Президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней, введенный из-за ситуации с коронавирусом, до 30 апреля. Об этом он заявил в телеобращении к россиянам. "Подчеркну: с сохранением за работниками их заработной платы", — добавил президент.

Политика Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения Президент Владимир Путин на фоне распространения пандемии коронавируса поручил ввести в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.

Энергетика Стоимость Brent выросла до $26 за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне во время торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на более чем 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Общество В Италии выявили новые особенности коронавируса Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».

Политика Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.

Армия и оружие В НАТО заявили о готовности защищать союзников в период коронавируса «Основная ответственность альянса заключается в том, чтобы гарантировать, что этот кризис в области здравоохранения не превратился в кризис безопасности, что никто не сможет воспользоваться этой ситуацией, чтобы подорвать нашу безопасность», – передает ТАСС слова Столтенберга.

Экономика Потанин предложил отказаться от дивидендов «Норникеля» из-за кризиса Крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (34,6%) предложил второму крупнейшему акционеру компании UC Rusal (27,8%), основанному Олегом Дерипаской, не выплачивать дивиденды за 2020 год из-за падения цен на металл и ожиданий глобальной рецессии.

Здоровье В Самарской области назвали стоимость лечения больных коронавирусом В территориальном фонде обязательного медицинского страхования рассчитали специальные тарифы для оплаты законченных случаев лечения больных пациентов, зараженных COVID-19 с различным течением инфекционного заболевания и проведения диагностики лабораториями Самарской области.

Общество В Забайкалье запретили продажу алкоголя Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.

Энергетика Экспортные цены на российскую нефть стали отрицательными Как стало известно в среду, 1 апреля, с начала недели формульные цены на российскую нефть марки Urals достигли отрицательных значений.

Общество Мэр Москвы утвердил штрафы за нарушение самоизоляции Мосгордума приняла закон, который вводит штраф от 4 тыс. рублей за нарушение режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе, самоизоляции.

Происшествия РБК сообщил о задержании ФСБ двух генералов МВД Сотрудники ФСБ провели обыск в следственном департаменте Министерства внутренних дел и задержали замглавы департамента Александра Краковского, Александра Бирюкова, а также следователя по особо важным делам Александра Брянцева, пишет РБК со ссылкой на источник.

Политика Минобороны обвинило газету La Stampa в русофобии Минобороны России сочло публикацию в итальянской газете La Stampa о бесполезности российской помощи Италии "низкопробными русофобскими фейками", заявил журналистам официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Общество Тиньков покинет пост председателя совета директоров Тинькофф-банка Бизнесмен Олег Тиньков уйдет с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка. Он намерен сделать это в ближайшие несколько недель.

Политика Губернатор Архангельской области Орлов объявил об отставке Как отметил Орлов, решение об отставке он принял на основании результатов "больших социологических исследований, которые провели ряд профессиональных компаний".

Политика Врио главы Коми назначен Владимир Уйба Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля.