Политика
RT на русскомПутин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав
Паспорта РФ и водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля, до конца этого периода признаются действительными. Соответствующий указ в связи с распространением коронавируса подписал российский лидер Владимир Путин.
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Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
Общество
Умер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков
Депутат Московской областной думы Иван Жуков скончался в возрасте 63 лет после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 08:52
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Политика
Дума проверит наличие гражданства США у депутата-коммуниста
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата от КПРФ Дениса Парфенова после заявлений одного из парламентариев, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 06:35
Здоровье
Минздрав оценил безопасность китайского препарата для лечения COVID-19
Минздрав не нашел противопоказаний для применения незарегистрированного в России препарата для лечения коронавируса, который бесплатно передал Китай.
РБК 11:05
Происшествия
Новикову предъявили обвинение в получении взятки
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 10:15
Экономика
Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Президент поручил расширить применение такой поддержки и предоставить её не только малым и средним, но и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики.
RT на русском 15 апреля в 12:35
Шоу-бизнес
Вера Брежнева обнажилась для фото в Instagram
Поклонники актрисы сразу назвали снимок "самое сексуальное фото". Фанаты расхвалили фигуру и внешность Веры Брежневой.
Территория новостей 16 апреля в 05:30
Транспорт
Собянин продлил и дополнил пропускной режим
Москва продлевает до начала мая действие ограничений, введенных 13 апреля из-за пандемии, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
РИА Новости 05:53
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ 06:54
Здоровье
В Архангельске выявили вспышку COVID-19 в психиатрической больнице
Как сообщило правительство Поморья, отдельно стоящее здание психиатрической больницы, в котором выявлена вспышка коронавируса, срочно перепрофилируют.
Российская газета 11:13
Происшествия
Из закрытой на карантин российской больницы сбежали врачи
Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь врачей и медперсонал.
Lenta.ru 01:54
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
Шоу-бизнес
Галкин и Собчак поспорили из-за критики звезд в Instagram
Юморист Максим Галкин и журналистка Ксения Собчак поругались в комментариях к ее посту с критикой звездных челленджей.
Газета.Ru 05:29
Политика
Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США
Вашингтон, 18 апреля 2020, 02:21 — REGNUM От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Соединенных Штатах могут умереть 60−65 тысяч человек, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM вчера в 20:07
Здоровье
В Екатеринбурге закрыли на карантин больницу № 1
В Екатеринбурге закрыли на карантин центральную городскую клиническую больницу №1. Причиной стала госпитализация нескольких врачей и пациентов.
Российская газета 10:14
Общество
Химический анализ по делу MH-17 показал ошибку следствия Нидерландов
Как пишет издание «ПолитРоссия», следствие по делу о крушении рейса MH-17 зашло в тупик.
Военное дело 06:55
Общество
В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице
МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru 16 апреля в 20:31
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском 16 апреля в 22:07
Общество
Поток въезжающих в Крым россиян увеличился почти на 40%
Власти Крыма рассказали об увеличении потока туристов, въезжающих в регион по Крымскому мосту.
Газета.Ru 10:56
Экономика
Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости вчера в 05:51
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Политика
Захарова обвинила Би-би-си в предвзятости к РФ из-за коронавируса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила британский телеканал Би-би-си в предвзятом освещении действий страны в борьбе с коронавирусом.
Известия 10:45
Общество
Нобелевский лауреат заявил о лабораторном происхождении коронавируса
Говорит Москва вчера в 14:05
Общество
В Тульской области выявлено 30 новых случаев коронавируса
По данным регионального оперштаба, на 18 апреля в Тульской области выявлено еще 30 новых случаев коронавируса.
Тульская пресса 03:52
Общество
Воробьев заявил о снижении роста случаев COVID-19 в Подмосковье
Рост выявленных случаев COVID-19 снижается в Подмосковье, заявил глава региона Андрей Воробьев в прямом эфире телеканала "360".
РИА Новости 05:46
Общество
Синоптики пообещали тёплую майскую погоду в России
Москва, 18 апреля 2020, 13:35 — REGNUM Тёплая погода ожидается в мае на большей части европейской территории России.
REGNUM 06:35
Общество
Работающие пенсионеры получат новый больничный лист
Новый больничный лист для работающих пенсионеров будет выписан с 20 по 30 апреля.
Время Н вчера в 13:33
Общество
Доктор Мясников рассказал о будущем коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в Telegram, что коронавирус "останется с нами навсегда", присоединившись к сонму вирусов и бактерий, с которыми человечество уже сосуществует.
РИА Новости 05:28