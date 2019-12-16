Экономика

РБКРБКПутин продлил заморозку накопительной пенсии до 2022 года

Президент Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной пенсии до 2022 года. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
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Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2022 года

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