Коронавирус

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Президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней, введенный из-за ситуации с коронавирусом, до 30 апреля. Об этом он заявил в телеобращении к россиянам. "Подчеркну: с сохранением за работниками их заработной платы", — добавил президент.
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Путин из-за коронавируса продлил нерабочие дни до 30 апреля

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