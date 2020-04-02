Коронавирус
REGNUMПутин: режим нерабочих дней продлевается
Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин. Об этом глава государства объявил 2 апреля в своём обращении к гражданам России.
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с чего всё началось
После видеообращения президент подписал указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции.BFM.ru12:51
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Общество
Губернатор Игорь Бабушкин обратился к астраханцам
Карантинные меры в нашей области сохраняются.
Политика
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса
Владимир Путин выступил с телеобращением к жителям России в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Общество
Собянин отложил введение пропускного режима в Москве
Во введении пропускного режима в Москве пока нет необходимости, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Общество
Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка
Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Политика
Госдеп заявил о возможном снятии санкций с «дочки» «Роснефти»
Соединенные Штаты снимут свои санкции с «дочки» «Роснефти» компании Rosneft Trading, если получат доказательства, что эта компания больше не имеет отношения к нефтяной промышленности Венесуэлы.
Политика
Россия отправит в Сербию гуманитарную помощь из-за коронавируса
«Президент Путин выразил солидарность и обещал значительную помощь и поддержку сербскому государству и гражданам Сербии в борьбе против коронавируса, которая будет подразумевать и то, что Россия направит своих медиков и специалистов по дезинфекции», – сообщила администрация президента Сербии.
ЖКХ
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Россиянам облегчат плату за услуги ЖКХ.
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Сегодня стало известно, что суд назначил ему наказание в виде предупреждения на первый раз.
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Семикратная чемпионка мира в категории «Мастерс» по плаванию Евгения Каретина, в настоящее время работающая фотографом, рассказала о фотосессиях Юлии Ефимовой.
Политика
Российский самолет с медоборудованием приземлился в Нью-Йорке
Российский самолет с медицинским оборудованием, отправленный для помощи США в борьбе с коронавирусом, приземлился в Нью-Йорке, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в постпредстве России при ООН.
Общество
Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
Общество
Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
Общество
В Бергамо российским медикам сварили борщ
Российским военным медикам и специалистам, прибывшим в Бергамо для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, в местной столовой приготовили борщ.
Общество
Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что всем вузам рекомендуется возобновить обучение в дистанционном формате с 6 апреля.
Общество
В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
Происшествия
Умар Джабраилов попал в больницу в Москве
Бывший сенатор от Чечни и бизнесмен Умар Джабраилов попал в больницу накануне, 1 апреля.
Армия и оружие
Трамп заявил о планах Ирана напасть на силы США в Ираке
Иран, вместе со своими сторонниками в Ираке, готовит нападение на силы США, которые дислоцируются на иракских территориях.
Общество
Адвокат Мансур Гильманов подал иск к столичному руководству с требованием признать незаконным введение режима изоляции
Адвокат Мансур Гильманов подал иск к столичному руководству с требованием признать незаконным введение режима изоляции в городе.
Общество
Изменился срок предоставления налоговой отчетности
Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Экономика
Стал известен перечень из 646 системообразующих организаций экономики РФ
Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики 20 марта рассмотрела и утвердила новый перечень системообразующих организаций, чье финансовое состояние власти в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса будут мониторить и по необходимости рассматривать вопрос об оказании поддержки.
Энергетика
«Газпрому» стало невыгодно продавать газ в Европе
Из-за очень мягкой зимы, снижения спроса и рекордной заполненности хранилищ стоимость газа в Европе опустилась до такого уровня, что «Газпрому» стало невыгодно продавать его.
Здоровье
В украинской армии зафиксирован второй случай коронавируса
В украинской армии зафиксирован еще один случай заражения военнослужащего коронавирусом.
Экономика
Потанин предложил отказаться от дивидендов «Норникеля» из-за кризиса
Крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (34,6%) предложил второму крупнейшему акционеру компании UC Rusal (27,8%), основанному Олегом Дерипаской, не выплачивать дивиденды за 2020 год из-за падения цен на металл и ожиданий глобальной рецессии.
Шоу-бизнес
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Политика
Президент Филиппин разрешил стрелять по нарушителям порядка
Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил полиции и военным стрелять на поражение по нарушителям ограничений, введенных из-за пандемии, особенно если те устроят беспорядки или нарушат работу по раздаче еды, передает Bloomberg.
Хоккей
«Адмирал» намерен играть в КХЛ в новом сезоне
Хоккейный клуб из Владивостока "Адмирал" сообщил о планах играть в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2021 / 22, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу КХЛ.
Общество
Матвиенко объяснила, почему россияне стали чаще покупать водку
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказал, что россияне стали чаще покупать водку для наружного применения из-за нехватки антисептиков.
Общество
Как оформить приказ о работе компании в режиме самоизоляции из-за COVD-19
Приказ может быть составлен в произвольной форме. В него вы можете включить важные для вашей компании или специфики деятельности пункты.
Футбол
В Белоруссии приостановили юниорские и юношеские чемпионаты
Ассоциация белорусской федерации футбола объявила о решении приостановить юниорские и юношеские чемпионаты страны.