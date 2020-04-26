Политика
Chelny-biz.ruПутин продлил режим нерабочих дней до 11 мая
Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая. Об этом он заявил в обращении к гражданам во вторник, 28 апреля. Он подчеркнул, что пик распространения заболевания не пройден.
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с чего всё началось
Как сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин на следующей неделе даст новые оценки перспектив ситуации с коронавирусом и связанных с этим ограничениях.ТАСС26 апреля в 12:13
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ТАСС: губернаторы ожидают, что Путин продлит нерабочие дни до 11 мая
Московский Комсомолец26 апреля в 12:46
«Как минимум до 11 мая»: Вологодский губернатор предсказал новое распоряжение Путина по коронавирусу
Царьград26 апреля в 11:24
Губернатор Вологодской области ожидает продления режима нерабочих дней до 11 мая
Говорит Москва26 апреля в 10:58
Губернаторы ожидают, что Путин продлит режим нерабочих дней до 11 мая
Будущее России. Национальные проекты26 апреля в 10:42
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Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
Политика
Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 10:47
Политика
Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу
Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня 06:57
Политика
В России чиновников решили наказывать за хамство
Законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство и оскорбления в отношении граждан, внесут в Государственную Думу.
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С 13 мая выплата пенсий и других соцвыплат продолжится по обычному графику.
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Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Третья часть ленты выйдет 9 мая. Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант».
NewInform 07:15
Экономика
С 27 апреля в России меняются правила наличных расчетов
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Более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 40 заключенных заразились коронавирусом.
Газета.Ru 09:42
Здоровье
В Башкирии выявили вспышку коронавируса по сценарию РКБ имени Куватова
Напомним, ранее по похожему сценарию происходила вспышка коронавируса в РКБ имени Куватова.
КП - Уфа 07:22
Происшествия
Под Харьковом 6-летняя девочка ушла гулять и насмерть замёрзла в поле
Вечером 26 апреля в Харьковской области без вести пропала 6-летняя девочка. Малышка была в гостях у бабушки в селе Сосновка.
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Политика
Лавров: Россия не одобряет единоличное правление Хафтара в Ливии
Заявление о переходе власти в Ливии к Ливийской национальной армией (ЛНА), сделанное фельдмаршалом Халифом Хафтаром, не находит одобрение в России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 28 апреля по итогам заседания Совета министров иностранных дел БРИКС.
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В Севастополе выявлен новый случай заражения коронавирусом
В Севастополе новый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у пациента горбольницы №9. Женщина переведена в инфекционную больницу.
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Здоровье
США начали использовать препарат от изжоги при лечении коронавируса
Препарат от изжоги является не единственным средством, которое тестируется для лечения коронавируса.
Политическая Экспертиза вчера в 19:04
Шоу-бизнес
Влад Топалов прокомментировал заявление своей жены Тодоренко
Заявление своей жены Регины Тодоренко о домашнем насилии прокомментировал Влад Топалов 26 апреля, на своей странице в Instagram.
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Политика
Зеленский подписал закон о продаже земли на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запуске рынка земли с 1 июля 2021 года, рассказали в пресс-службе политика.
Газета.Ru 08:06
Общество
В День Победы в Калининграде запустят праздничный салют
Калининград.Ru 08:51
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Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
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Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
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Общество
В Тульской области введут цифровые пропуска
Власти Тульской области введут с 30 апреля в регионе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией цифровые пропуска, сообщает во вторник облправительство.
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Умерла трехкратная чемпионка мира по гандболу Марина Базанова
Советская гандболистка Марина Базанова скончалась в Бремене на 57-м году жизни.
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Гаджеты
Стартовали продажи смартфона Samsung Galaxy A41 с NFC
Южнокорейская компания Samsung объявила о старте продаж нового смартфона А41, который получил модуль бесконтактной оплаты.
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В «Крокус Экспо» создадут госпиталь для больных коронавирусом
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В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
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«Инвитро» начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу
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Мировая нефть продолжила падение
С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение.
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Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
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ГП вынесла предостережение мэру Екатеринбурга из-за очагов COVID-19
Заместитель Генерального прокурора РФ Игорь Ткачев направил главе Екатеринбурга Александру Высокинскому предостережение из-за массового заражения коронавирусом врачей и пациентов в городских больницах, сообщается на сайте управления Генпрокуратуры по УрФО.
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