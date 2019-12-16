Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин продлил заморозку накопительной части пенсии

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно. Документ опубликован на портале правовой информации.
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Накопительную часть пенсии заморозили до 2022 года

Коммерсантъ08:52

Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2022 года

РБК09:31

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Российская газета09:05

Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

Газета.Ru10:53

В России накопительную пенсию заморозили до 2023 года

URA.Ru08:30

Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2023 года

РИА Новости08:19

Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до 2022 года

ТАСС07:51
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По словам собеседника агентства, следственные действия проводятся в частном доме в Гатчинском районе, где проживает многодетная семья.
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На Колыме в январе ждут сильные морозы

В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
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Спор предлагается перевести в гражданско-правовую плоскость Совет директор Rambler Group решил, что заявление о возбуждении уголовного дела по поводу ситуации с компанией Nginx нужно отозвать и при необходимости перевести спор в гражданско-правовую плоскость.
Коммерсантъ 14:00
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Власти Москвы назвали подарком ошибочно зачисленные на «Тройку» ₽20 тыс

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РБК 14:39
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Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов

В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
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На Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти

В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.
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Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США

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Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
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Путин обсудил с Меркель перспективы транзита газа через Украину

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Вьетнамская компания Vsmart представила для российского рынка линейку так называемых, "умных" телевизоров.
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Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении налога для самозанятых еще в 19 регионах, сообщает ТАСС.
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Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет

Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.
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Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора

Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
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Самый дорогой футболист в истории «Спартака» сравнил Россию с другим миром

Голландец перешел в «Спартак» летом 2019 года за 20 миллионов евро и стал самым дорогим футболистом в истории красно-белых.
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Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
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