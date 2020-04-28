Коронавирус
КоммерсантъПутин подписал указ о продлении нерабочих дней до 12 мая
Президент Владимир Путин подписал указ, который продлевает период нерабочих дней, введенный в России из-за ситуации с коронавирусом, до 11 мая включительно. О продлении было объявлено ранее.
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с чего всё началось
«В целях дальнейшего обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации <...> постановляю установить с 6 по 8 мая 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы»,— сказано в указе президента.Коммерсантъвчера в 12:46
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Происшествия
В Красноярском крае произошло землетрясение
НГС24 вчера в 23:10
Происшествия
На Алтае нашли тела подростков, пропавших в январе
Российская газета вчера в 03:25
Политика
Чехия оценила необходимость выдворения из страны российского посла
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш оценил необходимость выдворения из страны российского посла. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:26
Происшествия
Жители Иркутской области заподозрили чиновников в поджоге леса
В окрестностях города Усть-Кут Иркутской области местные жители поймали поджигателей леса, передает Байкал 24.
Газета.Ru 00:29
Общество
В Минздраве назвали главный симптом заражения коронавирусом
Самым важным симптомом заражения коронавирусной инфекцией является одышка, заявил во вторник, 28 апреля, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала «Россия 1».
Известия вчера в 16:17
Общество
Заслуженный врач России назвал сроки появления вакцины от коронавируса
Круглый напомнил, что в апреле президент РФ Владимир Путин принял закон, который фактически позволяет в экстренных случаях использовать упрощенный порядок регистрации медицинских препаратов.
MOS.news 00:13
Происшествия
На Сахалине подтверждён новый случай заражения коронавирусом
Южно-Сахалинск, 29 апреля 2020, 07:33 — REGNUM Новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Сахалинской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе данных оперштаба региона.
REGNUM 00:33
Общество
Режим самоизоляции продлили в Москве до 11 мая
Режим самоизоляции продлен в Москве до 11 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
Вечерняя Москва вчера в 13:20
Финансы
Что будет с рублем после заседания ФРС США
Сегодня решение по базовой ставке озвучит Федеральная резервная система (ФРС) США, а в четверг - Европейский центробанк (ЕЦБ).
Российская газета вчера в 23:00
Культура
В Башкирии исполнили песню «День Победы» на башкирском языке
Bash.News вчера в 09:33
Армия и оружие
NI: русские не зря отправляли танки Т-14 «Армата» в Сирию
Влиятельный американский журнал The National Interest опубликовал статью о новейших российских танках Т-14 «Армата» и, в частности, о том зачем их отправляли в Сирию.
Недвижимость.RU 27 апреля в 08:03
Наука
Для биосенсоров создан чип из графена толщиной в один атом углерода
В предыдущем исследовании, в котором использовался суспендированный графен в форме мостика, однако, измерялись изменения во время физической адсорбции молекулы в суспендированный графен, и было сложно конкретно определить молекулу, подлежащую измерению.
Хайтек вчера в 14:27
Экономика
Нефтяная компания Diamond Offshore обанкротилась
Из-за снижения стоимости на нефть обанкротилась американская энергетическая организация Diamond Offshore.
ToDay News Ufa вчера в 15:20
Общество
За брошенные во дворах авто начнут штрафовать
Предлагается наказывать за брошенные во дворах бесхозные автомобили, мойку машины в неположенных местах, парковку на газонах, а также на детских и спортивных площадках.
Ноябрьск-Информ вчера в 10:00
Общество
Ученые назвали дату окончания эпидемии коронавируса в России
Ученые из сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) проанализировали данные и представили конкретные даты окончания эпидемии нового коронавируса в разных странах, в том числе и в России, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 27 апреля в 15:00
Армия и оружие
Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем
REGNUM вчера в 22:15
Политика
Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре
Парад Победы в Москве пройдет без участия премьера Японии Синдзо Абэ в том случае, если мероприятие пройдет 3 сентября.
KM.ru вчера в 07:21
Политика
Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета вчера в 06:19
Политика
Дмитрий Азаров: «Президентом в обращении к россиянам сказаны очень важные и проникновенные слова»
Комментируя обращения Президента страны, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил необходимость в предстоящие майские праздники строго соблюдать действующий режим самоизоляции и поручил главам муниципалитетом разъяснить эту информацию.
СОВА вчера в 16:50
Происшествия
В Чите осужден последний из «ключевских»
Номер один 00:38
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Шоу-бизнес
Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко
27-летняя Маргарита Грачева, которая осталась без кистей рук из-за домашнего насилия, прокомментировала ситуацию с Тодоренко.
Экспресс газета вчера в 03:47
Кино
Майкл Мэдсен раскрыл детали фильма Тарантино про братьев Вега
Игромания.ру вчера в 10:32
Общество
На Сахалине число заболевших COVID-19 достигло 23 человек
Еще один случай коронавирусной инфекции выявлен на Сахалине, общее число заболевших достигло 23, сообщил в среду губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости 00:47
Общество
В Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска
В Госдуму внесли проект о штрафах до пяти тысяч рублей за использование транспорта без специального пропуска при режиме повышенной готовности.
РИА Новости вчера в 14:41
Общество
В Приморье вводится масочный режим
С 30 апреля на территории Приморского края вводится масочный режим в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщила пресс-служба правительства региона.
Коммерсантъ вчера в 22:57
Наука
Сибирские ученые разгадали тайну состава Тунгусского метеорита
Исследователи из Красноярского научного центра СО РАН выяснили, что астероид, вызвавший масштабные разрушения в районе реки Подкаменная Тунгуска в конце июня 1908 года, скорее всего, состоял из железа, передает ТАСС со ссылкой на Красноярский научный центр СО РАН.
Российская газета вчера в 11:32
Происшествия
В Новосибирской области выявили 29 новых случаев коронавируса
Двадцать девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:03
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49