
Столичный мэр Сергей Собянин заявил, что вводить пропускной режим в Москве пока нет необходимости.
Здоровье
На Украине решили ужесточить карантинные меры
Украина усилит карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил новый глава минздрава страны Максим Степанов.
Общество
В России из-за коронавируса могут продлить действие водительских прав
С просьбой продлить на время пандемии коронавируса действие водительских удостоверений обратилась в правительство страны Федерация автовладельцев России.