"Полагаю необходимым ещё два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом", - сказал президент. Путин добавил, что выплаты не будут облагаться налогом.

Путин заявил о необходимости сохранить выплаты медикам до конца лета

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