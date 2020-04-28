с чего всё началось

Президент Владимир Путин подписал указ, который продлевает период нерабочих дней, введенный в России из-за ситуации с коронавирусом, до 11 мая включительно. О продлении было объявлено ранее.

Путин подписал указ о продлении нерабочих дней до 12 мая

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