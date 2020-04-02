Коронавирус

ИзвестияИзвестияПутин объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля

Президент России Владимир Путин в четверг, 2 апреля, в видеообращении к россиянам заявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля. По словам главы государства, этот период может быть уменьшен в случае изменения ситуации в лучшую сторону. С первым обращением к нации Путин выступил в среду, 25 марта.
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Путин продлил нерабочий период до конца апреля

РИА Новости20:18

До мая — семья: почему нерабочие дни продлили до конца апреля

Известия15:54

Владимир Путин продлил режим нерабочих дней

Ёлдаш10:07

Путин продлил нерабочие дни, врач онкоцентра заразился. Главное о коронавирусе за 2 апреля

ТАСС12:04

Путин объявил нерабочими дни до 30 апреля

TV BRICS10:37

Обращение Владимира Путина к россиянам. Главное

РБК10:24

Нерабочими днями в апреле будут все

Коммерсантъ15:52
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Политика

Губернатор Камчатки ушел в отставку после критики из-за коронавируса

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку «в связи с переходом на новую должность», сообщила пресс-служба краевой администрации.
РБК 18:12
Здоровье

Названа наибольшая опасность для распространения коронавируса в России

Наибольшую опасность для распространения нового коронавируса в России представляют «бессимптомники».
Lenta.ru 18:02
Кино

Как Глафиру Тарханову изменили для сериала «Паромщица»

НДН.инфо 11:56
Происшествия

Еще у двух жителей Приморья диагностировали коронавирус

Ранее медики выписали домой двух вылечившихся жителей Приморья, у которых был диагностирован коронавирус.
ТАСС 20:50
Общество

Мосгордума приняла закон о штрафах для нарушителей самоизоляции

Московская городская дума в среду, 1 апреля, в двух чтениях приняла закон о поправках Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, которые предусматривают наказание за нарушение режима самоизоляции, сообщает корреспондент РБК.
РБК вчера в 11:28
Политика

Делягин: решение Путина толкает российскую экономику в пропасть

По словам эксперта, принятая президентом мера «толкает российскую экономику в пропасть».
ИА Красная Весна 17:11
Общество

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек

Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило один миллион человек и составляет на данный момент 1 000 940 человек.
Российская газета 14:58
Происшествия

Бизнесмен Джабраилов госпитализирован в Москве

Газета.Ru 09:56
Экономика

Спасая спрос: бизнес призвал поднять пособия пенсионерам и многодетным

В США каждый взрослый американец гарантированно получит по $1,2 тыс. и $500 на ребенка, пособия по безработице увеличены на $600 в неделю на четыре месяца, также на такую помощь могут рассчитывать и фрилансеры.
Известия 17:01
Политика

Трамп: сокращение нефтедобычи может составить до 15 млн баррелей

Президент США Дональд Трамп заявил, что сокращение нефтедобычи может составить до 15 млн баррелей в сутки.
Газета.Ru 11:27
Происшествия

Бастрыкин лично возбудил дело против двух генералов МВД

Следственный комитет России возбудил в отношении заместителей начальника Следственного департамента МВД генерал-майоров юстиции Александра Бирюкова и Александра Краковского уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
РБК 15:06
Экономика

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Совфед одобрил закон о поправках, которые предусматривают кредитные каникулы для граждан, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, оказавшихся в тяжёлых обстоятельствах в связи с распространением коронавируса.
RT на русском 08:08
Авто

В Европе продается Lada Vesta за 60 тысяч евро

Автомобиль находится в рабочем состоянии, а силовой агрегат обладает ещё остаточным ресурсом в 3000 км (турбодвигатель Oreca следует перебирать через каждые 6 тыс. км). За 60 000 евро предлагают лишь саму машину – примерно столько же стоят авто с пробегом класса TCR.
CarsWeek.ru 09:16
Общество

Прибывшие из Таиланда жители Алтайского края останутся в Новосибирске

На борту находились 17 жителей Алтайского края, которым придется остаться на карантин в соседнем регионе.
Московский Комсомолец 05:30
Автоспорт

Квят постригся налысо, Норрис сменил имидж

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят продемонстрировал новую прическу в разговоре с Марио Изолой в инстаграм-канале «Пирелли».
Sports.ru 16:21
Экономика

Аналитики оценили спад промышленности в России на фоне коронавируса

Промышленное производство в России на фоне пандемии коронавируса, падения цен на нефть и ослабления рубля сократилось в марте на 1,2% в годовом выражении.
РБК 17:01
Политика

Путин поручил ввести особый порядок передвижения граждан в регионах

Как говорится в указе о мерах в связи с распространением коронавируса, необходимо «установить особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств».
RT на русском 10:26
Общество

Путин подписал закон о штрафах за нарушение карантина

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении ответственности за нарушение режима карантина, пишет РИА Новости.
Общественное телевидение России вчера в 13:03
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
9111.ru вчера в 10:48
Общество

В Италии начали бояться больше голода, чем коронавируса

В Италии появилась еще одна проблема: страх перед голодом.
Shraibikus News 10:01
Общество

Для пассажиров из Москвы продлили карантин на Сахалине

В Сахалинской области из-за угрозы распространения коронавируса прибывших 19 марта пассажиров из Москвы оставят на карантине дольше обычного.
EastRussia 20:56
Здоровье

Как власти Швеции борются с эпидемией коронавируса без запретов

Единственные ограничения, которые действуют в форме запрета, а не рекомендации — нельзя собираться больше 50 человек, а бары и рестораны должны обслуживать только сидящих клиентов, чтобы избежать излишнего скопления людей.
Forbes 12:28
Политика

Глава Коми Гапликов подал в отставку

Глава республики Коми Сергей Гапликов уходит в отставку. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщает РИА Новости.
Мойка78 10:38
Общество

Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока — 2»

Голландский корабль Flintstone включили в список судов для технических работ на строительстве газопровода "Северный поток — 2", следует из распоряжения правительства.
РИА Новости 11:35
Политика

Трамп оценил помощь России в борьбе с коронавирусом

Американский лидер заявил, что Россия передала США медицинские принадлежности высокого качества, которые могут спасти жизни американцев, Ранее сообщалось, что самолёт ВКС России Ан-124 с гуманитарным грузом для помощи в борьбе с коронавирусом приземлился в аэропорту Нью-Йорка.
RT на русском 19:37
Экономика

Союз потребителей РФ видит риски в ограничении продажи алкоголя

Москва, 2 апреля 2020, 16:54 — REGNUM Союз потребителей РФ выступил против ограничений продажи алкоголя в регионах России.
REGNUM 09:54
Общество

Собянин решил пока не вводить пропускную систему в Москве

Столичный мэр Сергей Собянин заявил, что вводить пропускной режим в Москве пока нет необходимости.
Газета.Ru 13:58
Наука

Рассчитана диффузия в нанополостях твердых ядерных топлив

Индикатор 14:12
Здоровье

На Украине решили ужесточить карантинные меры

Украина усилит карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил новый глава минздрава страны Максим Степанов.
Накануне.Ru вчера в 10:33
Общество

В России из-за коронавируса могут продлить действие водительских прав

С просьбой продлить на время пандемии коронавируса действие водительских удостоверений обратилась в правительство страны Федерация автовладельцев России.
Астрахань FM вчера в 12:57
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