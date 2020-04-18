Политика
КоммерсантъПутин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав
Паспорта и водительские права граждан РФ, срок которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля, будут считаться действительными. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
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Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Спорт
Губерниев раскритиковал работу Федерации лыжных гонок России
Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал работу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Газета.Ru 05:23
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос 16 апреля в 08:14
Общество
В Татарстане парикмахерским разрешили возобновить работу
Правительство Татарстана разрешило с 20 апреля возобновить работу парикмахерским в условиях режима самоизоляции при соблюдении ими ряда правил, соответствующее постановление подписал в субботу премьер-министр республики Алексей Песошин.
РИА Новости 13:24
Гаджеты
В России создан мини-ПК на процессоре «Байкал»
Производительность созданному в России мини-ПК обеспечивает процессор «Байкал-Т1» с двумя ядрами P5600 MIPS 32 r5, ранее проходивший под обозначением BE-T1000.
OAnews 06:05
Здоровье
Названы проявляющиеся на коже симптомы коронавируса
Кожную сыпь и проявления сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи назвали возможными симптомами коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 06:25
Общество
Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики
Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился расширить список отраслей российской экономики, которые сильно пострадали от карантинных мер в стране.
Вести.Ru 08:50
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском 16 апреля в 22:07
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
Общество
В Саратовской области с 20 апреля введут пропускной режим
С 20 апреля пропускной режим будет введен в Саратовской области.
Деловое.ТВ вчера в 05:11
Происшествия
Человек погиб в ДТП с участием автобуса на западе Москвы
На Кутузовском проспекте в Западном административном округе Москвы произошло ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai и автобуса.
Известия 13:21
Наука
Кольцехвостые лемуры научились привлекать самок цветочным ароматом
Токио, 18 апреля 2020, 10:26 — REGNUM Приятный фруктово-цветочный аромат, используя особые железы на своих запястьях, источают самцы кольцехвостых лемуров с целью привлечения самок в брачный период.
REGNUM 03:47
Общество
ФСИН из-за вируса попросила не арестовывать за нетяжкие преступления
«Общее количество поступивших за месяц в следственные изоляторы обвиняемых, привлекаемых за преступления небольшой и средней тяжести, составляет 43,7% от общего количества вновь арестованных (8018 человек)», — говорится в письме.
РБК 12:34
Политика
В Госдуме проверят возможное гражданство США депутата Парфенова
Москва, 17 апреля 2020, 10:29 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить информацию о возможном наличии у депутата от КПРФ Дениса Парфенова гражданства США, передает корреспондент 17 апреля.
REGNUM вчера в 03:29
Экономика
Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия вчера в 05:13
Культура
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
Москва, 17 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Свое недоумение и протест по поводу некоторых моментов нового телесериала «Зулейха открывает глаза» выразил муфтий духовного собрания мусульман России Альбир Крганов в официальных письмах.
REGNUM вчера в 16:52
Футбол
Marca: «Реал» планирует оставить Лунина в команде на следующий сезон
Руководство «Реала» следит за прогрессом вратаря Андрея Лунина, который проводит сезон на правах аренды в клубе Сегунды «Овьедо».
Бомбардир.ру 10:16
Футбол
Рейтинг самых богатых людей России: Федун почти в два раза богаче Галицкого. Но Абрамович — впереди
Forbes представил ежегодный рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. В топ-30 много людей, поддерживающих спорт 1 (6*).
Спорт-Экспресс 07:30
Здоровье
В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса
У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:16
Происшествия
Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы
Ранее в пресс-службе судебного департамента региона сообщали, что семь человек сбежали из закрытой на карантин по коронавирусу Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись повторных результатов анализов на инфекцию.
РИА Новости 08:20
Авто
АвтоВАЗ запустил онлайн-продажи автомобилей
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа», для заказа и приобретения доступны все модели LADA из наличия у официальных дилеров.
Автоновости дня 16 апреля в 05:00
Общество
Более 1000 моряков авианосца «Шарль де Голль» заразились коронавирусом
RT на русском 12:30
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
Экономика
Центробанк обещает не укреплять рубль
В Центробанке решили отказаться от мер укрепления курса национальной валюты в период грядущего кризиса.
Evo-rus.com вчера в 06:20
Общество
Синоптики прогнозируют теплый май на большей части России
Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, западе Краснодарского края и в Крыму.
ТАСС 10:56
Общество
В Тульской области продлены ограничительные меры из-за коронавируса
Тула, 18 апреля 2020, 19:42 — REGNUM В Тульской области продлено действие мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, введённых ранее на срок до 19 апреля.
REGNUM 12:42
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Наука
Что будет, если разогнанный в коллайдере протон попадет в человека
В 1978 году при работе с советским ускорителем У-70 ученый получил поражение в голову пучком элементарных частиц: луч пронзил мозг насквозь.
Популярная механика 12:17