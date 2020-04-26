Как сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин на следующей неделе даст новые оценки перспектив ситуации с коронавирусом и связанных с этим ограничениях.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая. Об этом он заявил в обращении к гражданам во вторник, 28 апреля. Он подчеркнул, что пик распространения заболевания не пройден.

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Происшествия Под Харьковом 6-летняя девочка ушла гулять и насмерть замёрзла в поле Вечером 26 апреля в Харьковской области без вести пропала 6-летняя девочка. Малышка была в гостях у бабушки в селе Сосновка.

Политика Лавров: Россия не одобряет единоличное правление Хафтара в Ливии Заявление о переходе власти в Ливии к Ливийской национальной армией (ЛНА), сделанное фельдмаршалом Халифом Хафтаром, не находит одобрение в России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 28 апреля по итогам заседания Совета министров иностранных дел БРИКС.

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