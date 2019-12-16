Экономика
RT на русскомПутин продлил заморозку накопительной части пенсии
Российский лидер Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно. Документ опубликован на портале правовой информации.
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Происшествия
В Берлине вскрыли могилу деятеля нацистской Германии Гейдриха
В Берлине неизвестные вскрыли могилу влиятельного деятеля нацистской Германии, одного из авторов идеи Холокоста Рейнхарда Гейдриха, сообщило издание Berliner Kurier в понедельник.
Футбол
Вратарь «Нанси» обвиняется в изнасиловании 18-летней девушки
Вратарь «Нанси» Батист Валетт арестован по подозрению в изнасиловании 18-летней девушки, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Est Républicain.
Общество
Boeing задумался о приостановке производства 737 MAX
Руководство Boeing рассматривает приостановку или сокращение производства запрещенных к полетам лайнеров серии 737 MAX.
Авто
АвтоВАЗ объявил о старте производства обновленной Lada 4x4
Популярный изготовитель машин АвтоВАЗ рассказал о начале производства новой версии Lada 4x4.
Космос
В Млечном Пути найдены мощнейшие вспышки звездообразования
Астрономы Европейской южной обсерватории (ESO) обнаружили в ядре нашей Галактики в Млечном Пути следы мощнейшей вспышки звездообразования.
Авто
Kia Stinger 2020 модельного года получил рублевый ценник
Корейский автопроизводитель KIA в ближайшее время начнет поставки на российский рынок фастбэков Stinger 2020 модельного года, а пока дилеры объявили прайс-лист на эту модель.
Политика
Россия и Китай в Совбезе ООН предложили смягчить санкции против КНДР
Авторы проекта резолюции выражают серьезную обеспокоенность гуманитарной ситуацией в КНДР и просят все государства-члены ООН "активизировать свои усилия по гуманитарной помощи" Пхеньяну.
Шоу-бизнес
Алсу показала стройные ноги в мини
Новое фото певицы обсуждают в Сети На днях Алсу выступала на новогоднем шоу в Государственном Кремлевском Дворце.
Здоровье
Врач перечислил ошибки при лечении больного горла
Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал, как правильно лечить больное горло.
Происшествия
В доме многодетной семьи под Гатчиной нашли склад оружия
"В доме под Гатчиной обнаружили много единиц огнестрельного оружия, возможно, оно является оружием времен Великой Отечественной войны", - сказал собеседник агентства.
Футбол
Зеленский поддержал оскорбленного украинского футболиста Зозулю
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал оскорбленного в минувшее воскресенье украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозулю.
Кино
Российский фильм вошел в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова вошел в короткий список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм».
Фигурное катание
Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания
Российские любители фигурного катания потребовали отстранить заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову от комментирования любых трансляций из-за "непрофессионализма" и "предвзятости" по отношению к спортсменам.
Шоу-бизнес
Хирург рассказал о перенесенных Ротару пластических операциях
Специалисты рассказали СМИ, что знаменитая эстрадная певица и актриса София Ротару неоднократно прибегала к помощи пластических хирургов для поддержании молодости.
Общество
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил закрыть для США базу Инджирлик
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна может закрыть авиабазу Инджирлик для вооруженных сил Соединенных Штатов, об этом 15 декабря сообщает телеканал A Haber.
Политика
Путин и Меркель обсудили итоги «нормандского саммита»
Здоровье
Врачи рассказали, кому опасно есть помидоры и картофель
Шоу-бизнес
Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь
Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
Гаджеты
Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на рынке России
Компания Vsmart в телевизоры внедрит голосового помощника Google Assistant, Google Play и другие популярные сервисы от Google.
Происшествия
На суде показали видео истязаний мальчика из Омска
Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
Кино
Вышел дебютный трейлер мультфильма «Супермен. Красный сын»
Озвучивает главного героя Джейсон Айзекс. Напомним, что над озвучиванием Бэтмена в мультфильме Супермен.
Авто
Hyundai продемонстрировал новый доступный седан Aura
Новый седан Hyundai Aura, призванный стать уменьшенной и удешевленной версией бестселлера Solaris, показали на официальных дизайн-скетчах.
Экономика
Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями
НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».
Происшествия
В Казани потушен пожар на складе мебельной фабрики
В Казани ликвидирован пожар, площадью 5,2 тысячи квадратных метров, на складе мебельной фабрики.
Футбол
Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов
В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Футбол
Слуцкий может возглавить «Рубин»
Общество
Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора
Московская мэрия опубликовала проект новой территориальной схемы обращения с отходами до 2029 года, который предполагает вывоз части мусора в соседние регионы.
Кино