Коронавирус
Газета.RuПутин заявил о необходимости сохранить выплаты медикам до конца лета
"Полагаю необходимым ещё два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом", - сказал президент. Путин добавил, что выплаты не будут облагаться налогом.
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Политика
США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями
Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
Газета.Ru 02:40
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Политика
США считают план размещения ПРО в Японии «остановленным»
США считают план размещения в Японии наземной системы противоракетной обороны Aegis Ashore "остановленным", но не отмененным, такую точку зрения высказал в ходе онлайн-конференции для СМИ и.о. помощника министра обороны США по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Дэвид Хелви.
РИА Новости 18 июня в 22:49
Общество
Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева
Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes вчера в 02:04
Музыка
Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев
Интерфакс 05:48
Политика
В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»
Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ».
RT на русском вчера в 12:14
Политика
Новак заявил о полной экономической готовности «Северного потока – 2»
Экономически и инвестиционно трубопровод «Северный поток – 2» полностью завершен, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в субботу, 20 июня.
Известия 06:09
Политика
Документы о регистрации кандидата Бабарико передали в ЦИК Белоруссии
Минск, 20 июня 2020, 14:12 — REGNUM Пакет документов для регистрации Виктора Бабарико в качестве кандидата на пост президента Белоруссии был передан 20 июня в центральную избирательную комиссию представителем штаба кандидата, сообщили в пресс-службе предвыборного штаба Виктора Бабарико.
REGNUM 07:12
Политика
Путин назвал российские лекарства от коронавируса лучшими в мире
Россия производит лучшие в мире лекарства от коронавируса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на президента РФ Владимира Путина.
Газета.Ru 07:46
Игры
Detroit: Become Human вышла в Steam
CyberSport.ru 18 июня в 08:54
Политика
Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью
ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
Газета.Ru 06:53
Наука
Ученые создали ингалятор для лечения COVID-19
Ученые из Великобритании создали ингалятор для самостоятельного лечения коронавирусной инфекции на ранних стадиях заболевания.
ТК Звезда 00:07
Происшествия
В Башкирии нашли тела двух детей, пропавших осенью
Отмечается, что погибшими детьми оказались 5-летний и 8-летний сыновья Артема Мазова, "пропавшие без вести в октябре 2019 года" В данный момент следователи-криминалисты совместно с сотрудниками МВД, Госкомитета по ЧС, МЧС с привлечением волонтеров поисково-спасательных отрядов продолжают поиски пропавшего без вести 37-летнего Артема Мазова.
ТАСС 06:24
Здоровье
Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом
Канадские ученые обнаружили, что при заражении коронавирусом может развиваться необычное покраснение глаз как один из симптомов COVID-19.
Lenta.ru вчера в 08:38
Общество
Москва сохранит резерв коек для больных с коронавирусом
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с медиками, которое прошло 20 июня, заявил, что койки для пациентов с коронавирусом не будут сокращаться в Москве, информирует ТАСС.
Вечерняя Москва 07:59
Экономика
Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года
Российским пенсионерам готовят дополнительные выплаты. Речь о возвращении средств, недополученных за несколько лет индексаций пенсий.
Вечерний курьер 04:09
Общество
В Пекине установили первоисточник новой вспышки коронавируса
Судя по всему, вспышка началась на оптовом рынке — возможно, вирус прибыл в страну в замороженном мясе или морепродуктах.
BFM.ru вчера в 11:25
Общество
В США заменят название эскимо из-за толерантности
Американский производитель мороженого решил отказаться от названия «эскимо».
BFM.ru 03:25
Политика
Болтон: Глава Минфина США боится подорвать доллар санкциями
Министр считает, что санкции угрожают доллару, так как они вынуждают Россию, Китай и другие государства проводить транзакции в евро, с помощью системы взаимозачетов и других методов.
RuNews24.ru 02:20
Политика
Пашинян не поедет на парад Победы в Москву
"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения.
Вестник Кавказа вчера в 09:54
Шоу-бизнес
Лолита сделала новую стрижку и помолодела на несколько лет
Все поклонники сошлись во мнении, что Лолита помолодела после стрижки. Прическа стала отражением ее буйной натуры, считают фанаты.
Народные новости вчера в 13:24
Общество
Игроки уничтожают оценку The Last of Us: Part II на Metacritic
Городской портал Новый Нижний вчера в 05:00
Авто
Автопроизводитель Lifan оказался на грани разорения
Тарантас Ньюс 08:09
Происшествия
Полицейский забил лопатой двоих коллег во время застолья в Воркуте
Сотрудник полиции Воркуты задержан по подозрению в убийстве двоих коллег, с которыми он расправился во время застолья.
Газета.Ru 08:10
Происшествия
В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка
Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
ТАСС 05:44
Футбол
«Ростов» объяснил иностранным болельщикам крупное поражение от «Сочи»
Футбольный клуб "Ростов" на официальном сайте объяснил иностранным болельщикам команды крупное поражение от "Сочи" в матче чемпионата России.
РИА Новости 00:37
Кино
Зои Кравиц рассказала, каким Бэтменом будет Роберт Паттинсон
iReactor вчера в 06:23