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Lenta.ruПутин продлил выплаты для медработников
Президент России Владимир Путин объявил о продлении выплат для медработников на июль и август. Об этом он заявил в ходе прямой трансляции, которую ведет «Лента.ру» в своей группе во «ВКонтакте». Кроме того, по словам Путина, их освободят от налогов.
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Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС 12:41
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Специалист объяснил, почему нужно выключать Bluetooth на смартфоне
Старший инженер-программист по цифровой безопасности компании "Avast" Войтех Бочек объяснил, почему включенная на мобильном устройстве сеть Bluetooth может привести к негативным последствиям.
Online47.ru 20:58
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Внешность 55-летней актрисы на фото топлес удивила поклонников
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Lenta.ru 15:30
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о выходе из партнерства
"Яндекс" и Сбербанк поздно вечером во вторник объявили о разделе совместных активов: ведущая российская интернет-компания покупает долю банка в "Яндекс.Маркете", а крупнейший банк — долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах".
РИА Новости 18:52
Шоу-бизнес
Виктория Боня рассказала о тяжелой болезни бывшего мужа
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня в своем микроблоге рассказала о том, что ее бывший гражданский супруг – миллионер Александр Смерфит, борется с тяжелой болезнью.
Bimru.ru вчера в 12:58
Общество
В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку
Саратов, 24 июня 2020, 00:02 — REGNUM В Саратовской областной думе произошла драка между депутатами фракции КПРФ и «Единая Россия».
REGNUM 17:02
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM 06:44
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Саакашвили рассказал о походах по клубам с Трампом
Бывший президент Грузии, ныне глава исполнительного комитета украинского нацсовета по реформам Михаил Саакашвили заявил, что ходил в ночные клубы с американским лидером Дональдом Трампом.
Известия 18:05
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия 15:57
Здоровье
В России может появиться регистр граждан, имеющих льготы на лекарства
В России могу создать федеральный регистр граждан, имеющих право на льготные лекарства.
Телеканал Санкт-Петербург 12:02
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
Общество
Китай наказал владельца TikTok за «вульгарный контент»
Администрация киберпространства Китая наказала видеосервис Xigua за «вульгарный контент».
Афиша Daily 15:32
Политика
Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения
Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUM 14:50
Политика
Россия отказалась использовать РЛС «Балхаш» в Казахстане
Профиль вчера в 06:57
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
Общество
Путин предложил ввести налоговый режим для самозанятых по всей стране
Президент России Владимир Путин в телевизионном обращении предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране.
Коммерсантъ 11:02
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
Известия вчера в 06:36
Кино
Вышел тизер сериала «Основание», снятого по романам Айзека Азимова
Apple представила первый тизер сериала «Основание», базирующегося на цикле научно-фантастических романов Айзека Азимова.
КиноПоиск вчера в 15:10
Армия и оружие
Украина пригрозила ракетным ударом по кораблям в Новороссийске
Украина может нанести удар мощной крылатой ракетой под названием «Нептун» по кораблям, принадлежащим российскому флоту.
Ореанда-Новости 21 июня в 01:54
Наука
Украина и Италия вышли из российского космического проекта
Украина и Италия отказались от участия в создании астрофизической космической обсерватории «Гамма-400», которая предназначена для наблюдения источников гамма-излучения во Вселенной.
ФАН 21:43
Здоровье
В Петербурге разрешили посещение поликлиник и плановую госпитализацию
В Санкт-Петербурге был снят запрет на реабилитацию, плановую госпитализацию и плановое посещение поликлиник.
Online47.ru 14:23
Общество
На Сахалине прошёл парад Победы
На главной площади Южно-Сахалинска прошёл военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 21:17
Футбол
Десятки фанатов «Спартака» задержаны по обвинению в хулиганстве
По обвинению в хулиганстве полиция задержала уже несколько десятков человек, в том числе и несовершеннолетних.
Газета.Ru 13:15
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru 16:44