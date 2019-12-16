Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПутин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.
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Путин «заморозил» накопительную часть пенсии до конца 2022 года

Газета.Ru10:53

Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2022 года

РБК09:31

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Российская газета09:05

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии

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