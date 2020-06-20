Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПутин заявил о необходимости сохранить выплаты медикам до конца лета

"Полагаю необходимым ещё два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом", - сказал президент. Путин добавил, что выплаты не будут облагаться налогом.
Читать в источнике
Комментировать65

Подробнее о событии

Путин предложил продлить выплату надбавок медикам до конца лета

РБК08:06

Президент РФ предложил продлить выплату надбавок врачам до конца лета

Интерфакс07:25

Путин поручил сохранить все допвыплаты медикам ещё на два месяца

RT на русском07:47

Путин продлил выплату надбавок врачам до конца лета

Коммерсантъ07:34

Борьба с коронавирусом: правительство будет держать на контроле вопрос выплат

Вести.Ru07:49

Выплаты медикам, борющимся с коронавирусом, сохранят еще июль и август

Комсомольская правда07:11

Путин поручил продлить до конца лета выплаты медикам за борьбу с COVID-19

РИА Новости08:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 08:14, Ашберн
Политика

США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями

Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
Газета.Ru 02:40
475
Происшествия

Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова

РБК 06:29
316
Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

РБК вчера в 10:38
874
Политика

США считают план размещения ПРО в Японии «остановленным»

США считают план размещения в Японии наземной системы противоракетной обороны Aegis Ashore "остановленным", но не отмененным, такую точку зрения высказал в ходе онлайн-конференции для СМИ и.о. помощника министра обороны США по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Дэвид Хелви.
РИА Новости 18 июня в 22:49
80
Общество

Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева

Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes вчера в 02:04
901
Музыка

Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

Интерфакс 05:48
22
Политика

В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»

Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ».
RT на русском вчера в 12:14
523
Политика

Новак заявил о полной экономической готовности «Северного потока – 2»

Экономически и инвестиционно трубопровод «Северный поток – 2» полностью завершен, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в субботу, 20 июня.
Известия 06:09
26
Политика

Документы о регистрации кандидата Бабарико передали в ЦИК Белоруссии

Минск, 20 июня 2020, 14:12 — REGNUM Пакет документов для регистрации Виктора Бабарико в качестве кандидата на пост президента Белоруссии был передан 20 июня в центральную избирательную комиссию представителем штаба кандидата, сообщили в пресс-службе предвыборного штаба Виктора Бабарико.
REGNUM 07:12
1
Политика

Путин назвал российские лекарства от коронавируса лучшими в мире

Россия производит лучшие в мире лекарства от коронавируса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на президента РФ Владимира Путина.
Газета.Ru 07:46
15
Игры

Detroit: Become Human вышла в Steam

CyberSport.ru 18 июня в 08:54
4
Политика

Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью

ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
Газета.Ru 06:53
499
Наука

Ученые создали ингалятор для лечения COVID-19

Ученые из Великобритании создали ингалятор для самостоятельного лечения коронавирусной инфекции на ранних стадиях заболевания.
ТК Звезда 00:07
4
Здоровье

145 больных коронавирусом выявили в Ростовской области за сутки

Kursk.com 04:34
1,2K
Происшествия

В Башкирии нашли тела двух детей, пропавших осенью

Отмечается, что погибшими детьми оказались 5-летний и 8-летний сыновья Артема Мазова, "пропавшие без вести в октябре 2019 года" В данный момент следователи-криминалисты совместно с сотрудниками МВД, Госкомитета по ЧС, МЧС с привлечением волонтеров поисково-спасательных отрядов продолжают поиски пропавшего без вести 37-летнего Артема Мазова.
ТАСС 06:24
65
Здоровье

Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом

Канадские ученые обнаружили, что при заражении коронавирусом может развиваться необычное покраснение глаз как один из симптомов COVID-19.
Lenta.ru вчера в 08:38
129
Общество

Москва сохранит резерв коек для больных с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с медиками, которое прошло 20 июня, заявил, что койки для пациентов с коронавирусом не будут сокращаться в Москве, информирует ТАСС.
Вечерняя Москва 07:59
Экономика

Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года

Российским пенсионерам готовят дополнительные выплаты. Речь о возвращении средств, недополученных за несколько лет индексаций пенсий.
Вечерний курьер 04:09
109
Общество

В Пекине установили первоисточник новой вспышки коронавируса

Судя по всему, вспышка началась на оптовом рынке — возможно, вирус прибыл в страну в замороженном мясе или морепродуктах.
BFM.ru вчера в 11:25
207
Общество

В США заменят название эскимо из-за толерантности

Американский производитель мороженого решил отказаться от названия «эскимо».
BFM.ru 03:25
492
Политика

Болтон: Глава Минфина США боится подорвать доллар санкциями

Министр считает, что санкции угрожают доллару, так как они вынуждают Россию, Китай и другие государства проводить транзакции в евро, с помощью системы взаимозачетов и других методов.
RuNews24.ru 02:20
15
Политика

Пашинян не поедет на парад Победы в Москву

"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения.
Вестник Кавказа вчера в 09:54
406
Шоу-бизнес

Лолита сделала новую стрижку и помолодела на несколько лет

Все поклонники сошлись во мнении, что Лолита помолодела после стрижки. Прическа стала отражением ее буйной натуры, считают фанаты.
Народные новости вчера в 13:24
7
Общество

Игроки уничтожают оценку The Last of Us: Part II на Metacritic

Городской портал Новый Нижний вчера в 05:00
117
Авто

Автопроизводитель Lifan оказался на грани разорения

Тарантас Ньюс 08:09
1
Происшествия

Полицейский забил лопатой двоих коллег во время застолья в Воркуте

Сотрудник полиции Воркуты задержан по подозрению в убийстве двоих коллег, с которыми он расправился во время застолья.
Газета.Ru 08:10
294
Общество

Генеральная репетиция парада Победы прошла на Красной площади

ТАСС 05:41
37
Происшествия

В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка

Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
ТАСС 05:44
62
Футбол

«Ростов» объяснил иностранным болельщикам крупное поражение от «Сочи»

Футбольный клуб "Ростов" на официальном сайте объяснил иностранным болельщикам команды крупное поражение от "Сочи" в матче чемпионата России.
РИА Новости 00:37
Кино

Зои Кравиц рассказала, каким Бэтменом будет Роберт Паттинсон

iReactor вчера в 06:23
6
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное