Экономика
Российская газетаПутин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.
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Политика
В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Общество
Mail.Ru запустит конкурента YouTube
В 2020 году Mail.Ru Group запустит свой видеохостинг, который будет, наподобие YouTube, подбирать контент на основе персональных интересов пользователя.
Политика
Зеленский внес закон о децентрализации без особого статуса Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в конституцию страны в части децентрализации власти.
Общество
В Госдуме предложили расселять жителей аварийных домов по ипотеке
Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.
Политика
Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название
Верховный суд Украины разрешил Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата сохранить свое название.
Кино
Актер Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»
Актер Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты». Всенародный любимец Анатолич появится в седьмом сезоне, сообщает портал today.ua.
Общество
Яровая считает бакалавриат «недообразованием»
Яровая напомнила, что вопрос о необходимости деления на бакалавриат и магистратуру задал президент РФ Владимир Путин на Совете по русскому языку.
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику
Общество
Москвичей попросили не ждать снег в декабре
До 20 декабря в Москве прогнозируется высокая температура, поэтому снега ждать не стоит.
Шоу-бизнес
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Телеведущая нарядилась в шапку с двуглавым орлом и серьги с ликом Иисуса Христа – центральной личности в христианстве, искупившей грехи людей ценой собственной жизни.
Авто
Opel вернулся на российский рынок
В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и свернул производство на местных предприятиях, резко сократив модельный ряд.
Общество
Путин подписал закон об отмене банковского роуминга в России
Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий отмену комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке.
Политика
Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет
Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.
Общество
Роскачество проверило органические продукты
Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.
Футбол
Президент ЦСКА прокомментировал «Ъ» переход контроля над клубом ВЭБ.РФ
ПФК ЦСКА продолжит строительство новой команды и будет ставить самые высокие задачи, но уже с очень сильным и надежным партнером.
Политика
В бундестаге поднят вопрос о ситуации с русским языком в Германии
Депутаты подчеркивают, что в Германии в настоящий момент проживают около 6 миллионов русскоязычных людей, но русский язык в качестве школьного предмета не получает от министерств культуры федеральных земель достаточного внимания и поддержки.
Политика
Украина планирует ввести двойное гражданство
Глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк заявил, что власти страны готовят законопроект, который не будет требовать отказа от другого гражданства для получения украинского паспорта, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Тело мужчины без головы и рук нашли в Подмосковье
В подмосковной деревне Шорново нашли тело мужчины без головы и кистей рук. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает РЕН ТВ.
Политика
Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год
За пять лет Украина пришла в упадок, а Россия завершает в Крыму такие масштабные инфраструктурные проекты, как Крымский мост, заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Футбол
Леонид Слуцкий может возглавить казанский «Рубин»
Авто
Назвали лучшее время года для покупки нового автомобиля
Эксперты проанализировали рынок и назвали лучшее время года для покупки нового автомобиля.
Политика
Президент подписал закон о запрете на выезд экс-сотрудникам ФСБ
В понедельник президентом России Владимиром Путиным подписан закон, позволяющий вводить временный запрет на выезд из РФ на срок до пяти лет для граждан, уволенных с военной службы в органах ФСБ, передает ТАСС.
Здоровье
Вячеслав Володин раскритиковал данные Минздрава о зарплате медиков
В большинстве регионов врачи не получают среднюю зарплату в 79 тысяч рублей в месяц, о которой говорит Минздрав.
Футбол
Алаба: сейчас не думаю об уходе из «Баварии»
Защитник «Баварии» Давид Алаба прокомментировал слухи о своём возможном уходе из немецкой команды.
Спорт
Российским спортсменам для Олимпиады предложили новый флаг
Георгий Вилинбахов, глава Геральдического совета при президенте России заявил, что мог бы предложить новый флаг для участия российских спортсменов в Олимпийских Играх.
Общество
В СБУ заявили о предотвращении нападения на депутата Рады
«С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы о всех участниках указанного покушения, прежде всего об организаторе, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения «заказанного» народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах», — заявили в СБУ.