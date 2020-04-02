Коронавирус

REGNUMREGNUMПутин: режим нерабочих дней продлевается

Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин. Об этом глава государства объявил 2 апреля в своём обращении к гражданам России.
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с чего всё началось
После видеообращения президент подписал указ
 о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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