Президент России Владимир Путин объявил о продлении выплат для медработников на июль и август. Об этом он заявил в ходе прямой трансляции, которую ведет «Лента.ру» в своей группе во «ВКонтакте». Кроме того, по словам Путина, их освободят от налогов.

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